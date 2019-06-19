DHA YURT BÜLTENİ-18

Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (8)

BAKAN PAKDEMİRLİ: DERE YATAĞINDAKİ EVLERİ TERK EDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Belediyesi'nde sel ve heyelanla ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, selin vurduğu ilçede 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise kayıp olarak arandığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, açıklamasında şöyle konuştu:

"Dünden beri devletin tüm kurumları burada kurulan koordinasyonla sürüyor. Şu an itibarıyla en yeni haberimiz 7 tane ölümüze ulaşmış olduk. Şimdi gelen bilgi, kayıp olan 3 kişiyi de aramaktayız. Bu arama faaliyetleri hassas bir şekilde devam ediyor. Toprağın altında ve diğer taraflarda aradığımız için, bu faaliyetler çok hızlı şekilde ilerlediğini söyleyemeyiz. Şu saat itibarıyla 7 tane vatandaşımızın cenazesine ulaşıldı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

'DEVLET YARALARI SARMAK İÇİN BURADA'

Tüm arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğunu da kaydeden Bakan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla sahada 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinesiyle çalışmalar hummalı şekilde devam etmekte. Kapanan Araklı-Bayburt yolunu açma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları da çok titizlikle sürmekte. Tabi burada istediğimiz hızda ilerleyemiyoruz. DSİ ve Belediye personellerimizin cesetlerine ulaştık. Tabi saatler ve dakikalar geçtikçe, onların da oradaki vatandaşlarımızı cansiperane kendi hayatlarını hiçe saydıkları şeklinde hikâyelerine de ulaşmış olduk. Ben bu arkadaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet, tüm yaraları sarmak için burada. Tüm kurumlarıyla burada. Acımız çok taze. Bir yandan da hasar tespiti noktasında çalışmalar sürüyor. İlk tespitlere göre; 8 köy, 200 üretici, tabi ki Çamlıktepe ağırlık olarak etkilendi. 150 dekarlık bir fındık alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık. İlerleyen gün ve saatlerde bu bilgilerim daha güncel haline ulaşacağımızı umuyorum" dedi

Bakan Pakdemirli, meteoroloji yetkililerinden alınan yeni yağış uyarısını da vatandaşların dikkate almaları gerektiğini belirterek, vatandaşların bölgede özellikle dere kenarında bulunan evlerini terk etmelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bakan Pakdemirli açıklaması

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Nedim KOVAN-Haluk ŞENTÜRK/ARAKLI(TRABZON),()

==================

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)

ÇATIŞMA ANINA AİT FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Cep telefonu görüntülerinde genç bir kız önce balkonda ardından ise dışarıda silahlı kavgayı saniye saniye kayda alıyor. Kürtçe konuşarak yakınlarından yardım isteyen genç kızın çektiği görüntülerde, silahlı kavgada saldırıda kurşunların hedefi olarak yere düşenlerin ardından gözyaşı döktüğü anlaşılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Evin bahçesinde cep telefonuyla çekilmiş çatışma anı görüntüsü

- Gözyaşları arasında olayı anlatan genç kız

- Çatışmada ölenlerin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 567MB

===========================

TIR kaza yaptı, Bursa - İstanbul karayolu trafiğe kapandı



BURSA'da, Orhangazi- Yalova yolu üzerindeki keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR yol ortasında kalınca, İstanbul- Bursa yolu trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi-Yalova yolu Güneyköy yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönünden Bursa yönüne giden Hüseyin Çimen (47) yönetimindeki 34 LE 6386 plakalı gümrük malı taşıyan TIR, Güneyköy yakınlarındaki çukur bölgede bulunan keskin virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR yol ortasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi ancak yolun kapanması nedeniyle ekipler kaza yerine gelemeyince TIR, bir kamyonet tarafından çekilmeye çalışıldı. Sürücülerin bu girişimi başarılı olamadı.

Kaza nedeniyle İstanbul- Bursa yolu trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan BOZBEY- Mehmet BULDU/ORHANGAZİ (Bursa), ()

====================

Alev alan trafoyu itfaiye söndürdü

ŞANLIURFA'da, alev alarak yanan elektrik trafosu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Gürcütepe Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki elektrik trafosu aşırı yüklenme nedeniyle bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar gören trafoda DEDAŞ ekipleri onarım çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Yanan trafoya müdahale eden itfaiye ekipleri

- Tazyikli suyla müdahalede bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48MB

==========================

Köpeğine sokak kedisini parçalattı

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatması tepki çekti.

Olay, Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, pitbull cinsi köpeğine bir sokak kedisini parçalattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay anının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine hayvanseverler Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Köpeğin kediye saldırması

SÜRE: 30" BOYUT: 56 MB

Haber:Nuri PİR-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

=====================

