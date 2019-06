DHA YURT BÜLTENİ - 18

Datça'da üvey oğluna şiddetle suçlanan baba: Merdivenden düştü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, birlikte yaşadığı kadınla birlikte üvey oğlu B.T.'ye (3) fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülen Erdal D. (28), çocuğu dövmediklerini öne sürdü. Erdal D., evinin dubleks olduğunu çocuğun alt kattaki tuvalete giderken merdivenden düşerek bu hale geldiğini söyledi.

Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na geçen Perşembe günü saat 13.00 sıralarında, 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti. İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulunan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, şok yaşadı. B.T., muhtarlığa götürülüp, sakinleştirildi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine B.T., güvenlik güçlerince teslim alınıp önce tedavi için hastaneye götürüldü. Durum, savcılığa bildirildi. Savcılığın talimatıyla çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen bir otelde bulaşıkçılık yapan anne Ayşe K. (28) ile 2 yıldır birlikte yaşadığı Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D. aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.T. adlı çocuk ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındı. Erdal D.'nin olaydan sonra belediyedeki işi değiştirilerek, belediye şantiyesi demir atölyesinde görevlendirildiği öğrenildi

Şiddet olayı sonrası halkın tepkisini çeken Erdal D., 'ya konuştu. Mahkeme tarafından Ayşe K.'nin her cumartesi günü, kendisinin ise her hafta pazar günü karakola gidip imza vereceğini ifade eden Erdal D., şunları söyledi:

"Ben çalışıyorum, eşim Ayşe K. de çalışıyor. Onun için çocuğumu anneme bırakıyordum. Annemin rahatsızlığından dolayı, iki gün evde kaldı. Olay günü ise muhtar beni aradı. Çocuğun durumunu iyi olmadığını söyledi. Hemen gittim. Çocuğu gördüm, kötü haldeydi. Bana, 'çocuğu dövdünüz' diye sitem ettiler. Dövme olayı yok. Ben çocuğumu seviyorum. Eşimle de mutluyum. Eşimin boşanma işlemleri ile ilgili sonuçlarını bekliyorum. Sonuçlar geldiğinde, eşimle resmi nikahımı kıyacağım. Dövme meselesi yok. Millet yüzündeki morluklar nedeniyle 'babası, annesi dövdü' diyor. Böyle bir durum yok. Ev dubleks. Evdeki merdivenler yüksek. Tuvalet aşağı katta. Ayağı kaymış düşmüş. Ben de bu halini görünce, evde yalnız bıraktığım için çok pişman oldum. Herkes benim ve eşimin yaptığını konuşuyor. Çok üzülüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

- Erdal D. ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

=====================

Darıca’da sel, sandal battı, bodrum katlarını su bastı (3)

BALIKÇIYI İTFAİYE KURTARDI

Darıca'daki yoğun yağış sırasında evinin balkonundan cep telefonuyla yağmur yağışını görüntüleyen bir kadın, denizdeki bir motorlu sandalın battığını fark etti. Kadının ihbarı üzerine sahil bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye botuyla sandalın yanına giden ekipler, balıkçıyı kurtararak kıyıda bekleyen acil sağlık ekiplerine götürdü. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ismi öğrenilemeyen balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOKAKLARI SU BASTI, ARAÇLAR BOZULDU

Darıca'nın tamamında etkili olan yağış özellikle Nene Hatun, Piri Reis, Sırasöğütler ve Kazım Karabekir mahallelerinde büyük hasar verdi. Yolların göle döndüğü ilçede, motoruna su giren bazı araçlar bozuldu. Birçok ev ve işyerinin bodrum katları suyla doldu. Mahsur kalan vatandaşları kurtaran ve su baskınları ile mücadele eden itfaiye ekiplerine Gebze ve Çayırova itfaiyelerinden de takviye ekipler geldi.

TÜM İLÇEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Yoğun yağış ve sel sonrasında Darıca'nın tamamında yaklaşık 3 saat boyunca elektrik kesintisi oldu. Elektrik bazı mahallelere tekrar verilirken, birçok mahallede kesinti devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KOCAELİ ()

====================

Acıpayam'da yağmur sele yol açtı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yağmur sonrası sel yaşandı. Boş olan ve park halindeki bulunan bir otomobille traktör sel sularına kapıldı.

Acıpayam ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında yağmur başladı. Etkisini arttırarak sağanak olarak yağan yağmur, Kuyucak Mahallesi'nde sel felaketine yol açtı. Boş olan ve park halindeki bulunan bir otomobille traktör, sel sularına kapılara sürüklendi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sel sularıyla bölgedeki tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sel sularına kapılan otomobilden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

=================

Minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, yağmur yağışı etkili olurken, heyelanda bir minibüs toprak içinde kaldı.

