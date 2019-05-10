DHA YURT BÜLTENİ -18

Genç kızın balkondan düşme anı kamerada



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte oturan Müzeyyen Kutsul, iddiaya göre balkonda iftar hazırlığı yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kızlarının düştüğünü gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kutsul, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kutsul'ın düşme anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Genç kızın düşme anı

-Düşen kızı fark eden vatandaşlar

-Binadan çıkan anne ve babası

-Yaralı genç kızın Ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), ()-

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Kanala düşen otomobilde can verdi

ADANA'da otomobiliyle sulama kanalına düşen sürücü hayatını kaybetti.

Yüreğir İlçesine bağlı Sazaklı Mahallesi yakınlarında otomobilinin toprak yolda direksiyon hakimiyetini yitiren 24 yaşındaki Cumali Ateş, sulama kanalına düştü. Araçtan çıkmayan Ateş, hayatını kaybetti. Bir vatandaş kanalda otomobil olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri Ateş’in cesedini otomobilin içerisinden çıkarttı. Ateş’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Otomobilin kanaldaki görüntüsü

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Sualtı polislerinin hazırlıkları

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, ()

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Eski sevgilisi ve ev arkadaşlarını darbeden kişiyi mahallelinin elinden polis kurtardı



BOLU'da, üniversite öğrencisi Muhammed S., iddiaya göre kendisi gibi üniversite öğrencisi olan eski sevgilisi E.Ö. ve onun 2 kız arkadaşını evde rehin alarak darbetti. 3 genç kız, kapıyı kıran polis tarafından kurtarılırken, olayı duyan mahalleli ise evin önünde toplanıp Muhammed S.'yi linç etmeye çalıştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi Muhammed S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi. Muhammed S., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü rehin alarak darbetmeye başladı. E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Muhammed S.'ye engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muhammed S., E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darbetti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı.

KALABALIK TOPLANDI

Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve girip, darbedilen kızları kurtardı. Polis ve mahalle bekçileri, sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Muhammed S., evden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada toplanan kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Ancak polis ve mahalle bekçilerinin müdahalesiyle linç önlendi. Muhammed S., gözaltına alınırken, 3 üniversiteli genç kız da hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan kalabalık

-Polisin evin kapısındaki görüntüsü

-Muhammed S.'nin evden çıkarılması

-Kalabalığın linç girişimi

-Genç kızın ambulansa bindirilmesi

-Olay yerinden detaylar

Murat KÜÇÜK/BOLU,()-

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Adıyaman'da motosiklet uygulaması

ADIYAMAN'da, polisler tarafından motosiklet uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında durumdan şüphelenerek durdurulan motosikletlerin sürücülerine yönelik ehliyet, evrak ve alkol uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada evrakları eksik olan 10 motosiklet bağlanarak otoparka çekildi. 1 motosiklet ise trafikten men edildi. Yetkililer ise uygulamaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Motosikletlerin çekiciye yüklenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Mustafa Ceceli, Tokat'ta hayranlarıyla buluştu

TOKAT'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi mezuniyet etkinlikleri kapsamında Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, hayranlarıyla buluştu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2018-2019 yılı mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında üniversitenin stadyumunda Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, hayranları ile buluştu. Sahneye çıkan Mustafa Ceceli, yaklaşık 7 bin kişiye konser verdi. Konsere katılanlar, Ceceli'nin sevilen şarkıları ile coştu. Konseri gelenlerde şarkılara eşlik etti. Mustafa Ceceli'nin yaklaşık 2 saat süren konserinde mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler ve aileleri, eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Görüntü Dökümü

-Konserden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,()-

(386 MB HD Görüntü)