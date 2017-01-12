DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kayseri'de 67 sanıklı FETÖ davasında 4'üncü gün: Boydaklar tahliye istedi (2)

FETÖ DAVASINDA 6 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE KARARI

Kayseri'de 4 gündür devam eden ve aralarından Boydak kardeşlerinde bulunduğu FETÖ/PDY davasının 2'nci duruşmasında tutuklu 6 sanık hakkında tahliye kararı çıktı. Mahkemede, haklarında yakalama kararı bulunan Yunus Serin ve Sinan Ekin için de kırmızı bültenle aranmasına karar verildi.

Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Holding eski Ceo'su Memduh Boydak'ın aralarında bulunduğu 4 gündür devam eden FETÖ davasının ikinci duruşması ara kararların açıklanmasıyla tamamlandı. 44 ara kararın çıktığı ikinci duruşmada mahkeme heyeti, Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bozdağ, Tuna Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tuna, KAYMOS Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Alak, Kılıçaslan Vakfı çalışanlarından Arap Ali Aksoy, Kılıçaslan Vakfı Mütevelli heyeti üyesi Nurullah Sarıöz ve Nezahat Temizlik eski ortaklarından Adem Çelik'in tahliyesine karar verdi. Ayrıca, dava ile ilgili aranan ve Tayland'ta yakalanan Osman Hilmi Özdil'in ülkeye iadesine karar verilirken yine haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Yunus Serin ve Sinan Ekin'le ilgili Interpol'e yazı yazılarak Kırmızı Bülten çıkarılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların gelmemeleri durumlarında İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak vatandaşlıktan çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 3 Nisan tarihine erteledi.

Haber: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,()

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Aydın eski il emniyet müdür vekili tutuklandı

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Aydın eski İl Emniyet Müdür Vekili Suat İkan tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında 16 Temmuz günü gözaltı kararı çıkarılan ve beş buçuk aylık firar sürecinin ardından 16 Aralık günü Manisa'da yakalanan Aydın eski İl Emniyet Müdür Vekili Suat İkan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin adliyeye götürdüğü İkan, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

MÜDÜRLÜĞE 6 AY VEKÂLET ETMİŞTİ

Suat İkan, dönemin Aydın İl Emniyet Müdürü Tacettin Kurt'un 18 Mayıs 2011'de yayımlanan kararnameyle merkeze çekilmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne vekâleten atanmış ve bu görevi 7 Kasım 2011 tarihine kadar 6 ay süreyle devam etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilen Suat İkan, beş buçuk ay firar ederken 16 Aralık günü yapılan operasyonda, Manisa'daki babasının evinde gözaltına alınmıştı. İkan'ın yanı sıra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan emekli polis memuru Serhat Büyükdoğru'da yeniden gözaltına alınarak getirildiği adliyede tutuklandı. Büyükdoğru'nun FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suat İkan'ın adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN,()

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Terör örgütü PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Başkale'nin Esenyamaç Mahallesi Tutkulu Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen iki sığınak bulundu. Sığınakta yapılan aramada, 6 adet 12 kilogramlık dolu tüp, 1 benzinli jeneratör, 8 70 litrelik dolu mazot jelikanı, 6 adet 20 litrelik dolu benzin bidonu, 4 battaniye, 1 naylon branda, 4 dolu küçük tüp, 18 litre mazot, 1 balta, 1 balyoz, 1 çekiç, 100 metre dağcı ipi, 1 tüplü ocak, 2 hilti ucu, 2 güneş paneli, 12 porselen kase, 1 el testeresi, 12 su bardağı, 100 metre uzatma kablosu,1 akü, 1 tepsi, 4 yemek tenceresi, 1 düdüklü tencere, 2 defter, 2 demir murç, 1 güç kaynağı, 10 ampül, 1 USB girişli led ışık, 500 konserve, 5 kilogram şeker, 2 plastik su pompası, 1 gaz sobası, 500 hazır çorba, 3 kilogram deterjan ve 4'lü sabun, 500 kuru ekmek, 10 adet 2 metre tahta, 2 adet 75 litrelik bidonda benzin, 30 metre halıfleks ve 50 metre ince naylon bulundu. Bulunan malzemeler imha edildi.

FOTOĞRAFLI

VAN,()

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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BOLU'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çaydurt Kavşağı kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 58 yaşındaki Cengiz Dankal yönetimindeki 14 KJ 757 plakalı otomobil ile kavşaktan TEM bağlantı yoluna dönüş yapan 33 yaşındaki Zeynep Ezgi Gürle yönetimindeki 35 JM 283 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Dankal'ın yanındaki eşi 56 yaşındaki Öznur Dankal hafif yaralandı. Öznur Dankal ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KENDİSİNE ELDİVEN VEREN KİŞİYİ ARADI

Kaza sonrası şoka giren Zeynep Ezgi Gürle'yi diğer aracın sürücüsü Cengiz Dankal, sakinleştirmeye çalıştı. Dankal, havanın soğuk olması nedeniyle elleri üşüyen Gürle'ye eldiven verdi. Bindirildiği polis otosunda sakinleştirilmeye çalışılan Gürle, "Biri bana eldivenlerini vermişti, o nerede?" diyerek eldivenlerin sahibini aradı.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların ambulansa alınıp ilk müdahalelerinin yapılması

-Polisin incelemeleri

-Genel ve detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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Mobilya atölyesini basıp eski ortağı ile kardeşini vurdu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 34 yaşındaki Mehmet A., eskiden ortağı olduğu mobilya atölyesini basıp, ortaklıktan ayrıldığı 31 yaşındaki Aykut Keskin ile kardeşi Mesut Keskin'i av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Eskiden ortağı olduğu mobilya atölyesine giden Mehmet A., burada ortaklıktan ayrıldığı Aykut Keskin ve kardeşi Mesut ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği av tüfeğiyle Keskin kardeşlere ateş açıp kaçtı. Yaralanan Keskin kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan Aykut ve Mesut Keskin kardeşler, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerindeki incelemede 11 boş kovan bulan polis ekipleri, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Olay yerinde inceleme yapan polis

- Görgü tanığıyla röp.

- İşyeri ve saçma izleri

- İşyerindeki çırak ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),()

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Çalıntı motosikletle gezerken yakalandılar

BOLU'da, çaldıkları motosikletle gezerken yakalanan 3 genç gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, iddiaya göre 17 yaşındaki E.A ile aynı yaştaki V.Ç ve A.Z., Aktaş Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti çaldı. Motosikletin sahibinin ihbarı üzerine polis tarafından çalıntı motosikleti bulmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, tarife uyan, plakasız motosiklete binen 3 kişiyi görünce durdurdu. Yapılan incelemede dün çalınan motosiklet olduğu belirlendi. Olayla ilgili E.A. V.Ç. ve A.Z. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri motosiklet üzerinde parmak izi incelemesi yaptı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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AKUT ekipleri mahsur kalan keçiyi kurtardı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sarp kayalıklarla çevrili dağda mahsur kalan yavru keçi, kurulan ip sistemi ile 30 metre yükseklikten Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bugün saat 12.00 sıralarında Marmaris'e 60 kilometre uzaklıktaki kırsal Söğüt Mahallesi'nde bir kadının yavru keçisi 30 metre yükseklikte mahsur kaldı. Keçi sahibinin durumu bildirip, yardım istemesi üzerine AKUR Marmaris ekibi harekete geçti. Olay yerine giden 7 kişilik ekip, yağmur nedeniyle kayganlaşan sarp kayalıklarla çevrili alana kurdukları ip sistemiyle yavru keçinin yanına ulaştı. Ekip, dün gece saatlerinde mahsur kaldığı için zayıf düşen yavru keçiyi bulunduğu yerden kurdukları ip sistemi ile yere indirerek kurtardı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyon sonunda erkek yavru keçi sahibine teslim edildi.

AKUT Marmaris Gönüllüsü Erdem Biçer, "Önceki gün Turgut Mahallesi'nde yavru bir keçiyi kurtarmıştık. Bugün Söğüt Mahallesi'nde 3,5 saat süreyle kurulan ip sistemi ile yavru keçi sahibine teslim edildi. Otlatılmaya çıkartılan özellikle yavru çiftlik hayvanları sarp yamaçlarda mahsur kalıyor. Bize gelen ihbar olduğunda eğitim almış profesyonel ekibimizle kurtarma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),()

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FETÖ davasında ara karardan 1 tahliye çıktı

DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açılan ve aralarında 11. Komando Tugay Komutanı Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 60 sanıklı davada ara karar verildi. Mahkeme 42 tutuklu sanıktan Astsubay Ahmet Ali Akın'ı sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılımla ilgili Türkiye'de başlayan ilk dava olma özelliği de taşıyan darbeci askerler davasında, 26 Aralık'ta başlayan ve 14 celse süren ilk duruşmada, sanıklar ve avukatları savunma yaptı. 14'üncü celsenin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Karara göre sanık Astsubay Ahmet Ali Akın'ın sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilirken, 41 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Astsubay Ahmet Ali Akın'ın yakalandığı hastalığın tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için, avukatının tahliye talebine cumhuriyet savcısı da olumlu görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de ara kararda bir tek Akın'ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen Akın için yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Mahkeme, darbe girişiminin Denizli'deki en önemli isimlerinden ve halen firarda olan 11. Komando Tugayı eski Kurmay Başkanı Fahrettin Demir hakkındaki yakalama emrinin devamına ve infazının beklenmesine de karar verdi.

Tutukluluklarına devam kararı verilen 41sanık, İzmir F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Aralarında 11. Komando Tugayı'nın eski komutanı Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 41'i tutuklu, 1'i firari ve 18'i tutuksuz 60 sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca 15'er yıl hapis cezası talep ediliyor. Davaya 22 Şubat'tan itibaren yapılacak duruşmayla devam edilecek.

Haber: Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ,()

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