DHA YURT BÜLTENİ-18

Diyarbakır'da EYP'li saldırı: 4 yaralı (2)

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Şehitler Polis Merkez Amirliği'ne, silahlı ve el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda saldırıyı düzenledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

DİYARBAKIR (

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Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (3)

'AFET BÖLGESİ' DEĞİL, 'GENEL HAYATA ETKİLİ' KARARI ALINDI

Düzce'de, geçen Çarşamba günü meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin ise kaybolduğu sel felaketiyle ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama, 'yanlış anlaşılma' gerekçesiyle düzeltildi. Valilikten yapılan açıklamada Düzce'nin 'Afet Bölgesi' ilan edilmediği, selin 'Genel Hayata Etkili' olduğu vurgulandı. Selden etkilenenlerin 'afetzede' ilan edildiği duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

DÜZCE ()

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Klima motoru patladı: 1 yaralı - EK GÖRÜNTÜYLE

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir apartmanda klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ev sahibi Sevim Tufan (60) ağır yaralandı.

Saray Mahallesi'nde Memurlar Sitesi'nde B blok 1'inci katındaki evin balkon duvarında asılı bulunan klimanın dış ünitesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddeti ile balkon duvarı yıkılırken çevredeki evlerin camları da kırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında evde bulunan ve ağır yaralanan ev sahibi Sevim Tufan (60) ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis çevreyi savaş alanına çeviren patlama ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel, detaylar

-Patlamada yıkılan duvar ve bina arası

-İtfaiyeciler ve polisler genel

-Güvenlik şeridi

-Kalabalık

-Cadde genel

-Anamur Devlet Hastanesi

-Yaralı kadın ambulansa bindirilirken

-Mahalle Muhtarı Tacettin Baz ile röportaj

-Kadının öğrencileri ve arkadaşları genel

SÜRE: 3'5'' BOYUT: 190 MB

Haber: Mithat ÜNAL - Kamera: ANAMUR(Mersin), ()

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AK Parti heyeti Nupelda ve Ayaz'ın ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Leyla Şahin Usta başkanlığındaki heyet, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, beraberinde milletvekilleri Sezer Katırcıoğlu, Pakize Mutlu Aydemir, Şermin Balık, Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve Vali Tuncay Sonel ile görüştü. Görüşmenin ardından topluluk, 15 Temmuz günü Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelda ile Ayaz Güloğlu kardeşlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Tuncay Sonel'in de eşlit ettiği ziyarette, AK Parti heyeti köy sakinleri tarafından karşılandı. Ardından Güloğlu ailesinin evine giden AK Parti'li heyet, anne Cevriye ve baba Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

'ACINIZI PAYLAŞMAK İSTEDİK'

Ziyarette anne Cevriye Güloğlu'nun elinden tutarak, acılarını paylaştıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aileye selamlarını iletti. Usta, "Acınız çok büyük bunu biliyoruz Allah sabırlar versin. Sizlerde biliyorsunuz ki evlatlarınız şehit oldu. Her daim sizin yanınızda olacak, size sabır ve başsağlığı diliyoruz. Biliyoruz sabretmek zorundayız. Acınızı tazelemek istemezdik. Ama buraya gelerek acınızı paylaşmak istedik. O hain bombayı oraya koyanlar belasını bulacak. Devletimiz, onları tespit ederek gerekli cezayı en kısa sürede verecektir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın" dedi.

Vali Tuncay Sonel ise teröristlerin cezasız kalmayacağını ifade ederek, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın teröristlerin yaptığı yanlarına kalmayacak, kısa sürede gerekli cevabı alacaklardır. Nupelda ve Ayaz iki melekti, ailenin yaşadığı acının tarifi mümkün değil. Teröristlerin amacı insanları birbirine düşman ettirmek ama biz o fırsatı onlara vermeyeceğiz. Ailemizin acısını paylaşıyoruz, hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Heyet ziyaretin ardından 15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Engin Eroğlu ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Görüntü Dökümü

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Heyetin köy sakinleri tarafından karşılanması

Güloğlu ailesine yapılan ziyaret

Usta'nın açıklamaları

Vali Sonel'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

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Kaçak alkollü içki imalathanesine baskın

DÜZCE’de, kaçak alkollü içki imalatı yapılan depoya baskın düzenlenirken, imalatta yapımında kullanılan malzemelere ve içkilere el konuldu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde içki yapılan bir depoya baskın düzenledi. Baskında sahte alkollü içki imalatında kullanılan malzemeler, aroma, maya, ile sahte olduğu anlaşılan 2 şişe viski, 2 şişe votka, 1 şişe rakı, 1 şişe etil alkol ve 1 şişe damıtılmış alkol ele geçirildi. K.M. hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin baskın anı

Polis ekiplerinin malzemeleri bulması (Polis kamerası)

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Karabük’te ‘Drone’ ile kırmızı ışık denetimi

KARABÜK’te, trafik ekiplerinin drone ile yaptığı denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 60 sürücüye 14 bin 100 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 2 noktasındaki kavşaklarda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drone ile tespit edildi. Yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 sürücüye toplam 14 bin 100 TL ceza kesildi. F.K., kendisine ceza yazan polise, sarı ışıkta geçtiğini ileri sürerek, "Kırmızı ışıkta niye geçeyim ben. Bunun cezasının olduğunu biliyorum.’’dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Denetimden detay

F.K’nın polisle diyaloğu

Süre:(03.02) Boyutu:(340 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



