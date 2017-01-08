DHA YURT BÜLTENİ - 18

Çorum'da 7 kişi FETÖ'den tutuklandı

ÇORUM'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 7'si tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 gün önce gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında açığa alınan imamların da bulunduğu 21 kişi, sağlık kontrolünün ardından bugün gündüz saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.Y, A.C, A.D, E.K, H.Ç, M.D. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolü için Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden biri, gazetecileri karşısında görünce, “Çek çek, hadi çekö diyerek hazır ola geçerek tepki gösterdi. Bir diğer şüpheli ise kameralara el salladı. Şüpheliler polis otosuyla cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Tutuklanan 7 kişinin sağlık raporu için hastaneye getirilmeleri

-Şüphelinin gazetecilere tepkisi

-Şüphelinin “Çekin çekinö diyerek gazetecilere poz vermesi

-Bir şüphelinin kameralara el sallaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

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Komşu kavgasında satırla öldürüldü



ADAPAZARI'nda 44 yaşındaki Hüseyin Saat, aralarında husumet bulunan komşularıyla çıkan kavgada, satırla öldürüldü.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede alkol alan 18 yaşındaki M.K, babası M.K. ve amcası F.K., aralarında husumet bulunan komşuları Hüseyin Saat'in'in evinin önüne gitti. Dışarı çıkan Hüseyin Saat ile 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre M.K., yanında getirdiği satırla Hüseyin Saat'in başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Saat kanlar içerisinde yere düşerken, 3 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Saat'in öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Saat'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () -