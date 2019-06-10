DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bilecik'te orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik Osmaneli karayolu üzerinde bulunan karaçam ormanında öğlen 13.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Arazözler, itfaiye ekipleri ve havadan helikopterle müdahale edilen yangında yaklaşık 15 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Bilecik Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri ormanda soğutma çalışmalarına başladı. Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın kötü arazi şartları ve rüzgar nedeniyle yangın söndürme de güçlük çektiklerini ifade ederek, “Saat 23.30 sıralarında orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerimiz ormanda soğutma çalışmalarına başladı. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 15 hektarlık alanda yangın etkili olduö dedi.

Orman yangınındaki soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın açıklama

Haber-Kamera:Cafer ELMAS/BİLECİK,()-

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Gaziantep'te kereste fabrikasında yangın



GAZİANTEP'te, kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tamamen yanan fabrika kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mehmet Ali Aksoy’a ait kereste fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında fabrikayı duman kapladı. Tahta malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekipleri

- İşyerindeki söndürme çalışmaları

- İş yeri sahibinin söndürmeye çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, ()-

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı



MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1 hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malatya-Gölbaşı karayolunda meydana geldi. Hakkı Ayaz yönetimindeki 02 NA 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Nazlı Aslantürk olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Hakki Ayaz ile Nuriye Bakmaz ve Özden Aslantürk yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitiren Aslantürk’ün cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen otomobil

- İtfaiye ekipleri

- Çalışan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, ()-

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Kaza yapan ATV sürücüsü öldü

ANTALYA’da servis minibüsüyle çarpışan ATV sürücüsü Deniz Şahin (32) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi Canan Şahin’le evine giden Deniz Şahin’in kullandığı 07 MIR 23 plakalı ATV, 271 Sokak üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ATV üzerinde bulunan Deniz ve Canan Şahin yola düştü. Servis şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri düşmenin etkisiyle boynu kırılan Deniz Şahin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Canan Şahin ise tedavisi için ambulans ile hastaneye götürüldü.

Şahin’in yakınları ve komşuları kazanın yaşandığı noktaya gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Deniz Şahin’in cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazaya karışan servis minibüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Hayatını kaybeden sürücünün cenaze aracına yüklenmesi

-ATV motordan görüntüler

00.47’’ / 90 MB

Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

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Bursa'da tekne arıza yaptı: 7 kişi kurtarıldı 3 kişi kayıp

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde tekneleri arıza yapan 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişi kayıplara karıştı. Sahil Güvenlik Ekipleri, botlarla denizden helikopter ile de havadan arama çalışmaları yapıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Bölgesinde saat 16:00 sıralarında 10 arkadaş, tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan 3 kişiden haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken helikopterden de havadan aramalar yapılıyor. Havanın kararması ve denizin dalgalı olmasından dolayı dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının da başlayacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Gemlik sahilinden detaylar

-Süre: 0.27 Boyut: 51 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, ()

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Malatya'da devrilen otomobilden yaralanmadan çıktılar

Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunanlar yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Emeksiz Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Celal P.'nin kullandığı 06 VYP 88 plakalı otomobil, alt geçidin duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Celal P. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kişi kazada yaralanmadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen otomobil

- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Aracın çekiciyle çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Kendisinden 1 haftadır haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Malatya'da, yalnız yaşayan ve 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Kenan Çelik (62), evinde ölü bulundu. Polis, kokudan dolayı eve maske takarak girdi.

Olay, gece saatlerinde Hacıabdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vaizoğlu Sokak'ta bir apartmanın en üst katında yalnız oturan ve bir otobüs firmasında çalışan Kenan Çelik'ten haber alamayan yakınları polise bilgi vererek eve geldi. Olay yerine gelen polisle beraber yedek anahtarı kullanarak eve girenler, Çelik’i hareketsiz yatarken buldu. Apartmanı saran kokudan dolayı polis, maske kullanmak zorunda kaldı. İhbarla eve gelen sağılık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cesedi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- İnceleme ekipleri

- Maske takan polisler

- Evden görüntüler

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Cezaevinden izinli çıkıp alkol alan ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp kaçtı

KÜTAHYA’da izinli olarak açık cezaevinden çıkıp alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ehliyetsiz O.T. (22), yol kenarında yaya olarak yürüyen Fahrettin Yıldırım’a (53) çarparak kaçtı. Şüpheli O.T. polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya’da yaralama suçundan açık cezaevinde bulunan O.T. izinli olarak çıktıktan sonra alkol alarak direksiyon başına geçti. Şüpheli O.T. kullandığı 43 NT 013 plakalı otomobille İstiklal Mahallesi Hamam Caddesi üzerine geldiğinde yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım’a çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım’ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan otomobili kazayı görenlerin ifadeleri üzerine takibe aldı. Dört lastiği de patlayan araçtan inen şüpheli O.T. yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Polise direnen O.T., polis ekiplerince biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen O.T.’nin ehliyeti olmadığı ve 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan otomobil

-Şüphelinin yerdeki görüntüsü

-Ekipler aracın bindirilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

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Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası başladı (2)

KORTEJ DÜZENLENDİ

Tunceli'de başlayan Dünya Rafting Şampiyonası kapsamında kortej düzenlendi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda kişinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayolları kavşağında başlayan kortej, sporcular kendi ülkelerini temsil edep bayrak ve flamaları eşliğinde Munzur Nehri kenarındaki Mamike parkında sona erdi. Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan ülkelerin takımlarının seremonisinin ardından konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şampiyonanın Tunceli için bir hayal olduğunu ama bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kahraman güvenlik güçlerimizin Tunceli'yi huzur şehri haline getirmek için gösterdikleri büyük gayret sonrası başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın büyük destekleri sonucu şampiyona Türkiye'de ve Tunceli'mizde düzenlendi. Tunceli artık bir spor ve turizmi kenti. Dolayısıyla artık Tunceli turist akınına uğramış durumda. Bizim için bu şampiyona hayaldi gerçek oldu. Bütün ülke sporcularına başarılar diliyorum" dedi.

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ise Tunceli'de düzenlenen şampiyonanın mükemmel bir organizasyonla başladığını söyledi. Barmaz, Tunceli'yi çok beğendiğini belirterek, yarışmaya katılan ülke sporcularına başarılar diledi.

Konuşmaların Selçuk Balcı, konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Korteje katılanlar

- Kortejin başlaması

- Mameki parkı

- Sporcuların serenomisi

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()