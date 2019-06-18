DHA YURT BÜLTENİ - 18

Trabzon’da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı (3)

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde sele kapılarak kaybolan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı. Cenazenin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor:

BELEDİYE BAŞKANI: BÖLGEDE FELAKET OLDU

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha öncede sel afeti yaşanan mahallerinde yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, “Daha öncede aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımızda daha önceden burada çalışıyorlardı. Araçlarımız da orada sular altında kaldı. Vatandaşlarımızda sular altında. Helikopter çağırdık orada bulunan vatandaşlarımızı kurtarsınlar diye. 2 vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

HASTANELERE DOKTOR TAKVİYESİ

Bu arada Trabzon’un Araklı ilçesinde hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi yapılıyor. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderiliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM / TRABZON,()

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Yoğun yağış yol çökertti

Mersin’in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun yağışın neden olduğu sel suları grup yollarının çökmesine neden oldu.

Yağış, Silifke ilçesine bağlı Mara Yaylası’nda yaşandı. Aniden bastıran yağış, kısa sürede sele neden oldu. Sel suları aktığı bölgede mahallelerin ulaşımını sağlayan grup yollarına zarar verdi. Bazı grup yollarında yağış ve sel suları nedeni ile çökmeler meydana geldi. Sürüceler bölgeden kontrollü bir şekilde geçmeye çalışırken bir hastayı almaya giden ambulans ise geri dönmek zorunda kaldı. Bir kamyonda yol ortasında kalınca trafik kısa bir süre aksadı. Bölgede yağış devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yağıştan görüntü

-Akan sel sularının görüntüsü

-Yolun iki yakasından akan sel suları

-Araçlar geçmeye çalışırken

-Genel ve detay

(SÜRE:4,16 DK) (BOYUT: 457 MB)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), ()

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Bursa'da sağanak; enerji iletim hattına yıldırım isabet etti

Bursa'da, aniden bastıran şiddetli yağmurda yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet ederken, ulaşımda aksama meydana geldi.

Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle yollar, kısa sürede göle dönerken, alt geçitleri su bastı. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyenler ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte yağış, cuma gününe kadar devam edecek.

Öte yandan Bursaray Sırameşeler Metro İstasyonu'nda, enerji iletim hattına yıldırım isabet etti. Elektrik kesintisi olurken, tellerin hasar görmesi için raylı ulaşım durduruldu. Kent sakinlerinin mağdur olmaması için bölgede otobüs seferleri devreye alındı. Sırameşeler- Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler- Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapıldı. Sırameşeler- Kestel, Karaman- Emek ve Nilüfer- Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı ise sorunsuz sürdürüldü. İstasyonda onarım çalışmalarına başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Su birikintisinden koşarak geçen vatandaşlar

-Yağmura rağmen kağıt/plastik toplamaya devam eden çocuk

-Trafik detay

-Şemsiyeli vatandaşlardan detay

-Yağmur nedeniyle açılan rögar kapaklarından detay

-Genel, detay

Süre: 3.34 DK Boyut: 400 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,()

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Salda Gölü'ndeki gölet projesine mahkemeden iptal kararı

Burdur'da, son yılların gözde turizm merkezi Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerine Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yaptığı gölet projesinin iptali için açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Ancak dava sürecinde gölet tamamlandı.

Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalları ile 'Türkiye'nin Maldivleri', 'Saldivler' gibi isimlerle anılan, son yılların önemli turizm merkezi Salda Gölü'nde, DSİ'nin Kayadibi Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları Projesi'ne ilişkin 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali için 2017 yılında dava açıldı. Yeşilovalı 3 kişi adına 2 yıl önce avukat Tuncay Koç tarafından açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi'nce 'ret' kararı verildi. Mahkemenin kararı, Danıştay'a temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu.

SALDA'NIN BESLENME HAVZASINDA

Danıştay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Raporda, birinci derece doğal sit alanı içinde kalmasına rağmen gölet için Salda Gölü çevresinden kum alındığı kaydedildi. İnşası tamamlanan göletin, Salda Gölü'nün beslenme havzasında olduğuna da dikkat çekilen raporda, "Salda Gölü'nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti'nin Salda Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir" denildi.

ENDEMİK BALIK TÜRLERİ TEHLİKEDE

Raporda, 'aphanius splendens' adlı yosun balığı, 'pseudophoxinus burduricus' adlı yağ (çiçek) balığı, 'cyprinus carpio' adlı ot balığı ve 'oxynoemacheilus' adlı sürüngen damalı yılan balığı gibi endemik türlerin Salda Gölü'nde yaşadığı belirtildi. İnşası tamamlanan Kayadibi Göleti'nde biriktirilen suyun, Salda Gölü'ne ulaşması gereken miktarı, mineraller ile oksijenin düşmesine neden olduğu, bunun da canlıların yaşama ortamının daralmasına yol açtığı kaydedildi. Bilirkişi raporunda, gölet projesinin doğru olmadığı kanaati de bildirildi.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR RAPORUNUN İPTALİNE

Bilirkişi heyetinin bu raporu sonrasında Isparta İdare Mahkemesi, Kayadibi göletinin Salda Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden olacağı, bölgenin uluslararası önemde 'Önemli Kuş Alanı' sınırlarında, göçmen kuşlar için önemli bir barınma ve dinlenme yeri olduğu, bu alanların yaban hayvanları için de doğal yaşama bölgesi olduğu hususları dikkate alındığında ÇED Gerekli Değildir kararında mevzuata ve hukuka uygunluk görülemediğine hükmetti. Mahkeme, ÇED Gerekli Değildir raporunun iptaline karar verdi.

MAHKEME İPTAL ETTİ AMA GÖLET BİTTİ

Davacı avukatı Tuncay Koç, davayı kazandıklarını, mahkeme kararıyla iptal edilen göletin, dava sürecinde tamamlandığını söyledi. Koç, "En son gittiğimizde biten göleti gördük ancak içinde su yoktu. Tam bir israf projesi. Ancak lehimize karar çıksa da gölet yapılmış, şu aşamada yıkılması söz konusu değil. ÇED'siz duruma düştü. Hiçbir planlama olmadan hassas alanlara böyle proje yapılmamalı. Projede malzeme alımı için bir taş ocağı da vardı ve orası Salda Gölü tampon bölgesiydi. Ancak taş ocağını oradan almamışlar ve başka bir yerden getirmişler. Projeyi de sonra bir miktar değiştirmişler. Dolayısıyla davayı kazansak da sonuç değişmedi. Açtığımız davanın ekolojik anlamı yüksek ama pratikte çok bir anlamı kalmadı. Projenin de gereksiz ve hatalı olduğu da ortaya çıktı."

Görüntü Dökümü

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-Salda Gölü arşiv görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () -

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Almanya'dan döndü FETÖ'den gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen Ömer Ö. (26), bir süredir bulunduğu Almanya'dan memleketine dönünce jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak ile suçlanan Ömer Ö.'nün bir süredir bulunduğu Almanya'dan dönüp, Çukurpınar'daki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine Ömer Ö. hakkında Afşin Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 Haziran günü, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Adrese baskın yapan jandarma, Ömer Ö.'yü yakalayarak, gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Ömer Ö. askerler arasında

- Ömer Ö.'nün adliyeye alınması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Hatay’da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hatay'da, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkemede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Verilen selanın ardından Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu kıldırdı. Namaza Hatay’daki çeşitli oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu Muhammed Mursi ve tüm şehitler için dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazına katılan vatandaşlar

-İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun Mursi ve Şehitler için dua etmesi

-Vatandaşların camiden çıkışı

SÜRE: 01'37" BOYUT: 185 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()

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Adıyaman’da, Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkemede hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ulu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından kalabalık, Mursi için dualar etti.

Görüntü Dökümü

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- Camiden genel görüntü

-Vatandaşlardan genel görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Vatandaşların dua etmesi

- Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU:320 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

