DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kayak merkezinde mahsur kalan 700 kişi, 2 saatte kurtarıldı - yeniden

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’ndeki Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönerken, tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 700 kişilik öğretmen ve öğrenci grubu, iş makinelerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'nde günübirlik tatil yaptıktan sonra dönüşe geçen öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı 700 kişilik kafileyi taşıyan araçlar, tipi nedeniyle kapanan karayolunda mahsur kaldı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma görevlileri sevk edildi. Siverek Belediyesi tarafından da bölgeye yönlendirilen çok sayıda iş makinesi, kapanan yolları açmak için zamanla yarıştı.

Çoğunluğu Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen öğrencilerden bazıları, soğuk nedeniyle fenalık geçirdi. Kafile, donmamak için bölgede ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler, kafileye ulaştı. Rahatsızlanan öğrenciler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kayak merkezinin yolu trafiğe açılarak grubu taşıyan servis araçlarının ilerlemesi sağlandı. Kafile, iş makineleri eşliğinde güvenli bölgelere kadar yollarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurtarma ekipleri

-Ambulans

-Ağlayan öğrenciler

-Ateşin başında ısınmaya çalışanlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () -

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Çorlu'da çarpışan araçlar alev topuna döndü 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde aynı yöne giden iki aracın çarpıştığı ve alev topuna dönen otomobillerde 1 kişi yanarak öldü, 1 kişi de yaralandı. Önde bulunan araçta olduğu öne sürülen 3 kişinin kazanın ardından kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 59 FH 946 plakalı otomobil, önünde giden 59 ZV 989 plakalı otomobile çarptı. Kazada takla atan araçlarda yangın çıkarken, kısa sürede alev topuna döndü. Kazayı görerek duran diğer sürücüler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ancak araçlarda meydana gelen patlamalar nedeniyle yangının büyümesi engellenemedi. İhbar üzerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, araçlardaki yangını güçlükle söndürebildi.

Hurdaya dönen araçlardan 59 FH 946 plakalı otomobilde ilk belirlemelere göre 1 erkeğin yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Aynı otomobilde bulunan Sevinç Albayrak ise yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Albayrak'ın ambulansa götürüldüğü sırada 'çocuğum' diye sayıklaması üzerinde kazanın olduğu bölgede jandarma ve polis ekiplerince başka yaralı olabileceği endişesiyle arama yapıldı.

ÜÇ KİŞİ KAZADAN SONRA KAÇTI

Yapılan incelemede önde bulunan 59 ZV 989 plakalı otomobilde oldukları öne sürülen 3 kişinin, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis ve jandarma ekipleri araçta bulunan kişilerle ilgili araştırma başlattı. Yangının söndürüldüğü ve hurdaya dönen araçlar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yaparak alev alan araçlar

-Çevredekilerin müdahalesi

-Yanan araç detay

-Araçlardaki patlamalar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangının söndürülmesi

-Hurdaya dönen araçlar

-Araçlarda yapılan arama

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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Bakan Arslan: Tıkır tıkır çalışan bir yapı ile çalışmamız lazım ki hedeflerimize ulaşalım (4)

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN, "ESKİSİ GİBİ TÜRKİYE'YE ROL BİÇENLERİN İZİNDEN GİTMEYECEĞİZ"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Karabağlar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen meclis toplantısına Bakan Ahmet Arslan'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan ve Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten ve çok sayıda partili katıldı.

"İZMİR'İN KADERİ DENİZCİLERİN ELİNDE"

İzmir'in geçmişte de gelecekte de kaderinin denizcilerin elinde olduğunu söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "İzmir'in kaderi denizcilerin elinde, bin yıl önce de böyleydi şimdi de böyle. Sebebi denizciler değil sebebi İzmir. Çünkü İzmir, sadece bu bölgenin değil, Anadolu'nun batıya açılan penceresinin olmazsa olmazı. Biz bu coğrafyada ne üretirsek üretelim, ne geliştirirsek geliştirelim, eğer İzmir'i bu işin köprüsü yapıp batıya açamazsak, katma değer oluşturamazsak ülke olarak başarılı olma şansımız yok. Onun için İzmir geçmişte ne kadar önemliyse gelecekte de o kadar önemli. Sadece bizimle kalmasın Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kaptan çocuğu olduğunu, bir denizci olduğunu unutmayalım. Denizcilerin bir farkı var; denizdesiniz, başınıza bir şey geldi. Olayı siz çözmek zorundasınız. Başkasından medet umarsanız, 'Gelsin başkası benim rotamı belirlesin' derseniz, kaybettiğiniz gündür. Bu kadar önemli bir ülke başkalarının gemiye gelip rota çizmesini bekleyemez. İşte bu kültürle büyüyen Sayın Recep Tayip Erdoğan ve yol arkadaşları tam da denizci gibi davranırlar. Liderimiz ve ekibi başkalarının rota çizmesini beklemediğimiz için diyoruz ki biz eskisi gibi Türkiye'ye rol biçenlerin izinden gitmeyeceğiz. Türkiye'nin rolü belli, Türkiye'nin yolu belli, Türkiye'nin hedefi belli. O da ne? Milletin hizmetkarı olarak kendi ülkemizi, milletimizi düşünmek ve bu coğrafyanın bizden bekledikleri gözeterek hedefe yürütmek. Hedef ne; 2023. Eğer 1071'den, 1081'den bahsediyorsak o zaman, Cumhurbaşkanımızın söylediği Başbakanımız pekiştirdiği gibi 2053'ü, 2071'i hedef koymalıyız" dedi.

"EGEMENLİĞİN SEMBOLÜ KÜRSÜYÜ KIRDILAR"

Anayasa oylamaları sürecine de değinen Bakan Arslan, "Egemenliğin sembolü kürsüyü kırdılar. O da yetmedi kendilerini kelepçelediler. O da yetmedi bacak ısırdılar, sonuçta biz ona rağmen mücadelemizi verdik. Söz de milletin karar da milletin. Kararı sizlerin ve milletin huzuruna getirdik. Neye güvenerek? Millet 14 yıldır biliyor ki AK Parti kadroları hep millete hizmeti, halka hizmeti hakka hizmet bilerek proje ortaya koyulduğunu biliyor. 11seçimde olduğu gibi bu seçimde de anaysa oylamasında iradesinin arkasında duracak. İnşallah ülkemiz sağlıklı bir şekilde geleceğe yürüyeceğizö diye konuştu.

Bakan Arslan, Karabağlar'daki toplantının ardından AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Arslan, Gaziemir'deki ziyaretinin andından Adnan Menderes Havalimanı'na geçerek İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Bakan Arslan'ın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir kişiyi güvenlik güçlerimiz etkisiz hale getirdi"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda partililerle buluşan Soylu, Şanlıurfa'daki terör saldırısıyla ilgili, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız bize ilettiler. Bir tane de 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu" dedi.

"4-5 AYDIR BİRÇOK OLAYI GERÇEKLEŞTİREN HAİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Soylu, 5 aydır peşinde olunan ve ülkede 4-5 aydır birçok olayın faali olan teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade ederek, "Bir de başka bir haber daha vereceğim. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain vardı ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen birçok olayın faali bugün kahraman güvenlik güçlerimiz onlara gereken cevabı verdiler ve onları etkisi hale getirdiler. Yarın arkadaşlarımız bunları açıklayacaktır. Hiç merak etmeyin bu aziz milletimize sözümüzdür. Hiçbir şeyden yorgunluktan, uykusuzluktan hiçbir şeyden çekinmeden bu aziz milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin savunucularıyız. Merak etmeyin söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız PKK bu ülkenin topraklarından silinecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- Bakan Soylu'nun konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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Uyuşturucu şüphelisi, aracıyla emniyetin bahçe kapısına çarpınca yakalandı

BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi, kovalamaca sırasında aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nün bahçe kapısına çarptı. Araçtan uçup, polise silah çeken şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İnegöl Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bir süre takip ettikleri aracı durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü araç, zaman zaman ters yönde ilerleyerek, diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Kovalamaca sırasında Park Caddesi'nde Fatih Camii yönüne doğru giden şüpheli araç, kontrolden çıkıp Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinin sürgülü kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camından fırlayan B.K. isimli şüpheli, üzerindeki silahı çekip polislere doğrulttu. Polislelerce etkisiz hale getirilen B.K., gözaltına alındı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın görüntüsü

-Emniyet müdürlüğünün görüntüsü



Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (BURSA), () -