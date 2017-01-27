DHA YURT BÜLTENİ - 18

Polisten kaçan hırsızlar, kimliklerini otomobilde unuttu

KONYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca aracı terk edip yaya olarak kaçtılar. Kaçan şüphelilerin otomobilde düşürdükleri cüzdanlardan kimliklerini belirleyen polis, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, içinde üç kişi bulunan 42 DNG 71 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Şüpheliler, polisin araçtan inmesini fırsat bilerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan şüpheliler bir evden çaldıkları düşünülen televizyonu yola attı. Şüpheliler daha sonra 3 otomobile çarptıktan sonra araçlarını Fatih Mahallesi'nde bırakarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçarken yaptıkları kaza sonucu terk ettikleri otomobilin kısa süre önce kiralandığını tespit etti. Otomobilde yapılan aramalarda ise bir adet cüzdan bulundu. Cüzdanda daha önce hırsızlık suçlarından poliste çok sayıda kaydı bulunan, Beytullah M., Celal C. ve Halit E.'nin kimlikleri çıktı. Polis, kimliklerden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilde unutulan cüzdan

- Polisin otomobilde yaptığı inceleme

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil, alev alev yandı

İZMİT'te, karla kaplı yolda kayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Karla kaplı yolda bayırdan aşağı inerken kayan Arif Yaşar yönetimindeki 41 E 8207 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Arif Yaşar, motor kısmından alev alan aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangını üzüntüyle izleyen Arif Yaşar, kazanın nasıl olduğunun sorulması üzerine "Valla kaydı usta" diyerek cevapladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Arif Yaşar'dan görüntü

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli),()

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Motosikletin çarptığı genç kız yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde yol kenarında yürüyerek evine giden Neslihan Bozdemir'e ters yönden gelen motosiklet çarptı. Yaralanan Neslihan Bozdemir tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 Karayolu Hasanpaşa Mahallesi Çalık Sokak'ta meydana geldi. Ayhan K. idaresindeki 41 K 6835 plakalı motosiklet ters istikamette seyrederken, yol kenarında yürüyerek evine giden Neslihan Bozdemir'e çarptı. Motosikletin altında kalan Neslihan Bozdemir yaralandı. Bozdemir'in yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu. Ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neslihan Bozdemir tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntüler

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/KARTEPE (Kocaeli),()

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Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan kavgada 51 yaşındaki Sabri Bül av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla mahalledeki boş bir araziye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, av tüfeğiyle Sabri Bül'e ateş etti. Sabri Bül, karnına isabet eden saçmalarla yere yığılırken, tüfeği ateşleyen kişi ve yanındakiler araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sabri Bül'ün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, belirledikleri hafif ticari aracı olay yerine yakın bir bölgede durdurarak içerisindeki 4 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise, Bül'ün ölümüne yol açtığı düşünülen av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polislerin incelemesi

- Sabri Bül'ün cesedi

- Cesedin cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP,()

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'Bylock' kullanan 11 polis tutuklandı

MUĞLA'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 28 polisten 11'i sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, geçen 20 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep ve Eskişehir de operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 6 eski emniyet müdürü, 2 eski emniyet amiri, 1 eski baş komiser, 3 eski komiser, 9 eski ve halen komiser yardımcısı ile 7 eski ve halen görevde bulunan polis memuru olmak üzere toplam 28'i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,()

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Reiana saldırısıyla ilgili 11 kadın tutuklandı

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamının ardından İzmir'de düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, yılbaşı gecesi İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırının ardından 4 Ocak'ta Bornova ve Buca İlçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüşü dürbünü, operasyonel fener, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği tespit edildi. Zanlılardan emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kadın adliyeye sevk edildi. İzmir'de özellikle turistik bölgelerde eylem yapmayı planladıkları öğrenilen 11 kadın tutuklandı. Diğer 10 erkeğin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

İZMİR,()

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Gaziantep'te 8 polis daha FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 8 polis daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fetullahçı Terör örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 44 polis ve 2 polis eşi, Pazartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 28 polis memuru ve 2 polis, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardandan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 polis memuru ve 2 polis eşi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 25'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerini tamamlanan 18 polis ise, gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan polislerden 8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Pazartesi günü düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan polis sayısı 33'e yükseldi.

Haber: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,()

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Malatya beyaza büründü

MALATYA'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte, trafikte aksamalar yaşandı.

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar sokaklara çıkıp kartopu oynadı. Trafikte ise kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına gelirken, belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için aralıksız çalıştı, buzlanmaya karşı tuzlama yaparak önlem aldı. Trafik ekipleri, kar lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri uyardı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği, hava sıcaklığının ise eksi 15 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mikail PELİT/MALATYA,()

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