DHA YURT BÜLTENİ - 18

EL BAB ŞEHİDİNİN CENAZESİ, MEMLEKETİNDE TEKBİRLERLE KARŞILANDI



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı kazaen vurması sonucu şehit olan sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'da tekbirlerle karşılandı.

Şehit sözleşmeli er Ömer Akkuş'un cenazesi, Gaziantep'ten uçakla İzmit'e getirildi. Cengiz Topel Havalaalanı'nda askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, daha sonra karayoluyla memleketi Sakarya'ya götürüldü. Şehit Akkuş'un cenazesi, Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'nda yakınları tarafından tekbirlerle karşılandı. Yakınları, askerlerden önce Akkuş'un cenazesini omuzlara alıp, tekbirler eşliğinde morga götürdü.

Şehit sözleşmeli er Ömer Akkuş'un cenazesi, yarın babaevinin bulunduğu Kaynarca İlçesi Uzakkışla Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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Bakan Akdağ: Gereksiz sezaryen yapanlara hak ettiği muameleyi göstereceğiz (2)

'REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIYOR, REJİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR'

Valilik ziyareti sonrası Ak Parti İl binasına geçen Sağlık Bakan Akdağ, burada da referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. 1923’te Türk Milletinin kendi iradesiyle yönetim şeklini Cumhuriyet olarak belirlediğini hatırlatan Bakan Akdağ, şunları söyledi:

"Referandum paketinin milletin önüne koyma niyetinin başladığı günden beri bazı çevreler sistemli bir biçimde çarpıtma ve yalanla vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Biz, Ak Parti olarak, MHP ile bir anayasa değişikliği paketini hazırladık. Bu bir uzlaşma paketi oldu. Bunu yaparken CHP’yi de uzlaşmaya davet ettik. Hatta böyle bir uzlaşma içerisine girmeyecekse, kendi teklifini getirmesini istedik. Ama CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir birlikteliğe yanaşmadı. O günden beri bizzat Sayın Kılıçdaroğlu, kendisi ve arkadaşları hadiseyi çarpıtarak zaman zaman yalan üzerine kurulu bir propagandayı yürütüyorlar. Bu yalanların birincisi Türkiye’de bir rejim değişikliği yapılacağı yalanıdır. Rejim değişikliği yapılmıyor, rejim Türkiye Cumhuriyeti’dir. Buna 1923’te karar verdik. Biz hükümet etme modelini değiştiriyoruz. Türkiye seçilmiş bir Meclis, Meclisin içinde çıkan bir başbakan ve ayrıca seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla Türkiye yönetiliyor. Aslında bu iki başlı bir yönetim anlamına geliyor. Şu an Türkiye böyle bir iki başlılığı kaldırabiliyorsa, başından beri yol arkadaşlığı yapan, birbirini çok iyi tanıyan başbakan ve cumhurbaşkanımızın çok uyumlu çalışması sayesindedir. Ama sistem kişiler üzerine bina edilmemelidir. Doğru ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Anayasa paketinin milletin önüne getirilmesinin en önemli sebebi budur. Türkiye cumhurbaşkanını seçecek, yürütmenin başı olacak, yani bugünkü hükümetin, bakanlar kurulunun yaptığı işleri yapacak. Yeni bir Meclis olacak, 600 milletvekili TBMM’de kanunları yapacak, hükümet üzerindeki denetlemeyi sürdürecek. Yaptığımız iş budur. Bunun dışında CHP yöneticilerinin HDP ile kolkola vererek arkadan PKK’nın sufle verdiği bir takım yalanlar, dolanlarla bizim hiçbir işimiz yoktur, olamaz."

'KİMİN KİMİNLE YAN YANA DURDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL Mİ?'

Referanduma kimlerin 'hayır' dediğine bakarak meselenin kolayla anlaşılacağını ifade eden Akdağ, “Bunu konuştuğumuz zaman sakın CHP'ye oy veren kardeşlerimiz üzülmesinler, çünkü CHP yönetiminin ortaya koyduğu tavır, doğrudan doğruya CHP seçmenin tavrı anlamına gelmiyor. Bugün CHP’ye oy veren vatanperver hangi seçmen, CHP’nin FETÖ’cülerle HDP ile beraber aynı 'hayır'ı vermesini ister, aynı argümanlarla 'hayır' demesine razı olur. Meselenin bu tarafını çok iyi düşünmek lazım. Tabiiki CHP’yi HDP, FETÖ ile özdeşleştirmiyoruz, ama kimin kiminle yan yana durduğu, kimin kiminle yan yana hareket ettiği ya da 'evet' veya 'hayır dediği önemli değil mi? MHP ve Ak Parti bu önemli refarandumu getirmişse, bunun bir manası var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılan Ak Partili kadınlar

-Toplantıya takip eden gazeteciler

-Recep Akdağ'ın konuşması

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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BİNGÖL'DE EMNİYET VE JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI



BİNGÖL'de ilk kez jandarma ve polis ekipleri ortaklaşa asayiş uygulaması yaptı.

Bingöl'de saat 18.00'da başlayan asayiş uygulaması, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 50 güvenlik noktası oluşturuldu. Oluşturulan noktalarda araçlar, narkotik köpeği 'Kiraz'ın da kullanımıyla didik didik arandı ve kimlik ile üst aramaları yapıldı. Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Emniyet Müdürü Metin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer, güvenlik noktalarını birlikte gezerek denetledi.

Kentte ilk kez jandarma ve emniyet personellerinin birlikte uygulama yaptığını belirten Vali Köşger, "Ben hem Jandarma Alay Komutanımıza, hem Emniyet Müdürümüze, onların personellerine ve uygulamaya katılan tüm personellere huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma ve Emniyet Ekipleri tarafından araçların durdurulması

-Kimlik Kontrolü, araç ve üst araması detayları

-Narkotik köpekleri ile araçların kontrol edilmesi

-Narkotik Köpeği kirazın hünerlerini sergilemesi

-İl Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-

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'NASIL GEÇTİ HABERSİZ' ŞARKISINI DİNLEYİP EL ELE ÖLÜME GİTTİLER (EK) 2

"AKÇAY'I SAKİN OLDUĞU İÇİN SEÇMİŞLERDİ"

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde bir hafta otelde kaldıktan sonra el ele ölüme giden Altan Çetin ile eşi Ülker Çetin çiftinin geçen Aralık ayında taşındıkları Balıkesir'in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi Muhtarı Pınar Avcı, "Buraya Bartın'dan geldiklerini ve Kanada'da yaşayan bir çocukları olduğunu biliyoruz. Pek dışarıya çıkmazlardı. Kendi hallerinde bir çiftti. Sadece bir komşuları ile görüştüklerini biliyorum. Alışveriş yapmak için sadece evden çıkarlardı. Sağlık durumları ile ilgili bilgimiz yoktu ama iyi görünüyorlardı" dedi.

Çiftin Akçay'da yakın olduğu tek komşuları Zeynep Aybar ise, "Birkaç memleket değiştirmişler. Akçay'ı sakin ve huzurlu bir yer olduğu için tercih etmişler. Buradayken Altan Bey'e kanser teşhisi konulmuş. İzmir'e giderseniz daha iyi olur demişler. Kanser ile ilgili durumu kimseye söylememişlerdi. Ben İzmir' Hastaneye gittiklerini biliyorum. Kimseyle pek görüşmüyorlardı. Sadece bizimle görüşüyorlardı. Gerçekten çok üzgünüm" dedi. Çetin Çifti'nin Akçay Mahallesi, 106 Sokak'taki evlerinin kapısında 2 Şubat tarihinde gelen bir posta tebligatı olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akçay Mahallesi Muhtarı Pınar Avcı ile röp.

