DHA YURT BÜLTENİ-18 

4,5 saat alev alev yanan fabrikada 4 işçi öldü (5)

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban, Çayırova'daki tekstil fabrikasına gelip, incelemelerde bulundu. Yangında 4 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Balaban, "Kimlik tespiti yapmadan 'Türk'tür' veya 'yabancıdır' diyemeyiz; çünkü cesetler yanmış. Yüzleri tanınmıyor. Bu nedenle cinsiyeti ve milliyeti ancak incelemelerden sonra belirlenecek" dedi.

Fabrikanın bazı bölümlerine henüz girilemediğini aktaran Balaban, "Diğer kısımlarda hem ısı çok yüksek hem de gerekli incelemeler yapılmadan girilmesi tehlikeli olduğu için giremiyoruz; ama tespit ettiğimiz noktadaki cesetleri aldık. Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Artık Adli Tıp incelemesinden sonra cinsiyeti, milliyeti tespit edilip, yakınlarına teslim edilecektir" diye konuştu.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Vali Yardımcısı Balaban, yangınla ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirterek, "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'mız 2 savcı arkadaşımızı görevlendirdi. Dolayısıyla ciddiyetle işin üzerine gidiliyor. Gerekli incelemeler adli olarak devam edecek. Bilirkişiler adliye tarafından görevlendirilecek. Onların incelemesinden sonra yangının çıkış nedeni ortaya çıkacak. Yoksa bunlar netleşmediği sürece şuradan ya da buradan çıktığının söylenmesi çok doğru değil" dedi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Hastanelere kaldırılanların sağlık durumuyla ilgili ise Balaban, "Şu dakikaya kadar 5 yaralı vardı, dumandan etkilenen. Bu 5 kişi de hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikeleri olmadığı bize bildirildi. Bunların da tedavileri devam ediyor. Belki de şu an bazıları taburcu olmuştur" diye konuştu.

Öte yandan fabrikadan çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet savcıları ve olay yeri inceleme ekipleri ise fabrika enkazında incelemelerini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.

Görüntü dökümü

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-Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban'nın konuşması

-Detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

KOCAELİ / YURT



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TEM'in Bolu geçişinde dönüş yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun yarın artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yollardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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İzmir'de ücretsiz vapur yoğunluğu

İzmir'de, Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarında en çok ilgiyi vapurlar gördü. Bayram tatilinde çocuklarıyla birlikte deniz kenarlarındavakit geçirmeyi tercih eden aileler vapurları tercih edince, iskelelerde yoğunluk yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, Ramazan Bayramı boyunca metro, tramvay, otobüs ve İZBAN'ın yanı sıra, şehir içi ulaşım sağlayan vapurlar da ücretsiz oldu. Bayramın son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında vakit geçirmeyi tercih eden aileler de düzenli vapur yolcularına eklenince, iskelelerde yoğunluklar yaşandı. Güvenlik görevlileri kalabalığa, izdiham oluşmaması için uyarılarda bulundu. Özellikle Konak Vapur İskelesi'ndeki yolcu kalabalığı dikkat çekti. Çok sayıda yolcu, gelen ilk vapura binemeyip bir sonrakini beklemek zorunda kalırken, bazıları da bir başka ulaşım aracını kullanmak üzere iskeleden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vapur iskelesinden görüntü

- Yolcuların turnikeden geçmesinden görüntü

- Yolcuların vapura binmelerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Marmaris'te tur teknesi su aldı, yolcular ve mürettebat kurtarıldı



Marmaris'te, su alan günübirlik tur teknesindeki 10 yolcu ve 4 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tur teknesi ise dolan suyun tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik botuyla yedeklenip, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.

İçinde 10 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğu, 'Amedeus' isimli, 17 metrelik günübirlik gezi teknesinin kaptanı, saat 13.00 sıralarında, Kumlubük mevkisinde yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye yönlendirildi. Ekipler, su dolan tur teknesine yanaşıp, ilk olarak yolcular ile mürettebatı kendi botlarına alarak, kurtardı. Yolcular ve mürettebat, başka tur teknesine bindirildi. Yolcular, turlarına kaldıkları yerden devam etti.

Teknede yapılan incelemede, egzoz çıkışı soğutma suyunun sintineye dolduğu tespit edildi. Suyun tahliyesinin ardından tur teknesi, Sahil Güvenlik botuyla yedeklenerek, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Su alan günübirlik tur teknesinin yedeklenerek çekilmesi

Haber: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Tekirdağ Kiraz Festivali, renkli görüntülerle başladı

Tekirdağ’da geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, kortejin renkli görüntüler oluşturduğu yürüyüşle başladı.

Tekirdağ’da merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi tarafından bu yıl 55’ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Köprübaşı mevkisinde oluşturulan kortej yürüyüşü ile bu akşam başladı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe yol kenarlarında dizilen vatandaşlar eşlik ederken, çiftçiler traktörleriyle katıldı. Türk Hava Kurumu’nun (THK) paramotor paraşütçüleri de yürüyüşe sırasında havada gösteri yaptı. Yürüyüş boyunca açılan Türk bayrakları ve akrobasi ekiplerinin gösterileri Süleymanpaşa sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Kortejde bulunan Gencer Savaş bandosunun çaldığı oyun havalarına Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve meclis üyeleri oynayarak eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulup, festival ateşi yakıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Kiraz festivalimizin açılış törenine hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2 aylık süreçte göreve geleli, bu iki aylık süreç içerisinde kiraz festivali ile ilgili yoğun çalışmalar içerisine girdik. Kendi örf ve adetlerimizi yaşatabileceğimiz, kendi geleneklerimizi tekrardan canlandırabileceğimiz güzel bir kiraz festivali organize etmek istedik. Bu doğrultuda Süleymanpaşa’daki arkadaşlarımızla birlikte güzel çalışmalar yaptık. Çok şükür buraya kadar kazasız belasız geldik. İnşallah pazar akşamına kadar coşkuyla kutlanan güzel bir festival olsunö dedi.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymahnpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından Uluslararası Kiraz Festivali’nin meşalesi yakılarak güvecinler havaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yürüyüşten detaylar

Akrobasi ekiplerinden detaylar

Milletvekili ve belediye başkanı oynaması

Cüneyt Yüksel’in konuşması

Meşalenin yakılması

Genel detay ve ayrıntılar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Gaziantep'te ormanlık alanda yangın

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde,ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kömürler Mahallesi'nde ki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı 2 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle 7 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ormanlık alan

- Yanan yerler

- Soğutma çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-)

