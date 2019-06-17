DHA YURT BÜLTENİ-18

Hatay’da çocukların silahla oyunu kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

HATAY’da evde buldukları tabancayla oynayan iki kuzenden biri hayatını kaybetti biri ağır yaralandı.

Olay, Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, Ürgenpaşa Mahallesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Teyze çocukları olan Ç.S. (13) ile A.S.A. (16), evde buldukları tabancayla oynamaya başladılar. Çocukların oynadığı tabancanın ateş alması sonucu Ç.S. vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İddiaya göre olayın şokuyla kendisine yönelttiği tabancanın bir kez daha tetiğine basan A.S.A. ise ağır yaralandı.

Silah seslerinin duyulmasıyla mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ç.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan A.S.A. ise Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Oley yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcının incelemesinin ardından Ç.S.’nin cesedi Mustafa Kemal Üniversitesi morguna kaldırıldı. Acı haberle yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntüsü

- Evin önünde toplanan yakınları

- Hatay devlet hastanesi dış görüntüsü

SÜRE:00'39" BOYUT:74 MB

Haber-Kamera:Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,()

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Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin'in Tepealtı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerinin, iş bitimi eve gitmek için bindiği Metin Türk yönetimindeki 72 S 0223 plakalı minibüs, İpekyolu'nda kontrolden çıkıp boş araziye devrildi. Kazada sürücü Türk ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Yerde yaralılar

Hastane acil servisi

Ambulansların gelişi

Yaralıların acil servise alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

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Devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman işçisi Ahmet Güngör (44), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza bugün saat 15.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyü göleti yakınlarında meydana geldi. Gölet yakınındaki ormanda kesilen ağaçları traktörle çekme işlemi gerçekleştiren evli ve 1 çocuk babası Ahmet Güngör'ün kullandığı traktör, tomruk yükleme işlemi için dere yatağında dönüş yaptığı sırada devrildi. Sürücü Güngör, traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, traktör üzerindeki Sezen Sanlı (35) ise kazayı yara almadan atlattı.

Ormanda birlikte çalıştığı oğlu Ahmet Güngör'ün kaza sonucu öldüğü haberini alan baba Cahit Güngör (65) gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba Güngör, Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ahmet Güngör'ün mesai arkadaşları da kaza sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Devrilen traktörden ve yaşamını kaybeden talihsiz adamdan görüntü.

-Olay yerinde bulunan işçi arkadaşlarından görüntü.

-Traktörün devrildiği dere yatağından görüntü.

-Olay yeri Yassıbağ gölet bölgesinden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()

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Ailesini indirip, otomobili baraj gölüne sürdü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Bafra'ya bağlı Boğazkata Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Osman T., annesini ve 3 çocuğunu indirdiği 55 EU 058 plakalı otomobilini Derbent Barajı'na sürdü. Osman T.'nin araçtan indirdiği ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmasına, dalgıç polisler de katıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yeri detayları

Ekiplerden detay

Detaylar

Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR SAMSUN-

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Eşinin sokak ortasında yaraladığı kadın, o anları anlattı

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M. (44) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek bacaklarından yaralanan Asiye M. (41) o anları anlattı. Kendisini vuran eşinin kızını aradığını söyleyen Asiye M. "Beni vurduktan sonra da kızımı aramış ve 'Sıra sana geldi, anneni vurdum' demiş. Benim pek çok yakınımı tehdit ediyordu. 'Herkesi öldüreceğim' diyordu" dedi.

Olay, cumartesi akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah M. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiye M.'nin tedavisi sürüyor. OLaydan sonra yakalanan Abdullah M. tutuklandı.

'BENİ VURDU, KIZIMI ARADI 'SIRA SANA GELDİ' DEDİ'

Çorum Kadın Meclisi üyelerinin hastanede ziyaret ettiği Asiye M. yaşananları anlattı. Eşinden 20 yıldır şiddet gördüğünü anlatan Asiye M. "Kendisinden ayrılmak istediğini kabullenemedi. Kız kardeşim Nurdane M. ve teyzem Şerife Y., ile sokakta yürürken önümüzü kesti. Olaydan az öncede güzel güzel konuşup ayrılmıştık. Sonra arabayla geldi ayaklarımdan aşağıya kurşun sıkmaya başladı. O sırada teyzem markete sığındı. Kardeşim fenalık geçirdi. Beni vurduktan sonra da kızımı aramış ve 'Sıra sana geldi, anneni vurdum' demiş. Benim kız kardeşim ve daha pek çok yakınımı tehdit ediyordu. 'Herkesi öldüreceğim' diyordu" dedi.

Kendisi ölümle tehdit ettiğini anlatan Asiye M. "Daha öncede beni tehdit ediyordu, öldüreceğini söylüyordu. En sonunda da yaptı yapacağını. Ben ona 20 yılımı verdim ve eziyet içinde yaşadım. 20 yıldır o değil, yakınlarım bana baktı. Ayrılmayı hazmedemedi. Ben bu kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamada bulunan Eylem Aka Kaya, ise “Kadın meclisleri olarak olayın takipçisi olacağız. Bu kişinin en ağır cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağımızı, Asiye’nin asla yalnız olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadının hastanede yaşadıklarını anlatması

-Detaylar

(SÜRE 2 dk ) (BOYUT 17 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR - ÇORUM ()

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Adıyaman'da kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada F.D. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen F. D. İle İ.S., yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada İ.S., yanındaki tabanca ile F.D.'yi bacağından vurarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan F.D. kavgayı görenlerin çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan F.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavga sonrası olay yerinden kaçan İ.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polisin önlem alması

- Güvenlik şeridi çekilmesi

- Boş kovanlar

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

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İnegöl'de sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi (EK)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller suyla dolarken, ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı araçlara zarar verdi. İnegöl ilçesinde öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkili oldu. Hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri, dükkanlara ve evlerinin saçaklarının altına sığındı. Ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlara zarar verdi. İlçedeki bazı tünel ve alt geçitler de suyla doldu.

Görüntü Dökümü

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- Sağanak yağmurdan görüntüler

- Sokaklardaki selden görüntüler

- Dolu yağmasından görüntüler

- Detaylar

Süre: 02:00 Boyut: 226 MB

Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Caminin kalıpları yandı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, inşaat halindeki caminin dış cephesinde bulunan ahşap kalıplar yandı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Bugün öğle saatlerinde, Gebze Arap Çeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Arap Çeşme Camii’nin kubbesinde bulunan ahşap kalıplar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İnşaatı 12 yıldır süren camide çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan kalıplardan görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Detaylar

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), ()

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