DHA YURT BÜLTENİ - 18

El Bab'da 1 Türk ve 10 ÖSO askeri yaralandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 1 Türk ve 10 Özgür Suriye Ordusu askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde 1 Türk ve 10 ÖSO askeri yaralandı. Ayrıntısı bilinmeyen olayda yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan Türk askeri ve ÖSO üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Devlet Hastanesi

- Ambulansların gelişi

- Yaralıların acil servise taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Emniyet binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

BURSA’da otomobilden inerek emniyet binasına yakın olan köprüye siyah çanta asan bir kişi kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni bir birine bağlayan köprü geliş ve gidiş trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin patlattığı çantadan kredi kartı POS cihazı çıktı.

Merkez Nilüfer ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına yakınlarında, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni bir birine bağlayan köprü üzerine otomobiliyle gelen kimliği belirsiz bir kişi köprüye çanta asarak kaçtı. Olayı gören vatandaşlar ise polis ekiplerine haber verdi. Köprü üzerine gelen polis ekipleri trafiği geliş ve gidiş istikametinde kapatarak bomba imha ekiplerini beklemeye başladı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi çantayı kontrollü bir şekilde patlattı. Çantadan kredi kartı POS cihazı çıkarken patlatma esnasında Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Metro seferleri ise kısa sürelğine durduruldu. Paketin patlatılmasıyla yol trafiğe açıldı metro seferleri yeniden başladı. Polis güvenlik kameralarından çantayı bırakan kişinin kimliğini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Patlatma anı

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/Hüseyin TÜCCAR/ BURSA, () -

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Bakan Eroğlu'ndan rejim esprisi (2)

'BUNLAR 1 DOLARA KENDİLERİNİ SATAN İNSANLAR'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muğla'nın Seydikemer ile Fethiye ilçelerindeki programının ardından merkez ilçe Menteşe'deki Atatürk Spor Salonu'nda toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Bakan Prof. Dr. Eroğlu, program öncesi spor salonu bahçesine fidan diktikten sonra Ormanspor Basketbol Takımı sporcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Muğlaspor Kulübü Başkanı Haluk Beyimoğlu, Bakan Prof. Dr. Eroğlu'na üzerinde ismi yazılı olan 48 numaralı Muğlaspor forması hediye etti. Törende, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Muğla il genelindeki yatırımların slayt eşliğinde anlatılmasının ardından Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından birer konuşma yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yaptığı konuşmada 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri Fethullah Gülen'in adını 'Alçak ve küçük deccal' koyduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, "Hainler yıllarca gizli çalışmış. FETÖ denen hain, kendisine çete kurmuş. Bunlar 1 dolara kendilerine satan insanlar. Muğlamız 15 Temmuz gecesi kahramanca direndi ve FETÖ'nün darbe teşebbüsünü hezimete uğrattı. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Ülkemiz çok büyük bir felaketten kurtuldu. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. FETÖ elebaşına güzel bir isim buldum. Buna ben 'Küçük ve alçak deccal' diyorum. İnanmayan varsa gidin din adamlarına sorun. Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te yok etmek için otelin kurşunladılar, bomba attılar. Cumhurbaşkanımız, yanındakilerin birisinin 'Efendim siz Yunan adalarına geçin' sözü üzerine tepesi atarak, 'Biz, kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Milletimizi terk eder, nasıl gideriz' karşılığını vermiş. Sizlere ve Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum" dedi.

TEMEL ATTI, PROJELERİ HİZMETE AÇTI

Prof. Dr. Eroğlu, Kavaklıdere Menteşe Barajı, Kozağaç Barajı ile üç taşkın koruma tesisinin temelini attıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapımı tamamlanan çeşitli ormancılık projelerini hizmete aldı. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muğla'da düzenlenen merasimlerde 25 aileye gelir getirici tür, 44 aileye Orköy sertifikası verdi. Öte yandan temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler ile yaklaşık 7 bin 700 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığı, 12 yerleşim yeri, 2 mahalle ve 8 bin 330 dekar zirai arazinin taşkın zararlarından korunacağı öğrenildi.

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde efe kıyafeti giyen çocuklar tarafından çiçekler ile karşılanan Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Vali Amir Çiçek'in makamında kent hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ak Parti Muğla İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, daha sonra karayolu ile Dalaman Havalimanı'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Veysel Eroğlu'nun Atatürk Spor Salonu bahçesinde fidan dikmesi

-Muğla Ormanspor Basketbol Takımı sporcuları ile görüntüsü

-Atatürk Spor Salonu'nda sevgi gösterisi

-Bakan Veysel Eroğlu'nun konuşması

-Toplu açılış ve temel atma töreni

-Bakan Veysel Eroğlu'nun Muğla Valiliği önünde karşılanması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Bakan Soylu Ordu’da güvenlik toplantısına katıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ordu’ya gelerek ‘Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi. Bakan Süleyman Soylu’yu havalimanında Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla il merkezinde bulunan Boztepe’ye giderek, burada bir otelde düzenlenen ‘Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Ordu, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon valileri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları da hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve halen devam eden toplantıda 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin güvenlik konularının ele alınacağı belirtildi.

Bakan Soylu’nun geldiği Ordu-Giresun Havalimanı ile katıldığı toplantının gerçekleştirildiği otel ve çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Süleyman Soylu'dan görüntü

-Havalimanından görüntü

-Toplantıdan görüntü

-Güvenlik tedbirlerinden görüntü

Haber-Kamera:Nedim KOVAN-Ali YAZAN-ORDU-