DHA YURT BÜLTENİ - 18

Antalya’da çalılık yangını korkuttu

ANTALYA’da otluk ve çalılık alanda çıkan yangında bazı arı kovanları yandı, bir ahır ise zarar gördü.

Muratpaşa İlçesi Zümrütova Mahallesi 1905 Sokak’ta çalılık ve otluk alandaki yangın saat 21.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının etkili olduğu alanda plastik sera ve gecekonduların olması büyük paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Bazı çevre sakinleri alevlerin ev ve seralarına sirayet etmemesi için söndürme çalışmalarına destek verdi. Bir ahır ve hemen yanında bulunan arı kovanları ekiplerin çabalarına rağmen yanarak zarar gördü. Ahırdaki küçükbaş hayvanların tahliye edilmesi faciayı önledi. İtfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında arı kovanları ve ahırı yanan Faruk Uslu, 6 küçükbaş hayvanını son anda kurtardığını söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından detay

-Söndürme çalışmaları

-Yanan ahır

-Arı kovanları

-Kurtarılan keçiler

-Mahalle sakinlerinin tepkileri ve açıklamaları

-Alevli görüntüleri

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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ÖDP Genel Başkanı Taş: Karşımızda bir 'evet' devleti var

ÖZGÜRLÜK ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş, referandum süreciyle ilgili olarak, "Bir eşitsiz yarıştayız. Bu her açıdan belli. Karşımızda bir 'Evet' devleti var" dedi.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Karabük’te Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen ‘Memleket için, Cumhuriyet için hayır' paneline katıldı. Alper Taş, "Bir eşitsiz yarıştayız. Bu her açıdan belli. Karşımızda bir ‘Evet’ devleti var. Biz ‘Hayır’ı örgütlüyoruz. Karşımızda ki ‘Evet’. Devlet örgütlenmesi olarak yukarıdan aşağıya karşımıza çıkacak. Devletin bütün olanakları seferber edilecek. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Valisi, Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürü, imamı, aklınıza ne gelirse devletin bütün kademeleri yukarıdan aşağıya ‘Evet’i örgütleyecekler" dedi.

Ohal şartlarında referanduma gidildiğine vurgu yapan Taş, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde ancak diktatörlüklerde bu olur. Olağanüstü hal koşullarında, darbe koşulları sonrası olağanüstü hal rejiminde referanduma gidiyoruz. Bunun zaten kendisi başlı başına bir ayıp. Bu utanılması gereken bir tablo zaten. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu referandumu kazanacağız. Kimse bize 21’inci yüzyılda 'Padişahım sen çok yaşa' dedirtemeyecek. 21’nci yüzyılda sivil diktatörlüğe asla teslim olmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Bu bize yakışmaz. Türkiye halkının ilerici birikimi, demokrat birikimi, yurtsever birikimi, aydınlanma birikimi buna izin veremez. Gerçekten kazanacağız. Çünkü onların topluma anlatacakları hiçbir şey yok. Ne anlatıyorlar? 'Biz gidersek memleket çöker. Biz gidersek kaos olur. Biz gidersek anarşi olur. Bizi seçerseniz istikrar olur.' Bu memleket sizden öncede vardı sizden sonra da var olacak. Ne demek ben varsam memleket var. Bu zaten Türkiye toplumuna, bizlere hakarettir."

Taş, "15 Temmuzcular ne yaptı? Meclis'i bombaladı değil mi? Meclis'i fiziki olarak ortadan kaldırmaya çalıştılar. Pekala bu Erdoğan ile bu Bahçeli ne yapmak istiyorlar? Darbecilerin, Fetullahçıların fiziken yok etmeye çalıştıkları Meclis'i fiili olarak ortadan kaldırıyorlar. Bunun neresi darbecilerle mücadele?" diye konuştu.

CİHANER: YURTTAŞLARIN SANDIĞA GİTMESİNİ SAĞLAMALIYIZ

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise referandumlarda katılımın geleneksel olarak düşük olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Katılımın referandumlarda düşük olması daha önce yapılan referandumlarda ‘Evet’i savunan tarafın genellikle daha başarıyla çıkmasına yol açmıştır. Onun için ne yapıp edip katılımı genel seçimlerin üzerinde bir katılıma taşımak zorundayız. Bu bir vatandaşlık görevi. ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyen yurttaşların sandığa gitmesi gerekir ki gerçekten milli irade ortaya çıksın. Bu referandumla ilgili olarak 'Sandığa gitmeyeceğim' diyenlerin yüzde 60’ı, 70’i sandığa giderse ‘Hayır’ vereceğini söylüyor. Bunların da yüzde 60’ı, 70’ide lise ve üstü eğitime sahip yurttaşlarımız. Onların üzerinde mutlaka ve mutlaka bir caydırıcılık, bir ikna mekanizması oluşturup sandığa gitmesini sağlamamız lazım. Birileri üçkağıt yapmaya çalışıyorsa bizim de ona engel olmaya yetecek birikimimiz, cesaretimiz ve aklımız var diye düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay görüntü

-ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’ın konuşması

-CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()