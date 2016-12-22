DHA YURT BÜLTENİ - 18

Burdur'a şehit ateşi düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın acı haberi Burdur'daki yakınlarına verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı'nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz'ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya'da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur'a yola çıktığı kaydedildi.

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Mesut MADAN / BURDUR,()

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Kütahya'da 10 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı

KÜTAHYA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine girdi, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Buzlama nedeniyle kayıp yolu kapatan 42 S 9485 plakalı TIR'a 64 NB 183 plakalı kamyon çarptı. Arkadan gelen 2 hafif ticari araç ile 6 otomobil de birbirine girdi. Kazada 4 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların,

-Bir araç sürücüsünün konuşması,

-Bekleyen araçların çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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TUGİK Genel Başkanı Güra: Çarkı durdurmayalım

İNEGÖL Genç İşadamları Derneği'nin düzenlediği tecrübe paylaşımı programları ve yeni üyelere rozet takma törenine konuk olan TUGİK Genel Başkanı Erkan Güral, işadamlarına "İş dünyasının yapacağı şey çalışmak değil çok daha fazla çalışmak, kenetlenmek değil bütünleşmek, ekonomimize sahip çıkmaktır" dedi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde bulunan Hotel Park İnegöl'de İnegöl Genç İşadamları Derneği (İGİAD) tarafından Vizyon Dergisi lansmanı ve yeni katılan üyelerin rozet takma töreni gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasında artan terör olaylarını kınayarak başlayan İGİAD Başkanı Hakan Özdemir, İstanbul ve Kayseri'de şehit olan asker ve polislerin ailelerine baş sağlığı diledi. İGİAD'ın akademik çalışmalarla tüm üyelerinin tecrübe kazanmasına katkıda bulunup, motivasyonlarını yüksek tutmaya özen gösterildiğini belirten Hakan Özdemir, "İGİAD gelişiyor, İnegöl büyüyor, Türkiye yürüyor anlayışıyla yürüyen derneğimiz sizlerin gelişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla sosyal ve kültürel çalışmalara daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Üye artışında sürekli ivme kazanan derneğimiz bölgemize ve ülkemize sürekli katkı sağlamaya, istihdam oluşturmaya, katma değer sunmaya içinde bulunduğu duruma bakmadan devam edecektir. Vefakâr ve kanaatkâr Türk işadamları olarak tüm gücümüzle kürek çekmeye devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünlerde ve yarınlarda devletimizin ve milletimizin yılmaz bekçileri olacağız" dedi.

"HANGİ KOMPLO DÜZENLENİRSE DÜZENLENSİN, BU TOPRAKLARIN SAHİBİYİZ"

Hakan Özdemir'in ardından Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Karademirler üyelere konuşma yaptı. Türkiye'de 25 federasyon, 190 dernek, 40 bin kadar da üye şirketlerinin bulunduğunu belirten Karademirler "İGİAD, MARSİFED olarak bizim son üyemiz ve gözbebeğimizdir. İGİAD olarak işe bakış açıları, isimlerinin altında koydukları amaçları zor günlerden geçmemize rağmen hepimizin bu bakış açısına ihtiyacı var. Hepimizin daha çok çalışması gerekiyor. Bu toprakların bin yıllık sahibiyiz. Hangi komplo düzenlenirse düzenlensin, başımıza nasıl çoraplar örülmeye çalışılırsa çalışılsın bu toprakların sahibiyiz, hiçbir yere gitmeyeceğiz, çalışıp ülkemizi layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağızö diye konuştu.

Daha sonra Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Gürel topluluğa hitap etti. Gürel, "Ülkemizin güzide bölgesinde, büyük katma değerler oluşturabilen bir ticaret şehrindeyiz. İnegöl'ün sahip olduğu değerler sıralandı. Bu kadarını ben de bilmiyordum. Sizlerden bir ricam var, bu değerleri ülkemize tanıtıp daha fazla iletelim ki İnegöl'ün bu potansiyelini herkes görüp bilsin. Bir iş dünyası temsilcisi burada neler olduğunu bilirse İnegöl'de ticaret yatırımı yapılması adına daha fazla bilgiye sahip olur. Sahip olduğunuz değerleri meydana getirmenizden dolayı sizleri kutluyorum" dedi.

"İŞ DÜNYASININ YAPACAĞI ŞEY ÇALIŞMAK DEĞİL, DAHA FAZLA ÇALIŞMAKTIR"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Gürel "Bizim kimseyi şikâyet edebilecek bir durumumuz yok. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız, ekonominin temsilcileriyiz. Ülkemiz için çalışıp katma değerler üretiyoruz. Kimi kime şikâyet edeceğiz? Böyle bir kurum, STK yok, oluşum yok. İş dünyasının yapacağı şey çalışmak değil çok daha fazla çalışmak, kenetlenmek değil bütünleşmek, ekonomimize sahip çıkmaktır. Bu emeğin heba olmaması için yapmamız gereken çok önemli bir konu var, lütfen çarkı durdurmayalım. Gidişatı yavaşlatırsak hedeflerimizi hayata geçiremeyiz. Yatırımlarımızı aksatmadan devam ettirmeliyiz. Daha çok çalışarak ihracatımızı artırmalıyız. Terör belası uzun zamandır ülkemizde var. Halkımızın bütünleşmesiyle yüce Türk milletinin önünde durabilecek hiçbir şey yoktur. Ne idiğü belirsiz sürünün adamları aramızda bulunamayacak. Afyon'da bir toplantıdaydım, doğu bölgesinden çok sayıda arkadaşlarımızla buluştuk. Terör ile ilgili tecrübelerini dinledik ve terör örgütlerinin artık vatandaştan destek göremediğini öğrendik. Vatandaştan destek almayan terörün sürmesi mümkün değildir. Bunlar kısa sürede barınacak, yaşayacak yer bulamayacaklar. Yenileri örgüte katılamayacak ve bu bitecek. Bunu o bölgenin temsilcileri söylüyorsa buna önem vermeliyiz. Bu, o bölgenin gerçeğidir" diye konuştu.

Terörün biteceğini ifade eden Güral "Güçlü bir Türkiye'yi hiçbir ülke istemez. Sahip olduğumuz değerler bakıyoruz, bizim genç nüfus potansiyelimizi hiçbir ülkede yok. Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin Avrupa'yı rahatsız etmesi kaçınılmaz. Ama bilsinler ki daha çok üzülecekler. Bizler daha fazla çalışacağız. İhtiyacımız olan tek şey bir olmak, beraber olmak, birbirimize sarılmaktır" ifadelerine yer verdi. Erkan Gürel konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyada devam eden en büyük 10 projenin 3'ü Türkiye'de. Biri havalimanı projesi, biri Osmangazi yol projesi, diğeri Dalaman havalimanı. Bu ülkede bahsedilen bir kriz olsa bu yatırımları yapabilir miyiz? Yollarda her yer kamyon dolu. Yolda en fazla baktığım şey kamyonların hareketliliğidir. Memnuniyetle görüyorum ki son derece yoğun şekilde ticaretimiz devam ediyor. Doğru yerde doğru planlamayla tüketicilerin beğenisine sunarsak işlerimiz de çok güzel bir şekilde devam eder."

Konuşmaların ardından İGİAD'ın yeni üyelerine dernek rozetleri takıldı.

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Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()

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Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, yem karma makinesine düşen 55 yaşındaki çiftçi Abdurrahman Çacur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kalınkoz Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Çacur, kendine ait çiftlikte hayvanlarına yem vermek için, yem karma makinasına saman attı. Bu sırada dengesini kaybeden Çacur, makinanın içine düştü. Çacur'un çığlıklarını duyan yakınları makinayı durdurup itfaiyeden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yem karma makinasına sıkışan Çacur'u makineden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından önce Çameli Devlet Hastanesi'ne sonra da Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çacur yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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