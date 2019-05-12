DHA YURT BÜLTENİ - 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yaparken PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir’in babası Aladdin Özdemir’i arayarak başsağlığında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ı arayarak şehit ailesi ile görüşmek istedi. Şehidin evine giden Ramazan Can, şehit babası Aladdin Demirel’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, şehidin babası Aladdin Özdemir’le yaptığı görüşmede, “Başımız sağ olsun, gerçekten arka arkaya böyle acıyı yaşamanızdan dolayı üzüntümü paylaşmak istedim. Allah sabrınızı artırsın, Rabbim şehidimize de inşallah cennetinde yer ayırsın. Yine aynı şekilde yenge hanıma da temennilerimi iletirseniz, şehitlik makamı noktasında bir şey söylememize gerek yok. Onlar Peygamber efendimizin en yakın dostlarıdır. Allah yar yardımcınız olsun, onların kanını yerde bırakmıyoruz bırakmayacağız inşallah. Allah ömrünüzü artırsın, birliğimizi daim etsinö ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Aladdin Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Vatan sağ olsun, ezanımız susmasın, bayrağımız dalgalansınö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit babasının telefon görüşmesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

===========================

İftar vakti taş ocağındaki patlamada 4 işçi yaralandı

ARDAHAN'da iftar saatinde taş ocağında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.'ye ait taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı 4 işçi Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Hastaneye gelen Vali Mustafa Masatlı, başhekim Birand Taneri'den bilgi aldı. Patlamanın sebebinin henüz belli olmadığını belirten Masatlı, yaralanan işçilerin vücutlarında ciddi oranda yanıklar oluştuğu bilgisini verdi. Vali Masatlı, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneye getirilen yaralıların görüntüsü

-Yaralıların ambulansa konulması

-Vali Mustafa Masatlı'nın konuşması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN,()

=====================================

Safranbolu'da 2 katlı ev yandı, ev sahibi dumandan etkilendi



KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2 katlı ahşap ev yandı, ev sahibi Ahmet Çakıl son anda evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Çakıl tedaviye alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Safranbolu Gökpınar köyünde çıktı. Ahmet Çakıl’a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen evi görenler itfaiyeye ihbarda bulunurken, Ahmet Çakıl komşuları tarafından son anda evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Ahmet Çakıl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu görüntüsü)

-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi

Haber: Bülent DİKTEPE / SAFRANBOLU(Karabük),()

=================================

Köpek, tankerden dökülen zifte yapıştı



KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, tankerden yola dökülen sıcak zifte köpek yapıştı. Ağzının da zifte yapışması nedeniyle bağıramayan köpeği görenler belediyeye haber verirken, itfaiye ekibi köpeği ziftten kurtardı.

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda boş arazide ağzının dahi zifte yapışması nedeniyle bağrımayan köpeği görenler, durumu Körfez Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği bulunduğu yerdeki ziftle birlikte aldı. Hareket edemeyen köpek, itfaiye müdürlüğü arkasındaki bahçeye getirildi. Belediye veterinerinin telefonla verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden görevliler, önce köpeğe zarar vermeden çevresindeki ziftleri aldı daha sonra mazot yardımı ile hayvanın yapışan kafası, ayakları ve kuyruğu ziftten kurtardı.

Belediye zabıtası zifti arsaya bırakan tanker sürücüsünü araştırdı ancak bilgi elde edilemedi. Ziftin, arsaya park edilen bir tankerden sızdığı ya da boşaltıldığı, sıcak olduğu için de köpeğin buraya yattığı ve yapıştığı tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Zifte yapışan köpekten görüntü

Köpeğin itfaiye erleri tarafından taşınması

Köpeğin yapıştığı ziftten ayırılması

+++

Fotoğraflar

Haber-Kamera: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),()

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

===============================