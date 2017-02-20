DHA YURT BÜLTENİ - 18

Viranşehir'deki bombalı saldırıda gözaltı sayısı 44'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, 1'i çocuk 2 kişinin şehit olduğu yargı mensuplarının oturduğu lojmana yönelik geçen cuma gecesi düzenlenen bombalı terör saldırısında gözaltına alınanların sayısı 44'e yükseldi. Yenişehir Mahallesi'nde geçen cuma gecesi adliye mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi'ne yönelik 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalarla ile güçlendirilmiş TNT patlayıcılarla bombalı araçla düzenlenen terör saldırına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi gözaltına alınmıştı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ev baskınlarında 18 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki sorgulamaları sürüyor.

Haber: ŞANLIURFA ()

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Öksüz: Terörün bir numaralı ilacı sanayileşmedir

KAHRAMANMARAŞ Ticaret Odası Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, sanayi ve sanayileşmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Sanayi gelişirse ülkemizin birçok sorunları hallolur. Terörün bile bir numaralı çaresi, ilacı sanayileşmedir" dedi.

Aynı zamanda KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Hanifi Öksüz, gazetecilerle bir araya geldi. Bir derginin Türkiye'deki ilk 500 şirketleriyle ilgili yaptığı incelemelerde KİPAŞ bünyesindeki şirketlerin 2 birincilik, 1 dördüncülük, 1 de beşincilik ödülü aldığını belirten Öksüz, bu ödüllerin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Yaklaşık 8 bin kişiyi çalıştırarak istihdama önemli katkı sunan KİPAŞ'ın istihdama ve üretmeye devam edeceklerini kaydeden Öksüz, "Sanayi çok önemli. Sanayi gelişirse bu ülkemizin birçok sorunları hallolur. Terörün bile bir numaralı çaresi, ilacı sanayileşmedir. İnsanlarımıza iş ve aş sağlayabilirsek, zaten insanlarımızın çoğunda vatan ve ülke sevgisi var. Yavaş yavaş toplumda da bu yönde büyük bir değişiklik olduğunu fark ediyorum. Artık kalkınmanın, ekonominin önemini herkes anladı. Son zamanlarda Türkiye'de istihdam konusunda bozulmalar var, bunun da hükümet farkına vardı ve özel önlemler alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'ya topladı oda başkanlarını, bu konunun önemine dikkat çekti ve tüm iş adamlarına bazı talimatlar verdi istihdamın derhal artırılmasıyla ilgili" diye konuştu.

"KARADENİZLİ BİRİ TABANCA YAPINCA HAPİS YATARDI"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hanifi Öksüz, savunma sanayiyle ilgili bir soru üzerine kurşun geçirmez bir kumaş ürettiklerini hatırlatarak şunları söyledi: "Savunma sanayinde tekstille ilgili kurşun geçirmez bir kumaş ürettik, onu geliştiriyoruz şu anda. Bunun haricinde başka bir projemiz yok. Ama ben savunma sanayinde Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı çok taktir ediyorum. Zaten bu işleri özel sektör yapar. Yıllarca bizim sanayicimize silah yaptırmadılar. Çok iyi hatırlarım ben çocukluğumda Karadenizli biri bir tabanca yapınca kaç sene hapis yatardı. Yahu bırak bunu özel sektör geliştirsin, daha önemli silahlar yapsın. Şu anda savunma sanayi bu ülkede ihracatını en hızlı artıran sektörlerden birisi. Keşke 50 sene önce özel sektöre 'Bunları yap' deseydik, belki şu anda dünyanın en modern silahlarını yapardık. Amerika'da özel sektör yapıyor her türlü silahı. Şimdi dışarıdan alıyorsun silahı işine gelirse satıyor, işine gelmezse satmıyor. Her bakımdan bağımlısın."

"HALK, KENDİ MİLLETVEKİLİNİ SEÇMEK İSTİYOR"

Hanifi Öksüz, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili bir soru üzerine ise Cumhurbaşkanlığı sistemini önemsediğini kaydederek, şöyle konuştu: "Bu ülkede bir otoritie boşluğu var ve sanayici olduğum için de bu boşluğun ne olduğunu iyi bilirim. Yani çalışan insanların elini kolunu bağlamamak lazım. Bizde birçok kurumlar birbirinin önünü kesiyor, bunları aşma açısından başkanlık sistemini önemsiyorum. Ama milletin de bir siyasi rahatsızlığı var, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Halkımızda Madem demokratik bir ülkeyiz, halk kendi milletvekilini kendisi seçmek istiyor, yani önlerine konan listeyi değil. Bu da bir haktır. İnsanlarımız istediği milletvekilini daha rahat seçebilmeli. Yoksa başkanlık sistemi otorite boşluğunun doldurması açısından önemli görüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öksüz'ün konuşması

- Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-()

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AVM'nin 7'nci katından düşerek ölen kızın dayısı: Pelşin, hayat doluydu (2)

PELŞİN'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Manavgat'ta 7 katıl alışveriş merkezinin 7'nci katından düşerek yaşamını yitiren lise öğrencisi Pelşin Dağkıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra önce ailesinin yaşadığı Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'ndeki eve getirildi. Ayla Dağkıran, kızının cenazesinin getirilmesi sırasında sinir krizi geçirdi. Taziye için gelen okul arkadaşları cenaze arabasına girerek teker teker helallik verdi. Pelşin Dağkıran'ın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra Sarılar Mezarlığı'na götürülen Pelşin Dağkıran'ın cenazesi namazın ardından toprağa verildi.

