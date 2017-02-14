DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kız arkadaşına TIR ile evlenme teklifi yaptı

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde, TIR şoförü Mert Durma (27), bir yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Gökçe Kara'ya (25) sürpriz bir evlenme teklifi yaptı.

Bir şirkette TIR şoförü olarak çalışan Mert Durma, üzerinde kendisinin kız arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafının da bulunduğu pankarta 'Benimle evlenir misin Gökçem' yazdırdı. TIR'ın dorsesinin yan tarafına pankartı astı. Saat 19.00'da ise İlçedeki bir alış veriş merkezinin önüne TIR'ı park etti. Ardından da alış veriş merkezindeki güvenlik görevlisine, arkadaşlarının hiç bir şeyden haberi olmadan gezmeye getirdiği kız arkadaşının adını anons ettirerek dışarı çıkmasını sağladı. Dışarı çıkan Gökçe Kara, evlenme teklifi için hazırlanan TIR'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Patlatılan konfetilerin arasında Mert Durma, kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifini yaptı. Kız arkadaşı Gökçe Kara'dan 'evet' yanıtını alınca da kendisine sımsıkı sarılarak sevinç yaşadı. İlginç evlenme teklifini izleyen çevredeki vatandaşlar ise gençleri tebrik ederek, mutluluk diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- TIR'ın AVM'nin önüne gelişi

- Mert Durma'nın diz çökerek evlenme teklif etmesi

- Çiftin TIR'ın önünde görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale), ()

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FETÖ şüphelisi 20 havacı asker adliyede (2)

2 ASTSUBAY TUTUKLANDI

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınıp bu sabah adliyeye sevk edilen 20 havacı askerden 13'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 7 asker tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 2 astsubayı tutukladı, 5 askeri ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Tutuklanan 2 havacı astsubay polisler tarafından Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Haber. Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR, ()

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Uşak'ta 23 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

UŞAK'ta polis bir otomobilde yaptığı aramada, yakıt deposu ve yedek lastiğe gizlenmiş halde 34 parça halinde 23 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Uşak Karayolu Uşak Şeker Fabrikası Kavşağı'nda yol denetimi yaptı. Uyuşturucu arama köpeği 'Tora'nın da katıldığı denetimde durdurulan bir otomobilin yakıt deposu ve yedek lastiğin içine yerleştirilmiş 34 parça sarılı halde 23 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis F.P. (25), D.P. (27), İ.B. (30) ve N.T. (21)'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden F.P., D.P. ve İ.B. tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütünün önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği" belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (POLİS KAMERASI)

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- Narkotik köpeği Tora'nın arama çalışması

- Polisin yedek lastikte uyuşturucuyu bulması

- Polisin aracın yakıt deposunu sökmesi ve uyuşturucuyu bulması

Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()