Geyve’de yağmur yağışı etkili oldu. Geyve Doğançay Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen bir minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı. Toprak içine batan minibüsün şoförü O.K. araçtan çıkarıldı. O.K. yaralanmadan kurtulurken, yol ulaşıma kapandı. İş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yağmur yağışı nedeniyle su baskınları da yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toprak yığının içerisinde kalan minibüsten görüntü

-Bölgeden görüntüler

Aziz GÜVENER/GEYVE(Sakarya), ()

=========================

Manavgat'taki kazada sürücü serbest bırakıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Ahmet Yanar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Kumköy turizm bölgesinden dün saat 10.00 sıralarında D400 Karayolu yönüne giden Ahmet Yanar'ın kullandığı 07 LM 030 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fikret Dursun'un kullandığı 07 L 4676 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan Dursun, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Dursun'un arkasında oturan annesi Sümeyra Dursun ise yola savruldu. Başında kask bulunan Fikret Dursun ile kask takmayan annesinin yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü Ahmet Yanar, sağlık ve jandarma ekiplerini aradı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, karşı yönden gelen motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Fikret Dursun'un otomobille bir süre sürüklendiği görülen görüntülerde anne Sümeyra Dursun devrilen motosikletten yola düşüyor. Otomobil sürücüsü Ahmet Yanar ise aracını durdurup, aşağıya iniyor. Tampona takılan motosiklet parçasını alıp, atıyor. Ardından otomobiliyle olay yerinden kaçıyor. Kısa süre sonra koşarak, geri gelip, yaralılara yardım ediyor.

Otomobil sürücüsü Ahmet Yanar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yanar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Araçların çarpışması

- Kadının yerde yatması

- Motosikletin devrilmesi

- Aracın durması

- Sürücünün motosiklet parçasını atması

- Araca binip gitmesi

- Koşarak gelmesi

- yaralılara yardım etmesi

- Aracının alıp gelmesi

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: ANTALYA-)

=====================

Yakaladığı yılana elini ısırttı

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde, Suriyeli çoban, dağda bulduğu yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için elini ısırmasını sağladı.

Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Suriye uyruklu çoban, dağda yılan bulup, yakaladı. Adı öğrenilemeyen çoban, yılanın zarar vermeyeceğini ispatlamak için bir elini ısırttı. Suriyeli çoban, yılanı daha sonra doğal ortamına bıraktı. Suriyelinin yılana elini ısırtma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedild

Görüntü Dökümü

--------

- Yılanla oyun oynamaları

- Çobanın yılana elini ısıttırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAL-Kamera: ELAZIĞ,(

===============

Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yeni bir endemik bitki türü bulundu. Sadece Ayvalık’ta bulunan, 'Ayvalık Çemeni' adı verilen bitkiye Latince olarak ise, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' ismi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl ve Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Selami Selvi tarafından, iki yıl önce 'Balıkesir'in biyolojik çeşitliliği, biyolojik zenginliği' projesi başlatıldı. İki yıl süren çalışma sonunda geçen yıl Ayvalık adalarında bir bitki türü tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu yeni bir bitki türü olduğu belirlenen bu bitkiye, 'Ayvalık Çemeni' adı verildi. Sadece Ayvalık’ta yetişen ve 'Ayvalık Çemeni' adı verilen bitkiye Latince olarak ise, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' ismi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' bitki türü hakkında bilgi verdi. Balıkesir'in biyolojik çeşitliliği, biyolojik zenginliği projesi kapsamında tespit edilen tür dünya için yeni tür olarak literatüre kazandırıldığını belirten Prof. Dr. Fatih Satıl, "Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yaklaşık 700 tane bitki çeşidi yayılış gösteriyor. Bunların 4 tanesi endemik, 5 tanesinden nadir kategoride yer alan özel bitkiler. Geçen sene yapılan çalışmada Ayvalık Adaları lokalitesinde yoğun olarak yayılış gösteren bu tür tespit edildi ve bununla ilgili çalışmaları yapıldı. Bu konunun otoritelerine çalışmamız gönderildi. Dünya için yeni bir tür olduğu kanaati uyandı. Biz buna Türkçe Ayvalık Çemeni, Latince'de ise biraz uzun ama en azından tabiri caizse soyadını 'ayvalikensis' olarak literatüre kazandırmış oldu arkadaşlarımız. Bu hem biyolojik çeşitliliği açısından hem diğer denizaltı çeşitliliği açısından estetiği açısından oldukça önemli bir alan. Bu alanı sürdürülebilir ve ekoloji anlamında, sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirip kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu zengin türlerimiz yok edilebilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Prof. Dr. Fatih Satıl röp.

-Ayvalık çemeni fotoğrafları.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()

==========================

Kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı

KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye tarafından yere indirildi. İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi, kurtarılamadı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki ağaçta bulunan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle çıkıp, ağacın çatal olan bölümünde baygın şekilde duran kediyi alarak, yere indirdi. Kediye ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kedi, kalp masajı ve suni teneffüs uygulanmasına rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Kediye kalp masajı ve suni tenefüs yapılması

-Diğer detaylar

Süre:1.23-11.89 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ/