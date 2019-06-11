DHA YURT BÜLTENİ - 18

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR OLUMSUZLUK YARATTI

DENİZLİ'de öğleden sonra başlayan sağanak yağmur sonrası, yollar adeta göle döndü. Otomobiller, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bugün saat 15.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, Denizli'de hayatı olumsuz etkiledi. Kentteki bazı caddelerin rögarları taştı, yollar adeta göle döndü. Denizli- İzmir karayolu üzerindeki Menderes Bulvarı'nda, bazı araçların yolda kaldığı görüldü. Polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınarak yağışın sona ermesini bekledi. İtfaiye ekipleri, kentte çalışma başlattı. Yağmurdan olumsuz etkilenenlerden Ayhan Şimşek, zor anlar yaşadıklarını belirterek, "Yağmur aniden bastırdı. Şiddetli bir yağış oldu. Dükkanımın önü göle döndü. İş yerimden çıkamıyorum. Yolda kalanlar iş yerime sığınıyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şiddetli yağıştan detaylar

- Göle dönen bir sokaktan detay

- Menderes Bulvarı'ndan güçlükle geçen otomobillerden detaylar

- Çevredeki esnaflardan Kayhan Şimşek ile röp.

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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YAĞMUR VE DOLU ANİDEN BASTIRDI VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Çorum'da, etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçları ile zor anlar yaşadı.

Kentte, saat 15.00 sıralarında başlayan yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanakta, bazı sürücüler de otomobilleri ile yolda kaldı. Kentte bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katları da su altında kaldı. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalananlar ise, kapalı alanlara sığınarak dolu ve yağmurdan korunmaya çalıştı. Karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ise çorap ve ayakkabılarını çıkartıp yalınayak yürümeyi tercih etti. Kimileri ise çocuklarını sırtına alıp yolun karşısına geçti. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan etkili olan dolu nedeniyle bazı ilçelerde ekili arazilerde ise hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dolu yağışı

-Göle dönen yollar

-Vatandaşların sırtlarında çocuklarını karşıran karşıya geçirmesi

-Yalınayak sel sularından geçmeye çalışanlar

-Kapalı alanda yağmurdan korunan vatandaşlar

-Görevlilerin mazgalları temizleme çalışması

-Detaylar

(SÜRE 4.30 sn) (BOYUT 466 MB)

Haber-Kamera: Yusuf CINAR-Serkan-BARIŞ-ÇORUM ()

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KEÇİ YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ VE KEÇİLER YARA ALMADAN KURTULDU

KARAMAN'da keçi yüklü kamyonet, TIR ile çarpışması sonucu devrildi. Şans eseri sürücü ve keçiler yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. İbrahim Keskin yönetimindeki keçi yüklü 70 FE 511 plakalı kamyonet, kavşakta Mehmet Adıgüzel'in (35) kullandığı 70 FZ 905 plakalı TIR ile çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle devrildi. Kazada sürücü Keskin; eşi Meryem Keskin ile Kurban Bayramı'nda satmayı planladığı 18 keçi yara almadan kurtuldu. Araç içinde mahsur kalan Keskin çifti, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kamyonet kasasından fırlayan keçiler ise çevredekiler tarafından yolun kenarındaki otluk araziye götürüldü. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla düzelttikten sonra keçiler yeniden kamyonetin kasasına kondu.

Görüntü Dökümü

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- Keçilerin otlatılması

- Devrilen kamyon ve olay yerinden detay

-Meryem Keskin röp.

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN )

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6 YAŞINDAKİ FATMA, HAVUZDA BOĞULDU

SİİRT'in Pervari ilçesinde evlerinin önündeki havuza giren Fatma Açık (6), ölü olarak bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Pervari'nin Beğendik beldesinde meydana geldi. Cumali ile Hediye Açık çiftinin en küçük kızı Fatma, evinin önünde bulunan, pekmez yapımında üzüm sıkmak amacıyla kullanılan içi suyla dolu havuza girdi. Küçük kızı havuzda hareketsiz olarak bulan yakınları hemen sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Fatma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatma'nın minik bedeni, Siirt Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, beldede gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Siirt Devlet Hastanesi Levhası

- Ambulanslardan görüntü

- Morgun önünden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 46,7 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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HATAY'DA MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERAYA YANSIDI

HATAY'da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Antakya merkez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde park halindeki 33 KOC 57 plakalı motosiklet başlarında kask bulunan, yine motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise bir iş yerine ait kameraya yansıdı. Motosikletin sahibi Zekeriye Uçar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Motosiklete doğru yönelen şahıslar

-Motosikletin çalınma anı ve olay yerinden ayrılmaları

SÜRE: 40" BOYUT: 75 MB

Görüntü: "11-reyhanli-calinan motosiklet görüntüsüö geçildi

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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BERFİN, 17 HAZİRAN'DA AMELİYAT OLACAK

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanan ve yüzünde kalıcı iz kalan Berfin Özek'in (19) tedavi sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür edip, 17 Haziran'da ameliyat olacağını söyledi.

Geçen 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.

Berfin Özek, İskenderun Kadın Platformu adına Av. Mehtap Sert'in Eğitim Sen İskenderun Şube binasında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına katıldı. Özek, "Bodrum'a gideceğiz, 17 Haziran'da ameliyat sürecimiz başlayacak, eğer bir aksilik çıkmazsa ameliyat olacağım. Bodrum Kadın Dayanışma Derneğine, emeği geçen herkese, her zaman yanımda olan Av. Mehtap Sert'e, İskenderun Kadın Platformuna çok teşekkür ediyorum. Bugün benim gücüm varsa hepsi sizin sayenizde, Sağlık Bakanlığına tedavi masraflarımı karşıladığı için de teşekkür ediyorum" dedi.

Kadına yönelik her türlü şiddetin, yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna işaret eden Av. Sert ise toplumu derinden yaralayıp, halkların geleceğini etkilediğini söyledi. Sert, tutuklu sanık Ozan Çeltik hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Berfin’in konuşması

-Avukat Mehtap Sert’in konuşması



SÜRE:2,58 sn BOYUT:134 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı(2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bartın'ın Kozcağız beldesinde balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanan Nehir Ertan (3), kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BARTIN,()

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İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ANTALYA,()