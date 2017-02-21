DHA YURT BÜLTENİ - 18

O baba, eşi ve kızını öldürüp, intihar girişiminde bulundu



MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, geçen 14 Ekim'de ortadan kaybolduktan sonra, hurdacı Himmet Aktürk tarafından tecavüz edilip, boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın babası 44 yaşındaki Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye ve diğer kızı 10 yaşıdaki Ayşe'yi bıçaklayarak öldürüp intihara kalkıştı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Kupal, henüz belirlenemeyen nedenle evde eşi Suriye Kupal ile kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal, daha sonra kendisini göğüs ve karnından bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu. Gürültüleri duyan komşularının haber vermesi üzerine eve gelen polis ekibi tarafından yaralı halde bulunan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evin önünden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Suriye Kupal'ın fotoğrafı

- Bilal Kupal'ın fotoğrafı

- Irmak Kupal'ın fotoğrafı

- Ayşe Kupal'ın fotoğrafı

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), )

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Taksi şoförü tabanca ile öldürüldü

ZONGULDAK'ın Gökçebey İlçesi'nde taksi şoförü 53 yaşındaki Sezai Kıyılıoğlu, yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulundu. Cinayet şüphelisi olarak 28 yaşındaki Veli E. gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacımusa Köyü'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede, tabancayla vurularak öldürülmüş kişinin taksi şoförü Sezai Kıyılıoğlu olduğu belirlendi.

Köyün giriş ve çıkışlarında önlem alan jandarma, kaçmaya çalışan Veli E.'yi gözaltına aldı. Kıyılıoğlu'nun cesedi, savcının incelemesinin ardından Gökçebey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CESEDİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Veli E. jandarmadaki sorgusunda verdiği ifadede iddiaya göre, Kıyılıoğlu ile arasında tartışma çıktı. Veli E., tartışma sırasında tabanca ile Sezai Kıyılıoğlu'nun başına bir el ateş etti. Veli E., cesedi dere kenarına sürükleyerek yakmak istedi. Ancak amacına ulaşamadı. Sezai Kıyılıoğlu'nun taksisi ile kaçan Veli E., cesedin bugün bulunması ardından köye gelen jandarmadan kaçarken yakalandı. Veli E., ilk ifadesinde cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini, ayrıca Kıyılıoğlu'nun eşine tacizde bulunduğunu da iddia etti. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cinayetin işlendiği yer

-Hastaneden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY(Zonguldak),()

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Bursa’da minik Hira'nın öldüğü kaza yerinde ağlatan keşif

BURSA'da, kullandığı kamyonetle çarptığı 10 aylık Hira Genar'ın ölümüne, bebeği gezdiren teyzesi 35 yaşındaki Emine Caner'in de yaralanmasına neden olmakla suçlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencisi 21 yaşındaki Selin Dursun’un yargılanmasına kaza yerinde yapılan keşif ile devam edildi. Tutuksuz sanık Selin Dursun'un gelmediği keşifte gözyaşlarını tutamayan Hira'nın annesi Ayşe Bozacıoğlu Genar, “Canım gitti. Yavrum henüz 10 aylık bebekti. Bizi meleğimizden ayırdı. Kendisi şimdi serseri gibi dışarda geziyor" dedi.

Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde geçen Haziran ayında, Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Selin Dursun,16 EU 497 plakalı kamyonetle giderken, yol üzerinde komşularıyla sohbet eden Emine Caner ve yanındaki bebek arabasına çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Hira Genar ağır, Emine Caner ise hafif yaralandı. Hira bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza ardından Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Selin Dursun, çıkartıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hakkında Bursa 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'taksirle ölüme neden olmak" ve "taksirle yaralamaya neden olmak" suçlarından 2- 15 yıl arası hapis cezası istemiyle dava açılan Selin Dursun, mahkemede yaptığı savunmasında, "Ailemize ait otomobil ile babaannemi ziyarete gitmiş dönüyordum. Sokağa normal şekilde girmiştim. Yolun ortasında bebek arabası duruyordu. Teyzesi hemen arabaya doğru hareket edince, içersinde bebek olduğunu düşündüm. Çarpmamak için direksiyonu duvar tarafına kırdım. Ben duvara çarptıktan sonra arabanın arka tarafı teyzesinin ayaklarına çarpmış diye düşünüyorum. Teyzesi de can havli ile kucağındaki bebeği atmış. Bebek yere düşünce beyin kanaması sonucu vefat etmiştir. Olayın içersinde olduğum için üzgünüm." şeklinde konuştu.