"BABASININ ÖLÜMÜNÜ KABULLENMEKTE ZORLANDI"

Dayı Mehmet Özçelik, geçen yıl babası vefat eden Pelşin Dağkıran'ın 2'si erkek 3 kardeşinin daha olduğunu söyledi. Kardeşi Ayla Dağkıran ve çocuklarının 10 ay önce babalarının vefatının ardından Diyarbakır'dan Manavgat'a geldiklerini anlatan Özçelik, Pelşin'in ağabeyinin askerde olduğunu kaydetti. Pelşin Dağkıran'ın babasının ölümünü kabullenmekte çok zorlandığını, zaman zaman isyan noktasına geldiğini vurgulayan Özçelik, "Ancak sonra bu durumu zor da olsa kabullendi. Okulda bu dönem bir kız öğrenciyle problem yaşamış. Hatta bunu öğretmenlerinden birine söylemiş, öğretmeni de diğer arkadaşının tarafını tutarak yeğenimi azarlamış" dedi. Bu duruma yeğeninin çok içerlediğini ve okuldan ayrılmak istediğini belirten Mehmet Özçelik, "Cuma günü bunu okul idaresiyle konuştuk. Bu olay olmasaydı, bugün okuldan kaydını aldırıp turizm okuluna nakil yaptıracaktı. Pelşin, 'Ben burada yaşayacağım, o zaman turizm okumak istiyorum. Turizmde iş sahası daha fazla' diyordu" diye konuştu. Mehmet Özçelik, yeğeninin ölümüyle ilgili polisin hazırlayacağı raporu gördükten sonra suç duyurusunda bulunabileceklerini de belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze evinden genel görüntü

-Arkadaşlarının cenaze aracında helallik alması

-Annesinin feryatları

-Arkadaşlarının ağlamaları

-Mezarlıkta bekleyen cenaze

-Cenazenin defnedilmesi

-Dua edilmesi

-Annesinin dua etmesi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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Kanarya tutkusu ile kötü alışkanlıklardan kurtuldu

Bolu'da oturan 38 yaşındaki Nevzat Akın, eşinin isteği ile eve aldığı kanaryadan etkilenerek kuş bakıcılığına başladı. Evinin yanında 250 kanaryanın yaşadığı kuş evi kuran Akın, alkol, kahvehane gibi alışkanlıklarından kurtuldu.

Beyaz eşya fabrikasında işçi olarak çalışan Nevzat Akın, 2002 yılında eşinin isteği ile eve kanarya aldı. Kanarya için eve özel bir kafes yapan Akın, kanaryanın yanına çiftleşmesi için 'Yorkshire' cinsi bir kanarya daha aldı. Anavatanı İngiltere olan kanaryadan etkilenen Akın, zaman içinde kanaryaları çoğalttı. Akın, sayıları artan kanaryalar için evinin yanında küçük bir oda yaparak kuş evi kurdu. Akın, 2003'de bu kanaryalardan biriyle katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu. Ödülü almasının ardından kanaryaya olan sevgisi daha da artan Akın, şu anda 250 kanaryanın bulunduğu bir kuş evine sahip.

Her sabah erken saatlerde kalkıp işe gitmeden önce kuşların bakımını yapan Akın, akşam eve gelince de kuşların yanına giderek onlarla saatlerce zaman geçiriyor. Akın, ürettiği kuşlarla girdiği uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece elde ederek kupa ve madalyalar kazandı. Akın, kanaryalar ile ilgilenirken alkol ve kahvehane gibi alışkanlıklarını da bıraktı.

Kanarya merakının 2002 yılında eşinin eve kanarya istemesiyle başladığını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"Önceden kahvehane ve alkol alışkanlığım vardı. Kuşlara olan ilgim arttıkça, bu alışkanlıklarımı bıraktım. 2003 yılından bu zamana kadar girdiğim bütün yarışmalarda dereceler aldım. Türkiye'de bu sevgi aşırı derecede var. Bolu'da 13 üretici dernek kurduk. Türkiye Kafes Kuşları Federasyonuna da derneğimizi üye yaptık. Güzel bir hobi. Herkesin bir hayvan sevgisinin olması isterim. Her sabah 05.30'da kalkarak işe gideceğim saate kadar onların bakımını yapıyorum. İşten çıkınca da kuşlarımın yanına geliyorum. Kuşlarımla huzur buluyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kanaryalardan görüntü

-Nevzat Akın’ın kanaryaların bakımını yapması

-Akın’ın aldığı ödüllerden görüntü

-Nevzat Akın ile röp

Dosya adı:blkanarya

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()