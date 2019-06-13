DHA YURT BÜLTENİ - 18

İzmir'de zeytinlik alandaki yangın evlere sıçradı (3)

YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Balçova ilçesinde İzmir- Çeşme Otoyolu'nun kenarındaki yangında 70 dönüm zeytinlik ve ormanlık arazi ile üç katlı bir aparman ve tek katlı bir ev tamamen yandı. Yangın nedeniyle Eğitim Mahallesi'nin tamamına tedbir amacıyla elektrik verilemediği bildirildi. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Davut CAN/İZMİR, ()

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İzmir'de zeytinlik alanda yangın (4)

BİRİ YAVRU 2 KÖPEK KURTARILDI

İzmir'in Balçova ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan ve yakınlardaki Molla Gürani Sokak'taki 3 katlı bir apartmana da sıçrayıp, binanın tamamen yanmasına sebep olan yangında, aynı apartmanın bahçesinde yaşayan biri yavru, iki köpek kurtarıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süreyle apartmanı saran alevlerden kaçmaya çalışan, 10 yaşındaki 'Tarçın' isimli kırma köpeğin gözlerinin üstünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından ailesi tarafından teslim alınan 'Tarçın'ın yaşadığı korku ve panik gözlerinden okundu. Veterinere götürülecek olan Tarçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangında 70 dönüm zeytinlik ve ormanlık arazi ile üç katlı bir aparman ve tek katlı bir ev tamamen yandı. Yangın nedeniyle Eğitim Mahallesi'nin tamamına tedbir amacıyla elektrik verilemediği bildirildi. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yanan yerlerden drone görüntüsü

- Kurtarılan köpekten detay

- Yanan yerlerden genel ve detay görüntü

Davut CAN- Mehmet CANDAN- Mücahit BEKTAŞ

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Karayolunda tehlikeli yürüyüş

KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı. Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı. Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.

Görüntü Dökümü:

-Yayanın yolda yürümesi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı

AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskelesinden dengesini kaybedip düşen işçi İlhami Yıldız (51), yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi'nde İl Müftülüğüne ait 5 katlı Kuran kursu inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe mantolaması için sıva yapan işçi İlhami Yıldız, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düşen Yıldız, yaralandı. Yıldız, durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının hastaneye alınması

- Olay yerinden detay

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)

ANAOKULU BAHÇESİNİ SU BASTI

Pulur Mahahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan özel bir anaokulunun bahçesi sağanak yağış nedeniyle suyla doldu. Down Sendromu ve Otizmli çocukların da kaldığı okulun çıkış merdivenlerine kadar yükselen su nedeniyle tedbir alındı. Okuldaki öğrenciler servis minibüsü merdivene yaklaştırılarak araca bindirildi. Bu anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Okulun bahçesinden görüntü

-Çocukların merdivene yanaşan servis aracına bindirilmesi

Haber: SİVAS,

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Oğlu tarafından öldürülen gelinin tabutuna sarılıp ağladı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde boşanmak istediğini söyleyince eşi Mehmet Ekiz (34) tarafından bıçaklanarak öldürülen Tuğba Ekiz (25), son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ekiz'in annesi Emine Ekiz, gelini Tuğba Ekiz'in tabutunu sarılıp, ''Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkın helal olsun.'' diye ağladı. Eşini öldürdükten sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayıp intihara kalkışan Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine 6 yaşındaki kızının gözleri önünde eşini, defalarca bıçakladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de (29) kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyat edilen Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GELİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Tuğba Ekiz'in cenazesi bugün Sipas Camii'ne getirildi. Emine Ekiz, oğlu tarafından öldürülen gelini Tuğba Ekiz'in tabutuna sarılıp ''Kuzum, biz senden memnunduk. Hakkın helal olsun.'' diye ağladı. Cenaze törenine tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Manolya Arzu Yeşil de katıldı. Ekiz'in cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazeden detay

- Genel ve detay

Haber- kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))

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Jandarma şehitler için lokma dağıttı

KİLİS’te, Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında stant açıldı. Jandarma birliklerinin kullandıkları silahlar, araç ve gereçlerinin tanıtıldığı etkinlik sonrası şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı. Türl ve Suriye vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kurulan stantlardan görüntü

- Lokma için kuyrukta bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem (2)

BELEDİYE BAŞKANI İŞÇİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Isparta'da yol ve kaldırım kenarlarındaki otları temizlerken park halindeki otomobilin zarar görmemesi için etrafını brandayla kapatan belediye temizlik personelleri Şükrü Buldu ve Ahmet Özkan, Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen tarafından ödüllendirildi. 2 işçiyi makamına davet eden Başkan Başdeğirmen, teşekkür ettiği Buldu ve Özkan'a çeyrek altın hediye etti.

'YAPTIKLARI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Başkan Başdeğirmen, "Temizlik personeli arkadaşlarımızın şehrimizde ot kesme çalışması yaparken, orada çok hassas davrandıklarını kameradan gördük. Daha doğrusu bir vatandaşımız kamerasında bunu tespit etmiş. 'Temizlik yaparken, neler yapıldığını göreyim' diye açtığında bu görüntüyü görmüş. Arkadaşlarımız bizim personelimiz. O aracın zarar görmemesi için yapmış oldukları çalışma dikkatini çekmiş vatandaşımızın. Ve sosyal medyada, bizlerle paylaştı ve teşekkür etti. Biz de izledik. Bizim de çok hoşumuza gitti. Biz de beğendik. Arkadaşlarımız almış oldukları görev dahilinde memleketimizin temizliği için çok güzel çalışmalar yapıyor. Fakat önemli olan hassasiyet orada, o araca zarar vermemek için yapmış oldukları çalışmadır. O brandayı çekmeleri ve yapmış oldukları çalışma içerisindeki aletin ucundan çıkan taş parçalarının araca gitmemesi için yaptıkları bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetin tüm birimlerimizde hizmet ederken, vatandaşlarımızın mutlu olacağı şekilde, onları rahatsız etmeden yapabilmeleridir. Bu bize bir örnektir. Ben de bunun karşılığında kendilerine ödül vermek istiyorum. Beni de duygulandırdı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşçilerin makama gelişi

- Başkan Başdeğirmen'in karşılaması

- Başkan Başdeğirmen'in açıklamaları

- Hediye verilmesi

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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