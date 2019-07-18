DHA YURT BÜLTENİ-18

AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyanın gücünden bahsederek fikirlerin bir anda farklı alanlarda etki ettiğini ve iletişimle ilgili farklı bir sürecin başladığını söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş il teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici katıldı. Toplantıda konuşan Mahir Ünal iletişimde farklı bir sürece girildiğini belirterek, sosyal medyanın önemine değindi. Ünal, "Bir twitter kullanıcısı genç bir fikir ortaya atarak, 'Neden yılda bir ağaç dikme bayramı dikme gününü kutlamıyoruz' dedi. Bu fikir bir anda bütün sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Önce AK Parti Çevre Şehircilik ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı genci davet etti. Akşam da Cumhurbaşkanımız bununla ilgili tweet attı. Yani ortaya güçlü bir fikir koyduğunuzda, artık bir anda farklı alanlara dönük etki oluşturulabiliyor. Bu yönüyle iletişimde artık çok kıymetli bir süreç başladı. Bu nedenle gazeteciliğin tanımı değişmeye başladı derken bunu kastediyorum. Yaşanan değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olarak, sizlerinde bu durumun parçası olarak, birçok konuda kendinizi yenilemeniz ve pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Sadece gazeteciler için değil herkes için herşey değişiyor" diye konuştu.

ÜNAL: TRUMP DÜNYANIN YENİ NORMALİ

Devlet başkanlarının sosyal medya ile ilgili etkilerini ifade eden Mahir Ünal, "Trump'ı anormal buluyorlar. Oysa Trump artık dünyanın yeni normali. Bir twetle Çin'le ticaret savaşı başlatan, başka bir tweetle ticaret savaşını sonlandıran, dijital dönüşümün sonuçlarını iyi bir şekilde yöneten bir devlet başkanıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden yeni normali anlamak için çaba sarf etmek gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Mahir Ünal'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 328 MB

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ÜNAL: "S 400'LE İLGİLİ KONUŞLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı (2)



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.

Mahir Ünal, S400'lerle alakalı Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "S400'lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili bir karar henüz verilmiş değil. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a bir konuşlandırma olacak belli değil. Geçmişte Patriotlar burada konuşlandırılmıştı. Kahramanmaraş'ta konuşlandırma olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda Savunma Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenecek. Şu anda yerlerle alakalı bir bilgi mevcut değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Mahir Ünal ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, ()-

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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

ANTALYA'da yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Yenimahalle'de, 3 katlı binanın birinci katındaki dairede yalnız yaşayan Pakize Bükte'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Saat 23.00 sıralarında verilen adrese gelen polis, Bükte'nin bir yakınına telefonla ulaşarak bilgi almak istedi. Ancak telefonla görüşülen yakını, Pakize Bükte ile çok samimi olmadıklarını, yakında zamanda da görüşmediklerini söyledi. Bunun üzerine polis, bir otelde çalışan Bükte'nin evini kontrol etmek istedi. Zile basan ekipler, kimsenin kapıyı açmaması üzerine binanın çevresini kontrol ederken, evin balkon penceresinin açık olduğunu fark etti.

Balkon penceresinden daireye giren Bükte'nin komşuları, kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Pakize Bükte'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kopntrolde, Pakize Bükte'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Pakize Bükte'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, vücudunda darp ya da yara izi bulumayan Pakize Bükte'nin, kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerine durduruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ,

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- Evden görüntü

- Polis görüntü

- Vatandaş görüntü

- Pakize Bükte fotosu

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () -

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Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı

KONYA'da Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim'in zorla girerek içinde 7 bin 500 lira olan çantayı gasp eden aynı ülke vatandaşı Merrab S. (20) saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı. Olayla ilgili daha önce 1 kişi yakalanıp tutuklanırken, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Merkez Sahipata Mahallesi'nde bir arkadaşıyla birlikte oturan Gaybullah Abdul Hakim'in geçen mayıs ayında gece yarısı evinin kapısı çaldı. Hakim kapıyı açmadı. Bunun üzerine 5 kişi kapıyı zorla kırıp içeri girdi. Hakim'den değerli eşya, telefon ve paralarını vermesini istedi. Hakim de vermeyince, şüpheliler ellerindeki bıçakla ve copla, Hakim ve arkadaşına saldırıp dövdü. Ardından içinde 7 bin 500 lira bulunan parayı alan şüpheliler kaçtı.

Ellerinde kesik oluşan ve aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hakim ve arkadaşı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan Hakim ve arkadaşı polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Mirad N., Tahir N., Abdolahad F., Ferhat S. ve Merrab S. olduğunu belirledi. Abdolahad F., olaydan kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı. Araştırmasını sürdüren polis, Merrab S.'nin de Meram ilçesinde bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. Bugün akşam saatlerinde yapılan operasyonda Merrab S., 'Nitelikli yağma ve yaralama' suçundan gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Aydınlı Kore Gazisi, toprağa verildi

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesinde, hayatını kaybeden Kore gazisi Cafer Çobanoğlu(90), Denizli 11. Piyade Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Aydın'ın kırsal Kemer Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası olan Kore gazisi Cafer Çobanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Gazi Cafer Çobanoğlu'nun cenazesi Denizli 11. Piyade Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen askeri törenle defnedildi. Cenaze törenine, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Denizli Merkez Komutanı Yarbay Cengiz Güven, Nazilli Garnizon Komutanlığı adına Askerlik Şubesi Devlet Memuru Ahmet Yaman, Yenipazar Müftüsü Mustafa Can ile gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağmur altında kılınan cenaze namazı

-Yağan yağmur

-Kore gazisi Cafer Çobanoğlu’nun tabutu

-Kore Gazisi Cafer Çobanoğlu’nun opak fotosu

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

BALIKESİR'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahur kalan ve dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.

Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatının arızalanması nedeniyle meydana gelen yangın mahallede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal evden çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken kedisinin evde kaldığını farkeden Ünal evinden yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken ekipler mahsur kalan kedilerİn kurtarılması için çalışma başlattı. Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavrularını çıkaran itfaiyeciler dumandan etkilenen kediye kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Hayata döndürülen kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü.

Kedinin veteriner kliğindeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Görünüt Dökümü

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-Dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması foto

-Genel, detay görüntü

Süre: 1.03 DK Boyut:117MB

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),()

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Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümünde Haluk Levent sahne aldı



ATATÜRK'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser veren Haluk Levent Boluluları coşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 85'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bolu Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede Anadolu Rock'ın sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı. Binlerce kişi Haluk Levent'in söylediği şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı Boluluları coşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konserden görüntüler

- Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()