Duruşmalarda ifade veren Emine Caner ise olay günü kardeşi olan Ayşe Bozacıoğlu Genar'ın, Hira ile kendisini ziyarete geldiğini belirtip, "Kardeşim kapının önünde dururken eve çıktı. Hira arabada duruyordu. Bende onu kucağıma almak üzereyken sokağa bir araç hızla girdi. Yeğenim Hira'yı onun kullandığı aracın önünde sürüklenirken gördüm. Ardından duvara çarptı. Kaza sırasında ayağımın üzerinden geçen araç yaralanmama neden oldu. Bu sırada çocuğa da çarpıp önüme düşürdüğünü düşünüyorum."

Geçen duruşmada, alınan karar gereği kazanın olduğu yerde keşif yapıldı. Sanık Selin Dursun’un katılmadığı keşif sırasında Teyze Emine Caner, kazanın nasıl olduğunu anlattı. Keşif çalışmalarını ağlayarak izleyen talihsiz Hira’nın acılı annesi Ayşe Bozacıoğlu Genar, “Canım gitti. Yavrum henüz 10 aylık bebekti. Bizi meleğimizden ayıran kişi serseri gibi geziyor dışarda. Adalete güveniyorum ve cezalandırılmasını bekliyorum" diyerek yakındı.

Baba Samet Genar ise “Bizi evladımızdan ayıran bu şahsın en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyoruz cezasını çeksin talebimiz budur" diye konuştu. Polisinde önlem aldığı keşif olay yerinde tanıkların dinlenmesi ile sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Keşiften görüntü

-Ağlayan anne

-Detaylar

-Kaza sonrası olay yerinden çekilen görüntüler

Haber: Faruk KAHRAMAN / BURSA, ()

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İki çocuk evde uyuya kaldı, annelerinin imdadına itfaiye yetişti

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, kapıyı arkadan kilitleyip, evde uyuya kalan biri 5 diğeri 11 yaşındaki iki çocuğun 35 yaşındaki anneleri Yasemin Akgün'ün imdadına itfaiye yetişti. Merdiven aracıyla üçüncü kattaki eve balkondan giren itfaiye ekipleri, kapıyı açarak Akgün'ün çocuklarını ulaşmasını sağladı.

Turgutlu'daki bir giyim mağazasında çalışan Yasemin Akgün, bugün saat 18.00 sıralarında, çocukları 5 yaşındaki Ceylin Akgün ile 11 yaşındaki Eser Taha Akgün'ü İstiklal Mahallesi, Yalova Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinde yalnız bırakıp, kısa bir süre için yakındaki işyerine gitti. Döndüğünde aralı olarak bıraktığı kapının kapalı olması ve kapının da arkasından kilitli olması üzerine eve giremeyen Yasemin Akgün, uzun süre zile basmasına rağmen çocukları kapıyı açmayınca başlarına bir şey gelmiş olabileceğinden endişelenip, komşularından yardım istedi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla balkon kapısından eve girdiklerinde, iki kardeşi yataklarında uyurken buldu. Çocuklarına sağ salim kavuşan Akgün, onlara sarılıp, sevinç gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Yasemin Akgün, "Akşamüzeri işyerimi kapatmaya gittim. Evden çıkarken de yakın olduğu için kapıyı aralı bırakıp, çıkmıştım. Ardımdan, çocuklarım kapıyı kilitleyip, uyumuş. Döndüğümde kapıyı kilitli görünce ve içerideki çocuklarımdan yanıt alamayınca çok korktum. Bir daha böyle hata yapmayacağım. Allah'a şükür çocuklarıma kavuştum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İfaiye ekiplerinin merdiven aracı ile balkondan eve girmeleri

-Yasemin Akgün'ün çocuklarına kavuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

BOLU'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangında deterjan yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında TEM Otoyolu Kuruçay Köprüsü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Hüsnü Ay Gürler yönetimindeki 34 KF 9706 plakalı deterjan yüklü TIR'ın lastikleri tutuştu. Dorseden çıkan dumanları fark eden Gürler TIR'ı emniyet şeridine çekti. Tutuşan lastiklerin kısa sürede alev almasının ardından itfaiyeyi arayan Gürler daha sonra çekiciyi dorseden ayırdı. Yangının deterjanlara da sıçramasının ardından TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Gürler aracının yanışını üzgün gözlerle izlerken yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dorse ile içerisinde bulunan malzemelerin bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken lastiklerin tutuştuğunu belirten Gürler, "TIR'ı sağa çekerek araçtan indim sonrasında da dorseyi ayırarak itfaiyeyi aradım. İstanbul'dan Ankara'ya deterjan götürüyorum" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan dorseden görüntü

-Sürücülerin yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmesi

-Yanan deterjanlardan görüntü

-Sürücü ile röp



HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU()