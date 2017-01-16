DHA YURT BÜLTENİ - 18

DİYARBAKIR'DA POLİSE BOMBALI TUZAK; 3 ŞEHİT 3 YARALI (7)

1 METRE DERİNLİĞİNDE, 5 METRE GENİŞLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ndeki hafriyet alanında görevli polislere yönelik gerçekleştirilen ve 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı patlama noktasında 1 metre derinliğinde, 5 metre çapında bir çukurun açıldığı ve patlayıcının yerleştirildiği mezarlık duvarının bir kısmının yıkıldığı görüldü. Daha önceden yer kazılarak yerleştirilen patlayıcının şiddetiyle tonlarca ağırlığındaki zırhlı midibüsün, patlama noktasından yaklaşık 8 metre uzağa fırlayıp devrildiği görüldü.

VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Bu arada Diyarbakır Valiliği'nce yapılan ikinci yazılı açıklamada, şehit sayısının 4'e çıktığı doğrulanarak, şu görüşlere yerverildi:

"İlimiz Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli Çevik Kuvvet Polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında, bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle saldırı düzenlenmiştir. Meydana gelen saldırıda 4 polis memurumuz şehit olmuş 1'i ağır olmak üzere 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Şehit Çevik Kuvvet Polislerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz. Menfur terör saldırısının aydınlatılması için çok yönlü olarak inceleme başlatılmıştır olup, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Patlamanın meydana geldiği nokta

-Oluşan çukurun görüntüsü

-Yıkılan mezarlık duvarının görüntüsü

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN - Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, ()

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MUŞ’TA KEŞİF YAPAN TERÖRİST YAKALANDI



MUŞ’ta Valilik binasına yönelik eylem için keşif yaptığı tespit edilen bir terörist yakalandı. Terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muş Valiliği yaptığı açıklamada, “Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından 06 Ocak 2017 ve 13 Ocak 2017 tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK Terör Örgütünce illerimizde Valilere, Kayyumlara, Emniyet Müdürlerine, Adli idarecilere, Kamu binalarına, Havaalanları ve stratejik tesislere yönelik araçlı ve militanları vasıtası ile bombalı intihar eylemlerinin arttırılması talimatları üzerine, yine örgütün içerisinde NLP adı ile bir istihbarat biriminin kurulduğu, bu tür eylemlerin keşif ve tespitlerinin bu grup tarafından yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalarda, Muş Valilik binasına yönelik eylem için keşif yapıldığının tespit edilmesi üzerine, keşfi yapan PKK/KCK Terör Örgütü üyesi bir şahıs yakalanmıştır. Tahkikat içeriğinde Valilik binasının çekilen fotoğrafları ele geçirilmekle birlikte şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK Terör Örgütünün kırsalda bulunan üyelerin bulunduğu videoları yayınladığı da tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs adli makamlarca PKK/KCK Terör Örgütü propagandası ve üyeliğinden tutuklanmıştır’’ denildi.

Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, ()-

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İKİNCİ TERÖRİSTİN CESEDİ DE AİLESİ TARAFINDAN ALINDI



İZMİR Adliyesi'ne bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen teröristlerden E.Y.'nin cesedi de ailesine teslim edildi. Kentten, cenaze aracı temin edemeyen ailenin cenazeyi İstanbul'daki yakınlarının getirdiği araca yüklediği belirtildi.

Bayraklı İlçesi'ndeki İzmir Adliyesi'nde geçen 5 Ocak'ta meydana gelen saldırıda, adliye otoparkına giremeyen saldırganlar bombalı aracı patlatıp, ardından kahraman polis memuru Fethi Sekin'le çatışmaya girdi. Bir saldırganı vurduktan sonra mermisi bitinceye kadar çatışan Sekin, diğer saldırgan tarafından vurulunca şehit oldu. 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde çalışan Musa Can ise silah sesleri üzerine camdan dışarı bakarken vurularak şehit oldu. Saldırıda bulunan iki terörist de etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan M.Ç.'nin cesedi, daha önce Muğla'dan gelen babası A.Ç. ve bir yakını tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Kahramanmaraş'a götürülüp bu kentte toprağa verilmişti. Saldırıda öldürülen diğer terörist E.Y.'nin Muğla'da oturan anne ve babası, geçen perşembe İzmir'e gelerek cesedi teşhis etti. Daha sonra ifadelerine başvurulan çift, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kentte cenaze hizmeti sunan hiçbir firma tarafından araç verilmeyince İstanbul'daki yakınlarına haber verdi. İstanbul'dan İzmir'e gelen bir araca yüklenen ceset, geçen cuma gecesi morgdan teslim alındı. Teröristin nerede toprağa verildiği hakkında bilgi verilmedi.

Hain saldırının başlatılan soruşturma da devam ediyor. Saldırının ardından olay yerinde yapılan incelemelerde 280 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Şehitlerden Fethi Sekin'in vücudunda mermi çekirdeğine rastlanmadığı, diğer şehit Musa Can'ın vücudundan 1 mermi çekirdeğinin çıkartıldığı ve teröristlerin Kalaşnikof mermisi kullandıkları ifade edildi.

Haber: İZMİR, ()

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BİLECİK'TEKİ İL GENEL MECLİSİ'NDE 'ISIRIK' TARTIŞMASI



BİLECİK il Genel Meclisi toplantısında AK Partililerle CHP'liler arasında 'Isırık' tartışması yaşandı.

İl Genel Meclisi'nin olağanüstü toplantısında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev alacak hayırsever kişiler yapılan oylama ile belirlendi. Oylama sırasında AK Partili Ahmet Bulur, oylamanın kapalı yapılıp yapılamayacağını sordu. İl Genel Meclisi Başkanı Ak Partili Oğuz Sertler de "Eğer hukuka aykırı bir durum varsa Vali bey bunu tekrardan bize geri gönderir" dedi.

AK Parti İl Genel Meclis üyesi Serkan Yıldırım da yeniden oylama yapılması talebinde bulunarak, "Mütevelli heyetine MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaret eden kişiler seçildi. Yeniden oylama yapılırsa MHP'lilerin oyları değişebilir" dedi. Bunun üzerine MHP'liler oylarının değişmeyeceğini belirtti.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Turgay Yılmaz da, Serkan Yıldırım'a tepki göstererek "Ortalığı karıştırıyorsun" dedi. Yıldırım da CHP'li Yılmaz'a "Ne yapacaksın ısıracak mısın?" yanıtını verdi. Turgay Yılmaz yerinden kalkarak Serkan Yıldırım'ın üzerine doğru yürüdü. Araya diğer il genel meclisi üyeleri girdi. Turgay Yılmaz, "Kim kimi ısırıyor? Söylediğiniz çok ağır bir laf. Bunu Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde de konuşuyorsunuz" dedi. Yaşanan tartışmanı ardından toplantıya 10 dakika ara verildi. Aradan sonra toplantıya devam edildi.

Görüntü dökümü:

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-İl Genel Meclisi toplantısında yaşanan tartışma ve gerginlikten çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()

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ÇAYDAN GEÇEN SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİ SÜRÜKLENDİ

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, su sığken kullanılabilen Mergen Çayı'ndaki patika yoldan geçmeye çalışan sürücünün otomobili, yağmurla debisi yükselen çayda akıntıya kapılarak 400 metre sürüklendi. Sürücü Demirbağ, otomobilden inerek kurtulmayı başardı.

Bugün saat 18.00 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu Mergen Çayı'nın Arslanlı Mahallesi bölümüne gelen 61 yaşındaki Muammer Demirbağ yönetimindeki 09 R 0551 plakalı otomobille, su sığken kullanılan patika yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Ancak yağmur yüzünden çayın debisi arttığından geçiş anında otomobil, akıntıya kapıldı. Yaklaşık 400 metre sürüklenen otomobilden inen sürücü Demirbağ, canını kurtardı. Sürücü Demirbağ'ın ihbarıyla olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri, Mergen Köprüsü'nün altında takılan otomobili çıkardı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobilin kurtarılmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, ()

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ADIYAMAN'DA, HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

ADIYAMAN'da, otomobilden ses sistemini çalan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Küçük Sanayi Sitesi'nde park halinde olan sahibi ve plakası öğrenilemeyen otomobilden dün gece kimliği belirsiz kişilerce ses sistemi çalındı. Sabah sahibinin fark etmesiyle hırsızlık polise bildirildi. Olay yerine gelen polis tarafından güvenlik kamerası kayıtları inceledi. Görüntülerde kimliği saptanan Güvenlik kamerasını inceleyen polis şüphelilerin A.G.Y., S.K. ve H.Ç. olduğunu saptadı ve çaldıkları ses sistemini satmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Adliye Sarayı

- Şüphelilerin adliyeye konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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MALKOÇ: SURİYELİLERİN YÜZDE 80'İ KALACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR (2)

KONTEYNER KENTİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilerin barındığı Nizip Konteyner Kentini ziyaret etti.

Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Kamp Müdürü İbrahim Halil Demir tarafından karşılanan Malkoç, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan tarafından verilen brifingi dinledi.

Suriyelilere verilen hizmetleri takdirle izlenildiğini ifade eden Malkoç, "Temennim ve arzum odur ki buradaki insanlar en kısa zamanda ülkelerine döner" dedi. Kamptaki sosyal donatıları dolaşan Malkoç, Suriyeli bir aileyi kaldığı konteynerde ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Haber: Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()