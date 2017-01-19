DHA YURT BÜLTENİ - 18

KONYA'DA ETKİLİ OLAN SİS HAVA VE KARAYOLU ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KONYA'da etkili olan yoğun sis hava ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yapılan açıklamada sabaha kadar olan uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Konya kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düşmesi nedeniyle sabah 08.30'a kadar uçuşlar iptal edildi. Ayrıca yolcuların uçuşlarla ilgili son bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Konya Havalimanı'nın internet sitesinden takip etmelerini istendi. Karayolunda ise görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları ve kazalara sebebiyet verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü dökümü:

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- Kent merkezinde etkili olan yoğun sisden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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KARAMANLI’DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

BURDUR’un Karamanlı İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu 24 yaşındaki İbrahim Şener yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Karamanlı merkez Pazar Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 57 yaşındaki Abdurrahman Şener, oğlu İbrahim Şener ve birlikte çalıştığı 40 yaşındaki Ramazan Altay ile Yeşilova Caddesi’nde oturan 38 yaşındaki Halil Özyurt’un evine geldi. Evde taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma Halil Özyurt’un evinin altındaki buğday satış yerinin önünde de devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Özyurt’un işyerinde çalışan Halit Ö., iddiaya göre yanındaki tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Abdurrahman Şener, İbrahim Şener, Ramazan Altay ve Halil Özyurt yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi’ne götürülen İbrahim Şener, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralı ise Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Halit Ö. ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansların gelişi

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Olay yerinden detay

- Ölen İbrahim Şener'in fotosu

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/KARAMANLI (Burdur), ()