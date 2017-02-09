DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Tüfenkci: Bizleri dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomik terör saldırısı olduğunu belirterek, "Bizleri şehirlerde, dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor. Ama biz milletimizin desteğiyle ekonomik terör saldırılarını atlatıyoruz. Yakın zamanda dövizin oynaklığının azıldığını, stabil hale geldiğini göreceksiniz." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katılmak için Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Tüfenkci, daha sonra bir alışveriş merkezinde açılan 'Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni' ne katıldı. Buradaki el sanatları stantlarını gezen Bakan Tüfenkci, bir dokuma tezgahına oturarak şal dokudu. Bakan Tüfenkci’ye diğer stantları gezdiği sırada kehribar tespih ve fular hediye edildi.

"BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, referanduma gidecek olan Anayasa değişiklik paketine değindi. Tüfenkci, yapılacak değişikliklerin CHP'nin ileri sürdüğü gibi bir rejim değişikliği olmadığını kaydetti.

"TÜRKİYE KOŞAR ADIMLARLA DÜNYA ARENASINDA YER ALACAK"

Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katılan Bakan Tüfenkci, referanduma değindi. Bakan Tüfenkci, "Referandum geçtikten sonra Türkiye'nin önünü gören ve siyasi istikrarı yakalamış bir Türkiye, koşar adımlarla dünya arenasında yer alacak. Biz dünya arena pastasında ne kadar yer alırsak insanımızın refah düzeyini arttırmış oluruz." dedi.

Yeni girişimcilere ve KOBİ'lere verilen destekleri anlatan Bakan Tüfenkci, ekonomik terör saldırısının olduğunu belirtti. Tüfenkci, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomisinin başarı hikayesini, örnek gösterilen performansını, kesintiye uğratmaya çalışan güçler var. Dedikoduyla başlatılan organize çalışan terör örgütleri var. Bizleri şehirlerde, dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor. Ama biz milletimizin desteğiyle ekonomik terör saldırılarını atlatıyoruz. Yakın zamanda dövizin oynaklığının azıldığını, stabil hale geldiğini göreceksiniz. Dünya reel piyasalarıyla birlikte gittiğini göreceksiniz. Ekonomi alanında estirilmeye çalışan terör rüzgarını, sizlerin gayretiyle yeneceğiz."

HİSARCIKLIOĞLU: BUNLAR BABANIN, OĞULA YAPMAYACAĞI İŞLER"

Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam da vergi yükünün kaldırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük sıkıntımız, istihdam üzerindeki vergi yüküydü. İstedik ve Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız açıklama yaptı. İlave bir kişi al, vergi, sigorta primi, ne varsa benden dedi. İlk 3 ay, kimin ne işçiye ihtiyacı varsa alıyor ve ilk 3 ay, vergi, sigorta prim devletten. İş başı eğitim kapsamında çalıştırmaya devam edersen 4,5 yıl boyunda vergi yükü de azalıyor. Bir de KOBİ’lerimizi aylık 9.9 faizle kredi imkanına kavuşturduk. Burada hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Burada hükümet, bankalara batık varsa yüzde 75’ini ben ödüyorum diyor. Bunlar babanın, oğula yapmayacağı işler. Bugüne kadar 2 milyar lira kullanıldı, 3 milyar lira limit kaldı." dedi.

Törende, Konya'daki vergi rekortmenlerine, İSO ilk ve ikinci 500’e giren firmalara, en çok istihdam oluşturan firmalara, en çok tarımsal tescil yapan firmalara, meslekte 35 ve 40 yılı dolduran firmalara ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Tüfenkci'nin ziyaretlerinden detay

- El Sanatları şölenini gezmesi

- Bakan Tüfenkci'nin ödül törenindeki konuşması

- Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

- Ödül töreni

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ / KONYA, ()

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Yeni doğan torununu para karşılığı satmaya kalkan dedeye gözaltı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, 58 yaşındaki Ahmet M., yeni dünyaya gelen erkek torununu bir başka aileye 5 bin lira karşılığında satmaya çalışırken yakalandı.

Alaplı İlçesi’nde Serkan T., ile dini nikahlı yaşayan 24 yaşındaki Bilge M., doğum sancıları artınca babası tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ahmet M, yatış işlemlerini yaptırırken kızı Bilge M., bebeğini dünyaya geldikten sonra babası tarafından başka bir aileye satılacağını sağlık görevlilerine söyledi. Durum hastane polisine bildirildi. Polisin geleceğini anlayan Ahmet M., kızıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Görevlilerin engellemeye çalışmasına rağmen kızıyla hastaneden çıkan Ahmet M., fazla uzaklaşmadan gelen polis ekiplerince yakalandı. Ahmet M., karakola götürülürken, kızı doğum için aynı hastaneye kaldırıldı.

Ahmet M.’nin torununu Zonguldak’ın Kozlu İlçesi’nde oturan S.S. ve C.S. çiftine 5 bin lira karşılığında satmak için anlaştığı öğrenildi. Kozlu’daki çift S.S., ve C.S.’de polis tarafından alınarak karakola götürüldü. Ahmet M., ile bebeği satmak için anlaştığı çift ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce yaptığı iki evlilikten 1’er çocuğu olduğu öğrenilen Bilge M., hastanede erkek bebeğini dünyaya getirdi. Henüz ismi konulmayan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin yaptığı araştırmada bebeğin babası Serkan T., bulunamadı. Bebeğin Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğü’nce koruma altına alınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ereğli Devlet hastanesi

-Acil servisi

-Polis aracının ayrılması

-Hastane ana binası

-Hastane Doğum servisi

-Çocuk Bürosu amirliği

-Çocuğu almak isteyen aile yakınların karakolda beklemesi

-Torununu satmaya çalışan Dede Ahmet Meşe

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

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Çocuk tacizcisi olduğu ileri sürülen kişiye linç girişimi

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, 12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağırdığı iddiasıyla öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenen 35 yaşındaki İ.G., polis tarafından kurtarıldı.

Manisa'daki bir hidrolik makine ve kalıp fabrikasında işçi olarak çalışan İ.G., 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazışmaya başladı. Durumu fark eden annesi, kızının yerine iki gün boyunca İ.G. ile yazıştı. İ.G., Akıncılar Mahallesi'ndeki 'Cafe Sera' isimli parkta buluşma teklif etti. Küçük kızın annesi de teklifi kabul etti. Buluşma noktasına giden İ.G., karşısında çocuğun anne ve babasını görünce kaçmaya başladı. Ancak, İ.G., çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Öfkeli kalabalığın tekme, tokat dövdüğü İ.G., olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise bazı kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Yazıştığı kişinin çocuk olduğunu bilmediğini öne süren İ.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların İ.G'yi yakalayıp polisi beklemeleri

-Genel görüntüler



Haber: Nermin UÇTU/MANİSA, ()-

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