-Çiftin komşusu Zeynep Aybar ile röp.

-Çiftin oturduğu sokaktan görüntü

-Çetin Çifti'nin torunları ile aile fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()

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TUNCELİ'DE 200 POLİS İLE GENEL ASAYİŞ UYGULAMASI

TÜRKİYE genelinde bu akşam yapılan genel asayiş uygulamasına Tunceli il merkezi ile ilçelerinde de yapıldı. Tunceli il merkezinde 20, ilçelerde de 4 olmak üzere 24 ekip ile gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasına sadece merkezde 300 polis katıldı.

İl merkezinde gerçekleştirilen genel asayiş uygulaması ile yüzlerce kişinin GBT sorgusu yapılırken, il merkezinin ilçelere çıkan yolları, ilçelerin giriş ve çıkışları ile farklı noktalarda asayiş uygulaması yapıldı. Tunceli'deki genel asayiş uygulamasında polis ve jandarma tarafından arama kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alınıp işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Asayiş uygulaması sırasında bazı şüpheli araçlar detektör köpekler ile arandı. Polis yetkilileri asayiş bakımından Tunceli'de hiç bir sorunun bulunmadığı, huzur ve güven ortamının devamı ile halkın huzuru için bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Asayiş uygulaması yapılan noktadan genel görüntü

-Durdurulan araçların aranması

-Alkol muyanesi yapılan vatandaş

-Dedektör köpekler ile yapılan araama

-Genel asayiş uygulaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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HAKKARİ'DE 400 POLİSLE 'HUZUR' OPERASYONU

HAKKARİ'de, 400 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüklernde görevli 400 polisle 'Huzur Türkiye-3' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında işyerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı. Ulgulamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Medeni Sancar Kavşağında duruduran araçlar

-Tek tek arama yapılan araçlar

-Araç sürüceleri ve yolcuların ruhsat ve kimlikleri kontrol edilirken

-Araçları didik didik arayan polis ekipleri

-Asaliş uygulamasından genel ve detaylar

-Uygulamada güvenliği sağlayan Özel Harekat Polisleri

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

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SANAYİ SİTESİNDE KORKUTAN YANGIN

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sanayi sitesinde oto kaporta dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki sanayi sitesinde yer alan Serdar Ballı'ya ait oto kaporta dükkanında bugün 18.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi, gelişi güzel park edilmiş araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Polis ekiplerinin trafiği açmasıyla itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis çevre güvenliği alarak meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevre dükkânlara sıçramadan söndürüldü. Büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu iş yeri, kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan dükkandan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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İŞÇİLERDEN “VARLIK FONU EYLEMİ

BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki Eti Maden İşletme Müdürlüğü’nün varlık fonuna devredilmesine Petrol İş Sendikası Bandırma Şubesi üyeleri tepki gösterdi.

Eti Maden İşletmeleri'nin Bandırma Bor ve Asit Fabrikalır İşletme Müdürlüğü önünde bu akşam toplanan yaklaşık 300 kişiden oluşan Petrol İş Sendikası Bandırma Şubesi üyeleri, Eti Maden İşletme Müdürlüğü'nün de Varlık Fonu'na devredilmesini protesto etti. Burada basın açıklaması yapan Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, “Varlık Fonu’na devir ile birlikte bor, toryum, uranyum madenlerinin devlet eliyle işletilmesini sağlayan 2840 Sayılı Yasa devre dışı kalmaktadır. Borlara el koymak isteyen yerli ve yabancı sermayenin emelleri Varlık Fonu ile gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla biz başta stratejik kuruluşumuz Eti Maden olmak üzere bütün kurumların Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’den çıkarılmasını istiyoruz “dedi. Kayan’ın konuşması sık sık öBorlar vatandır satılamazö, öBorları satanı bizde satarızö sloganlarıyla kesildi. Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( )-