DHA YURT BÜLTENİ - 18

EGE DENİZİ'NDE 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

EGE Denizi'nde Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça İlçesi'nde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 21.50'de Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.48 kilometre derinliğinde olan deprem, Muğla'nın Datça İlçesi'nde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber: MUĞLA, () -

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ŞANLIURFA'DA, OKULLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

ŞANLIURFA’da, 5 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 18 yaşından küçük 9 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kent merkezindeki 5 ayrı okulun kapısını kırılarak, kar maskeli olarak hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde okulların kapısını kırıp müdür odaları, müdür yardımcısı odaları ve kantinlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen yaşları 14-16 arasında değişen 9 çocuk polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 9 çocuk ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulun kapısını kıran kar maskeli hırsızlar

- Okulda salonunda gezen hırsızlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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RAYBÜS TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 11 YARALI

KÜTAHYA'da raybüs, bariyersiz hemzemin geçitte TIR'a çarptı, kazada TIR şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü, 2 makinist, 1 stajyer makinist ile 8 yolcu yaralandı. Raybüste sıkışan makinist, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı karşısındaki bariyersiz tren hemzemin geçidinde meydana geldi. Eskişehir'den Afyonkarahisar'a gitmekte olan makinistliğini Resul Derin ile Abdülhalim Kara'nın yaptığı 72406 sefer sayılı raybüs hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Erhan Asılbay (36) yönetimindeki 06 EC 1359 plakalı cam malzemesi yüklü TIR'a çarptı. Kazada raybüsün metrelerce sürüklediği TIR'ın şoförü Erhan Asılbay olay yerinde öldü.

Çarpmanın etkisiyle raydan çıkan raybüsün makinistleri Resul Derin, Abdülhalim Kara ve stajer makinist Emre Okyay ile 8 yolcu yaralandı. Raybüste sıkışan makinist Abdülhalim Kara, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD) ile Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren uğraştan sonra kurtardı. Yaralı 11 kişi ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Ölen TIR şoförü Erhan Asılbay'ın cenazesi otopsi için DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna aldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki raybüsün ve TIR'ın,

-Raybüs'te sıkışan makinistin kurtarma çalışmalarından,

-Kaza yerinden,

-Sıkışan makinistin kurtarıldıktan sonra indirilip ambulansa götürülmesi,

-Amubalanstaki bir yaralının,

-Öler TIR şoförünün sağlık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA'da virajlı yolda sürücüsünün kontrolundan çıkan otomobilin uçuruma yuvanlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Gökhan Ekelik yönetimindeki 01 DBM 63 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün viraj çıkışı yolu fark etmemesi üzerine yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlardı. Taklalar atan otomobilin parçaları yamaç boyu savrulurken sürücü Ekelik ile araçta bulunan ve 38 yaşındaki Nagihan Uzun yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Uzun ile Ekelik, güçlükle uçurumdan çıkarılarak ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Ekelik'in tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, kazanın meydana geldiği dönüşte sürekli ölümlü kazalar olduğunu belirterek belediye yetkililerinden önlem alınmasını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

- Otomobilin çevresindeki vatandaşlar

- Yarılının sedye ile hastaneye girdirilişi

- Kazanın yaşandığı yoldan görüntü

- Otomobilin uçtuğu uçurumdan görüntü

- Otomobilin uçuruma düşen plakasından görüntü

- Otomobilin yanında vatandaş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA, ()