DHA YURT BÜLTENİ - 18

Samsun'da şehit acısı (Görüntü dökümüyle yeniden)

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Ramazan Taşkın'ın acı haberi, Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Ramazan Taşkın'ın şehit olduğu haberini Samsun'un çarşamba İlçesi'ndeki ailesine, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı. Cenazenin Samsun'a getireleceği ve yarın düzenlenecek töreninin ardından öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Annesi ve bir yakınını ambulansla görüntüsü

- Haberi veren gruptan detay

-Şehidin baba evinin önünden detay

-Şehit babasını eve çıkarken detayı

-Evin balkonundan Türk bayrağı asılması

-Şehidin şapkasından detay

Haber: Hakan ÇELİKBAŞÇARŞAMBA (Samsun), () -

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Şehit ateşi Zonguldak'a düştü

SURİYE’nin El Bab bölgesinde DEAŞ'ın bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın Zonguldak'ın Devrek İlçesi Pınarönü Köyü'ndeki ailesine acı haber verildi.

Pınarönü Köyü Kuzluoğlu Mahallesi'nde oturan baba bağkur emeklisi Hüseyin Bakır, oğlunun şehit haberini duyulmasının ardından evin önünde toplanan köylüleri görünce gözyaşlarını tutamadı. Ardından Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan köye geldi. Baba Hüseyin Bakır, acı haberi verecek kaymakam ve komutanı gözyaşları içinde evinin önünde karşıladı. Kaymakam Güney, başsağlığı dilediği Bakır'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Ardından eve giren kaymakam ve beraberindekiler anne Hatime, kız kardeşleri Habibe Bakır ve Nazife Küçükkaya'ya başsağlığı diledi. Acı haberin duyulması üzerine evden feryatlar yükseldi. Evin önüne gelen yakınları ve komşuları da gözyaşlarını tutamadı. Evin önünde bekleyen ambulanstaki sağlık görevlileri aileye müdahalede bulundu.

10 GÜN ÖNCE ALDIĞI OTOMOBİLİ KÖYÜNE BIRAKIP SURİYE'YE GİTMİŞ

Şehidin baba evine direkte asılı yırtık Türk bayrağı jandarma tarafından yenisiyle değiştirildi. Askerliğini komando olarak yapan şehit Bahattin Bakır'ın iş bulamayınca boyacılık yaptığı öğrenildi. 5 yıllık uzman Çavuş Bakır'ın 10 gün önce memleketine izne geldiği, Tunceli'den kredi çekerek 90 bin liraya otomobil aldığı ve ardından görev yerine döndüğü belirtildi. Yakınları, Bakır'ın otomobili Suriye görevi bittikten sonra Samsun'a göreve giderken götürmek için köyüne bıraktığını anlattı. Baba Bakır, oğlunun Suriye'ye gitmeden önce sadece izinde 2 gün kullanarak garaja koyduğu otomobilin yanında gözyaşı döktü. Kendisini teselli eden komşuyla konuşan Bakır, "Dün akşam telefonla görüştüm. Silah seslerinin geldiğini söylüyordu bana. Oğlumla gurur duyuyorum. Herkese iyilik yapardı, kimseye kötülük yapmazdı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit evinden detay

-Baba Hüseyin Bakır'ın görüntüsü

-Kısa konuşması ve taziyeler

-Evin önünden bayrağın değiştirilmesi

-Babanın kaymakama sarılması

-Eve girmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/DEVREK(Zonguldak),()

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Çukurca Kazan Vadisi'nde PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından Kazan ve Kasran Vadilerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda PKK terör örgütünün kış üslenmesine büyük darbe vuruldu. Terör örgütüne ait sığınak ve mağaralarda mühimmat patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

BÜYÜK HAREKAT

PKK terör örgütü için önemli bölgelerden olan Kuzey Irak'a sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Kazan ve Kasran Vadilerine Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde Hudut birlikleri ve Hudut Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Hakkari Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat, Çukurca Jandarma Komando Taburu, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Polisleri, Çukurca Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma timleri ve güvenlik korucuları katıldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonda Kuzey Kore yapımı HT 16 PGJ antitank güdümlü roket, 5 adet RPG, 7 antitank mühimmatı ve buna ait 5 sevk fişeği, 43 büyük boy pil, 9 adet TNT 225 gram tahrip kalıbı, 5 kilogram C4 plastik patlayıcı, 2 adet C3 plastik patlayıcı ile tuzaklanmış kumanya kutusu, tuzaklanmış roket kuyruğu, 21 adet elektrik fünye, 324 adet AK-47 mühimmatı, 391 adet Bixi mühimmatı, 45 kilogram amonyum nitrat, 10 kilogram toz patlayıcı madde, boş piknik tüpü, 15 metre patlayıcı kablosu, 150 metre elektrik kablosu, 6 koli bandı, 56 büyük boy konserve kutusu, 16 büyük konserve kutusu, 2 paket çay ve uyku tulumu ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

OPERASYONDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE MORAL ZİYARETİ

Bu arada kar ve soğuk havaya rağmen nokta operasyonlarla PKK'nın kış üstelenmesine büyük darbe vuran 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay ve güvenlik güçlerine Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, moral ziyaretinde bulundu. Mehmetçiğin operasyon yaptığı bölgede inceleme yapan Kaymakam Mut ve beraberindeki heyete Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay operasyon hakkında bilgi verdi. Kaymakam Mut ve beraberindeki heyet daha sonra bölgedeki bazı köylerde bulunan vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Operasyon bölgesinden detaylar

-Kaymakam Mut ve beraberindeki heyetin operasyon bölgesine gelmesi

-2. Hudut Tugay Komutanı Tuggeneral Bahtiyar Ersay'ın operasyon hakkında bilgi vermesi

Haber: Osman BEKLEYEN / ÇUKURCA (Hakkari), ()-

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Ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi

AKSARAY'da bir ekmek fırınına yapılan operasyonda nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen 2.5 ağırlığında 3.5 milyon lira değerinde saf alüminyum ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınına akşam saatlerinde operasyon yaptı. Fırın içerisinde arama yapan polis odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2,5 kilo ağırlığında bir külçe saf alüminyum buldu. Alüminyumun sahibi olduğu öğrenilen işyeri çalışanı Yunus Y. (34) gözaltına alındı. 3.5 milyon değerinde olduğu belirtilen alüminyuma polis tarafından el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Ele geçirilen alüminyumdan detay

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

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Samsunspor’un futbol şehitleri anıldı



SAMSUNSPOR kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 28'inci yıldönümünde program düzenlendi. Programda, kazada hayatını kaybedenlerin resimlerinin bulunudğu dev aifiş asıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza İlçesi'nde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Kazanın 28'inci yıldönümünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsunspor işbirilğinde, ‘Bu şehrin çocukları Samsunsporludur’ projesi kapsamında kentteki bir AVM’de anma programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Samsunspor yöneticileri, futbolcuları ve taraftarları ile ilk ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy ve Gazipaşa ilkokulları ile Ticaret ve Sanayi, Gazi ve Kılıçarslan ortaokullarından gelen yaklaşık bin öğrenci, üzerlerinde Samsunspor formaları ve bayrakları ile içine misket ve taş doldukdukları kırmızı beyaz renkteki küçük pet şişilerle katıldı. Öğrenciler ellerindeki pet şişileri sallayıp ritim tutarak Samsunspor için tezahüratta bulundu.

AVM içine, kazada hayatı kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı dev afiş ile ’20 Ocak 1989 Unutmadık, unutmayacağız’ yazan afişler asıldı. Programda iki opera sanatçısı tarafından ‘Hasretinle yandı gönlüm’ şarkısı seslendirildi. Program, projede emeği geçen idarecilere ve öğretmenlere imzalı Samsunspor formalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerden detay

-Konuşmalar

-Dev afiş

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()