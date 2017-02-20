DHA YURT BÜLTENİ - 18



'FETÖ/PDY'nin imamlarına' yönelik operasyonda tutuklanan sayısı 25'e yükseldi



Konya merkezli 30 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 49 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün imamları olduğu öne sürülen 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 102 kişiden 7'sinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı belirtildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için 7 Şubat sabahı polis tarafından Konya merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün, Konya'yı, Selçuklu, Meram, Karatay ve Mevlana olmak üzere sözde 4 eyalete böldüğü ve şüpheliler arasında eyalet ve bölge imamlarının olduğu belirtildi. Yine şüpheliler arasında örgütün bölge, il ve ilçe talebe mensupları ile şehir dışı talebe mensuplarının olduğu ileri sürüldü. Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 19 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 şüpheli ise sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyon genelinde 25 şüpheli tutuklanırken, 24 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, ()



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Yangından çocuklarını battaniyeye sarıp çıkardılar

Bursa’nın İnegöl ilçesi’nde beş katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Dumandan etkilenen apartman sakinleri çocuklarını battaniyelere sararak tahliye ettiler.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokakta bulunan beş katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle kontrol altına aldılar. Çatı katından koridor ve merdiven boşluklarına kadar gelen dumanlardan çocuklarını battaniyelere sararak tahliye eden apartman sakinleri sokakta yangının söndürülmesini izlediler. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşların görüntüleri

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya'da, polis otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, aralarında 6 aydır aranan cezaevi firarisi S.K'nın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri uzun süredir takip ettiği uyuşturucu satıcılarını yakalamak için operasyon düzenledi. Polis, operasyonda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Araçta yaptığı aramada bir miktar esrar ele geçirdi. Bunun üzerine araçta bulunan 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden birinin uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 6 aydır aranan 'Paskal' lakaplı S.K. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu zanlılarının evlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, esrar, bonzai, uyuşturucu haplar ve satıştan elde edilen paralar ele geçirildi. Yapılan arama polis kamerasına yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis kamerası görüntüleri



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Kütahya Valiliği önünde ustura ile intihar girişimi

Kütahya'da işsiz olduğunu belirten evli 3 çocuk babası 40 yaşındaki İbrahim Toy, Valilik önünde usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı.

Olay saat 17.30 sıralarında Kütahya Valiliği önünde meydana geldi. İşsiz olan İbrahim Toy, Valilik binasına girmek isteyince görevli polisler mesai saatinin bitmesi nedeniyle içeriye alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Toy cebinden çıkardığı usturayı boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Toy'u takviye gelen polisler intiharından vazgeçirmeye çalıştı. İbrahim Toy polislere 'Hakkınızı helal edin' diyerek Kelime-i Şehadet getirip elindeki usturayla boynunu hafif şekilde kesti. Bir polis memuru, sigarasını yakmak için yaklaştığı Toy'un dalgınlığından yararlanıp elindeki usturayı alarak etkisiz hale getirdi.

Boynunu hafif şekilde kesmesi nedeniyle ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İbrahim Toy, işsiz olduğunu, vali yardımcılarından kendisine iş bulunması için valiliğe geldiğini söyledi.

Görüntü dökümü:

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-İbrahim Toy'un elinde ustura ile Valilik önünde intihara kalkışması,

-Polislerin ikna çabaları,

-İbrahim Toy'un usturayı boğazına dayayıp polislere 'Hakkınızı helal edin' demesi,

-Toy'un etkisiz hale getirilip ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()



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Kadınlar el emeği göz nuru eserlerini sergiledi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Halk Merkezleri, OMEK, OKEP Hamamyolu'nda sergi açtı.

Kadınlar; Halk Merkezleri, OMEK, OKEP'te ürettikleri birbirinde güzel el emeği göz nuru eserlerini Hamamyolu Ünallar Pasajı'nda açılan stantlarda halkın beğenisine sundu. Boş zamanlarını el emeği üretmekle uğraşan kadınlar bu sayede ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Hamamyolu Ünallar Pasajı'nda açılan kadınların sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri bu tür etkinliklerin yıl içerinde dönem dönem gerçekleştirileceğini söyledi.



Haber: ESKİŞEHİR,()