DHA YURT BÜLTENİ - 18

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bizim taleplerimiz Anayasa teklifinde yok



TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Örgütlenmeyle ilgili, siyasi partiler yasasıyla ilgili yıllardır kamuoyunun talepleri var. Bizim de taleplerimiz vardı. Ama bu 18 maddede onlar yok" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Kastamonu Şubesi'ni ziyaretinde basın mensuplarının Anayasa referandumuna ilişkin sorularını cevaplandırdı. Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de görüşülmesi sırasında yaşananların hoş olmadığını söyleyen Atalay, şöyle dedi:

"Burada 550 vekilin 340 tanesi 'Evet', diğerleri de 'Hayır' dedi. 'Evet' diyene de, 'Hayır' diyene de saygı göstermek lazım. Yani 340 insanı vatan haini gibi ilan etmek doğru bir şey değil. Bunlar seçtiğimiz insanlar, bizim vekillerimiz, bu ülkenin vekilleri bunlar. Biz 'Hayır' diyene de 'Evet' diyene de saygı gösteririz. Önümüzdeki günlerde biz arkadaşlarımız ile bir araya gelerek net şekilde ne düşündüğümüzü kamuoyuna açıklarız. Gönül isterdi ki 4 parti anlaşsın, daha güzel bir şey çıksın. Maalesef onu yapamadılar. Onların yapamadığını biz kamuoyu ile açık açık paylaşırız. Ama bu ülkenin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu ben de biliyorum sağır sultan da biliyor. Daha mükemmeli olabilir mi, olurdu. Bununla ilgili, örgütlenmeyle ilgili, siyasi partiler yasasıyla ilgili yıllardır kamuoyunun talepleri var. Bizim de taleplerimiz vardı. Ama bu 18 maddede onlar yok. Onlarla ilgili de önümüzdeki süreçte ne olacağını, ne gideceğini ülkeyi yönetenler bir açıklarsa toplum da ona göre hareket eder."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atalay'ın konuşması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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Sakarya merkezli 4 ilde Bylock operasyonu: 14 gözaltı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sakarya merkezli olarak 4 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında öğretmenlerin bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in FETÖ mensuplarının haberleşmekte kullandıkları Bylock programı kullanıcılarına yönelik yapılan tespit doğrultusunda Sakarya'da kapatılan SEBAT Eğitim Kurumlarının çalışanlarına yönelik Sakarya merkezli Kocaeli, Zonguldak ve Bolu illerinde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 14 kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulanmaya başlandı.

Haber: Zafer Tokuş / ADAPAZARI (Sakarya)() -

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Yaşlı kadının çantasını çalıp, yerde sürükledi

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde elindeki bastonla iki büklüm güçlükle yürüyebilen 70 yaşındaki H.Ç., yolda karşılaştığı 20 yaşındaki Y.B. tarafından çantası alınarak metrelerce yerde sürüklendi. Çevredekilerin yardım ettiği yaşlı kadının çantasını gasp ettiği güvenlik kameralarına da yansıyan Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu İlçesi’nde geçen yıl 25 Ekim tarihinde, elindeki bastonla iki büklüm halde güçlükle yürüyebilen H.Ç., Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde üzerinden evine doğru yürüdü. Yolda karşılaştığı Y.B., yaşlı kadının elindeki çantasını alarak kaçmak istedi. Şüpheli Y.B., yaşlı kadının direnmesi üzerine metrelerce sürükledikten sonra çantasını alıp kaçtı. Çevredekilerin yardım ettiği yaşlı kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında caddedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri Y.B.’yi evinde yakalayıp gözaltına aldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, tutuklanan şüpheli Y.B.’nin yolda karşılaştığı yaşlı kadının elinden çantasını almaya çalıştığı, direnince metrelerce sürükleyip olay yerinden kaçtığı görüldü. Daha sonra olayı görenlerin yardım ettiği H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası kayıtları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-

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4 kiloluk çupra tezgahta ilgi gördü



KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde bir balıkçının ağına takılan 4 kiloluk çupra balığı tezgahta ilgi gördü.

İnebolu'da Özlüce Köyü Mevkii'nde kıyıda ağ atan bir balıkçı, 4 kiloluk çupra balığı yakaladı. Çupra, ilçe merkezindeki balıkçı tezgahında kilosu 65 liradan satışa çıkarıldı. Normal çupra balıklarından oldukça büyük olan balık, ilgi gördü. Balıkçı tezgahında çalışan Can Bağlan, yıllardır Karadeniz'de bu kadar büyük çupra görmediğini söyledi. Can Bağlan, "Aslında çupranın vatanı Akdeniz ve Ege'dir ama Karadeniz'e kaçmış ve burada büyümüş. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum ilk defa Karadeniz'de bu kadar büyük bir çupra gördüm" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı Can Bağlan'ın çupra balığı ile ilgili açıklamaları

-Tezgahta balığın detay görüntüsü

-Vatandaşların balığı yakından inceleyerek balık hakkında bilgi alması

Haber: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), ()-

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Öğrenci servisinin çarptığı kadın yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 80 yaşındaki Ayşe Kalaycı, sürücüsü manevra yapan öğrenci minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Filtepe Sokak'ta meydana geldi. 25 yaşındaki Hakkı Akçasoy, 67 S 8004 minibüs ile yol kenarında park etmek için manevra yaptığı sırada arkadan geçen Ayşe Kalaycı'ya çarptı. Yaralanan Ayşe Kalaycı'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kalaycı, daha sonra gelen sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulansa alınarak özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan yaşlı kadın

-Yaşlı kadına yardım edilmesi

-Sürücü Hakkı Akçasoy'un yaşlı kadının başında beklemesi

-Vatandaşların yaşlı kadını konuşturmaya çalışması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaşlı kadının ambulansa alınması

-Sürücü Hakkı Akçasoy ile röportaj

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()