DHA YURT BÜLTENİ - 18

Denizli'de 15 göçmen yakalandı

DENİZLİ'de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu 15 göçmen yakalandı.

Bugün saat 20.00 sıralarında Halk Caddesi'nde bulunan bir apartmanda göçmenlerin kaldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Apartmanın 5'inci katına düzenlenen baskında Afganistan uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin bir yıl önce göçmen tacirlerine biner dolar vererek İran'dan Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Esendere Sınır kapısı yakınlarından ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Göçmenler işlemlerin yapılmasının ardından ifadeleri alınmak üzere Yabancılar Büro Amirliği'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Göçmenlerin kaldığı binadan görüntü

- Göçmenlerin apartmandan çıkarılması

- Göçmenlerin ekip otosuna bindirilmeleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız üst geçitten ölüme atladı

ANTALYA'da erkek arkadaşıyla kavga eden 18 yaşındaki Sayla Ayaz, üst geçitten ölüme atladı. Ayaz, hafif yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki alt geçitte 20.30'da meydana geldi. İddiaya göre erkek arkadaşıyla kavga eden ve o sinirle evden çıkan 18 yaşındaki Sayla Ayaz bir süre bulvar üzerinde yürüdü.

Araç trafiğinin yoğun olduğu üst geçide gelen Ayaz, üst geçidin demir bariyerlerinden tırmanıp bir ticari taksinin geçtiği sırada kendisini aşağı bıraktı. Şans eseri önüne atladığı otomobilin çarpmadığı Ayaz için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları hafif yaralı Ayaz'ı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobillerden detay

-Üst geçitten detay

-Çevrede toplanan kalabalık detay

-Yol ortasında yatan Sayla Ayaz

-Sağlık ekiplerinin detayı

-Sayla Ayaz'ın ambulansa alınması

-112 Acil hastane detayı

Haber-Görüntü: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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Otomobilin çarptığı yaya öldü

KAYSERİ’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 79 yaşındaki Hilal Güçlü, yaşamını yitirdi.

Mustafakemalpaşa Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Güçlü’ye, Hüsnü Kartal yönetimindeki 38 LV 806 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Güçlü, olay yerine sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hilal Güçlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Güçlü'nün cesedi, otopsisi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu.

Haber: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () -

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