DHA YURT BÜLTENİ - 18

Yolcu otobüsünde 35 bin paket kaçak sigara ele geçti

ADANA'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, klima ünitesinin arkasına gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

dana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Merkez Yüreğir İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde durdurulan 48 VA 117 plakalı yolcu otobüsü, detaylı arama için Şakirpaşa Polis Merkezi'nin otoparkına getirildi. Aramada, aracın klima ünitesinin arkasına gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Polis kamerası)

- Polislerin otobüsün klima ünitesini sökmesi

- Klima ünitesinin arkasına gizlenmiş kaçak sigaralar

- Otobüsün plakası

Haber-Kamera: ADANA,()

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Konya'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

KONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, balyozlu ve demir sopalı kavgada 2'si Afgan uyruklu 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Afgan uyruklu 34 yaşındaki Abdullah Özbek ve 26 yaşındaki Said Ali Mahmut, bir binanın enkazından demir toplarken, yanlarına 27 yaşındaki Doğanay Candan ile bir arkadaşı geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bayloz, bıçak ve demir sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Doğanay Candan sırt ve bacak bölgesinden, Abdullah Özbek bacağından, Sail Ali Mahmut ise göğüs kısmından yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis çevrede yaptığı incelemede olaya karıştığı belirlenen iki Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının yerde yatarak ambulans beklemesi

- Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Polis ekiplerinin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

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Kerpiç ev çöktü, 6'sı çocuk 8 kişi ölümden döndü

KONYA'da Suriyeli ailenin yaşadığı kerpiç evin bir odasının çatısı çöktü. Olay sırasında evde bulunan 6'sı çocuk, 8 kişi, ölümden döndü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aziziye Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı evin üst katındaki odalardan birinin tavanı çöktü. Olay sırasında evde bulunan 6'sı çocuk, 8 kişi, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine, enkazın altında kalanlar olabileceği ihtimali değerlendirilerek çok sayıda polis, ambulans ve iftaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sağ kurtulan aile bireylerini tedbir amaçlı kontrolden geçirdi. Suriyeli aile daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ev, çökme ihtimaline karşın mühürlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Enkazdan çıkan aile detay

- Çöken odadan detaylar

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA.()

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İzmir eski Emniyet Müdürüne yasa dışı dinleme davasında tahliye

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıkartılan yasa dışı dinleme davasıyla ilgili olarak yargılanan İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay tahliye edildi.

Sakarya'da aralarında milletvekilleri, bürokratlar, işadamları, belediye başkanları ve gazetecilerin de bulunduğu 108 kişiyi yasa dışı dinledikleri iddia edilen, aralarında İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Sakarya eski Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş ve İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 3'ü firari 10 polisin yargılanmasına başlandı. Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Bandırma Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ali Bilkay ile Kocaeli Cezaevi'nde tutuklu bulunan istihbaratçı polis memurları katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 14 saat süren davada savunma yapan istihbarat şubesindeki polis memurları, kendilerine kanun ile tanınan haklar ile dinleme yaptıklarını söyledi. Sakarya'daki görevi sırasında yasa dışı dinlemeler yaptırdığı gerekçesiyle geçen yıl 25 Ağustos tarihinde tutuklanan İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay ise dinlemelerin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yapıldığını, kimlerin ne şartta dinlendiğini bilmediğini söyledi.

Mahkeme, Ali Bilkay'ın tahliyesine, 6 polis memurunun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca firarda bulunan Sakarya eski Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça ile istihbarat şubesinde görevli polis memuru A.A. için yakalama kararı çıkartıldı.

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI-SAKARYA,()

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