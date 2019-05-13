DHA YURT BÜLTENİ-18

Yüksekova'da teröristlerden taciz ateşi: 1 şehit



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü Mevkiinde PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sırasında 1 asker şehit oldu.

Yüksekova ilçesinde Alandüzü mevkiinde İran sınırı yakınlarında askeri üst bölgelerinin bulunduğu mevkiiye PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri de anında karşılık verdi. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında yaralanan 1 asker, götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Hakkari Valiliği'nden şehit asker ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.05.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 1 kahraman askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

HAKKARİ ()-

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Ordu’ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci’nin (25) acı haberi memleketi Ordu’da ailesine ulaştı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci yaralandı. Demirci, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli olan Volkan Demirci’nin acı haberi askeri yetkililer tarafından, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Hacer ve Ümran Demirci çiftine verildi. Acı haberi alan anne ve baba, mahalleli tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

-Görüntü Dökümü

-Şehit Volkan Demirci'nin fotoğrafları

-Şehidin baba evinden ve ailesinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

Süre: 1.55 DK Boyut: 285 MB

Haber: Nedim KOVAN Kamera: Ferudun ALTUNTAŞ-ORDU-

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1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu

SAMSUN’da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, vatandaşların omzunda şehir turuna çıkarıldı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle planlanan "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşü yapıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Görüntü Dökümü:

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- Bayrağın taşınmasından detaylar

(02.06 DK) (BOYUT: 236 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, ()

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Şoförünün kullandığı otomobilde iş insanı intihara kalkıştı(2)

HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aracında başına tabancayla ateş eden iş insanı Şerafettin Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ZONGULDAK ()

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Boğulan çocukların sınıflarında yas (2)

O GÖLETİN KIYISINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kahramanmaraş'ta, içinde bulundukları traktörün baraj göletine girmesi sonucu boğulan Ceylin Bolat (10) ile ağabeyi Vahap Nevfel Bolat (13) ve Alperen Özden'in cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarınca alınıp, Göksun'un Gücüksu Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak evlerinin önüne götürülen çocukların cenazeleri, helallik alınmasının ardından boğuldukları göletin kenarındaki mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Göksun Kaymakamı Ejder Demir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, çocukların aileleri ile çok sayıda katıldı. Törende, Ceylin ve Vahap Nevfel'in babası Ahmet Bolat ile Alperen Özden'in babası Şamil Özden, ayakta güçlükle durabildi.

Sırasıyla çocukların cenaze namazını kıldıran imam, daha sonra "Prosedür gereği" diyerek, helallik istedi. Helallik alınmasının ardından Ceylin Bolat, Vahap Nevfel Bolat ve Alperen Özden'in cenazeleri yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yan yana kazılmış mezarları

- Çocukların öldüğü gölet

- Cenazelerin gelişi

- Musalla taşlarına konulması

- Ahmet Bolat'ın ağlaması

- Hayrettin Güngör'ün çocukların babalarının yanına gelmesi

- Namaz kılınması

- İmamın helallik alması

- Cenazelerin götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-Dündar KUNDAKÇI-KAHRAMANMARAŞ-)

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Diyarbakır'da kadınların yardım kolisi kavgası

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yardım kolisi dağıtımı sırasında kadınlar arasında çıkan kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 178'inci Sokakta meydana geldi. Yardım kolisi dağıtımı sırasında kadınlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmayı başaramayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polisin gelmesiyle kavga sona ererken, hafif şekilde yaralanan kadına olay yerinde müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ambulans

- Sokaktan detay

- Vatandaşlar

- Zırhlı araç

- Sokak tabelası

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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Şanlıurfa'da tonlarca kaya yola düştü, heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdı



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Dev kaya parçalarının yola savrulduğu heyelanda vatandaşlar kaya parçaları altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonları ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Fırat Nehiri sahil yolundaki Kelaynak Üretim İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce heyalan meydana gelen bölgede yine toprak kayması yaşandı. Büyük bir gürültü ile kayan toprak ve kaya parçaları çevreye savruldu. Bölgede parka gezmeye gelen vatandaş ise toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığını heyelanda 2 otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yola düşen kaya parçaları iş makineleri ile kaldırılma başlandı.

Heyelan anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

ŞANLIURFA, () -

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