DHA YURT BÜLTENİ - 18

Uzman çavuş El Bab'da şehit düştü

FIRAT Kalkanı operasyonu sırasında şehit olan piyade uzman çavuş 29 yaşındaki Murat Tevlim'in Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi.

Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelede piyade uzman çavuş Murat Tevlim şehit düştü. Murat Tevlim'in Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Erikli Sokak'ta bulunan Darıca Belediyesi'nde çalışan babası Mustafa Tevlim ile annesi Birsen Tevlim'e şehadet haberini Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan verdi. 2 çocuk babası şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, Murat Tevlim'in şehit olduğunu öğrenenler evine geldi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () -

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Patlayan piknik tüpü yangına sebep oldu

TEKİRDAĞ'da bir apartmanın ikinci katında piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında kısmi felci nedeniyle evden çıkamayan 66 yaşındaki Süleyman ve Gülter Turan çiftini itfaiye kurtardı.

Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı. Mutfakta başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada evde olan kısmi felçli Süleyman ve eşi Gülter Turan yoğun dumanlar nedeniyle evden çıkamadı. İtfaiye ekiplerince balkona uzatılan merdivenle kurtarılan yaşlı çifti hastanede tedavi altına alındı. Evdeki yangın ise itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dumandan etkilenen kadın

-Evi saran yoğun duman

-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları

-Balkonda bekleyen kısmı felçli adam

-Adamın balkonda takılan oksijen tüpü ve kurtarılışı

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Kardan Erzurum Sokağına muhteşem açılış

ERZURUM, ()-ERZURUM, Atatürk Üniversitesi kampüsünde, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, Avrupa Gençlik Kış Oyunları (EYOF) için yapılan 'kar sokağı' ile 'buzdan heykeller' havai fişek gösterileri ile açıldı. Gezenleri hayran bırakan kar ve buz eserler büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 350 kamyon karın yanı sıra, Palandöken Kayak Merkezi'nden getirilen suni kar yapma makinesi ile kar üreten Güze Sanatlar Fakültesi heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri Dekan Prof. Dr. Mustafa Bulat gözetiminde, 5 bin yıllık şehrin tarihi özelliklerini adeta bir sokakta topladı. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşme, hamam gibi tarihi eserlerin yanı sıra buzdan da Erzurum'un simgeleri haline gelen semaver, soba, çaydanlık, kayakla atlama kulesi, gaz lambası, kayakçı gibi heykelleri hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 25 dereceye düştüğü gece ve gündüz demeden vardiyeli olarak çalışıp kısa zamanda yaptılar.

Kar sokağı ve buzdan heykellerin açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Musafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Çomaklı şunları söyledi:

"Palandöken ve Konaklı gibi önemli kış sporları merkezlerine sahip olan 2011'de geniş çaplı bir organizasyona ev sahipliği yapan Dadaşlar diyarı Erzurum bugün farklı bir heyecan yaşıyor. Bulunduğumuz noktada Erzurum dünyanın sayılı kış sporları merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin kış sporları alanında gerçekleştirdiği en büyük organizasyon 2011 Üniversad Kış Oyunları ülkemiz ve kış sporlarının çevremizdeki gelişimi adına bir milat olmuştur. Bugün burada bir başarı öyküsüne tanık oluyoruz. Yılbaşından itibaren EYOF'u üstlenen Erzurum, 'Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor' sloganıyla 32 ülkede 14-18 yaş arasında 700 civarında sporcunun katıldığı EYOF 2017 heyecanını yaşıyor. Bir syor kenti olan Erzurum sahip olduğu dünya çapındaki tesislerle bundan sonra da büyük organizasyonlara imza atacaktır. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen gençlerimiz burada mutlu günler geçirecek, ülkelerine güzel hatıralarla dönecekler. Yarışmaların sportmenlik ve Fair Play ruhuna uygun geçeceğine inanıyorum. Bugün açılışını yapacağımız EYOF sokağında Erzurum'un tarihi mekanlarını, el sanatlarının inceliklerini Türk kültürünün zenginliklerini, estetik bakış açısıyla misafirlerimize sunuyoruz. Erzurum önde gelen turizm merkezlerinden bir olmayı çoktan hak etmiştir. Müzik gibi edebiyat gibi sanatın dili de evrenseldir. Bu evrensel dili barış ve sevgiyle bütün sınırları aşan ve insanları birleştiren bir dildir. Spor alanındaki rekabet gücünden beslendiği zarafetin ve inceliğin rekabetidir. Burada barış, kardeşlik sevgi, coşku ve heyecan var. Oyunların bir şenlik havasında dostluk ve kardeşlik ikliminde geçmesini diliyorum. 13'üncü Avrupa Gençlik Olimpik Festivali geleceğin şampiyonlarının Erzurum'da düzenlenecek olan kış olimpiyadında yarışacağı bir organizasyon olması açısından son derece önemli buluyorum."

Yapılan konuşmaların ardından protokol kar sokağının kurdelasanı kesti. Protokol üyeleri meşaleli gençlerin yanına gelmesi ile birlikte halay çektiler. Sokağı dolduran yüzlerce yerli ve yabancı misafir kardan tarihi eserleri havai fişek gösterisi altında gezdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirenler kardan ve buzdan yapılan eserlere hayran kaldıklarını söyledi. Davetliler, "Bir rüya gibi. Burayı gezen Erzurum'u gezmiş gibi olur. Her şey çok güzel" dediler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protokolün gelişi

-Buzdan heykeller

-Toplanan kalabalık

-Rektör Çomak'ın konuşması

-Sokağın gezilmesi

-Protokolün halay çekmesi

-Vatandaşla röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()