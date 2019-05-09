DHA YURT BÜLTENİ-18

Tunceli'de çatışma: 2 asker yaralı, 6 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Kutudere Vadisi'nde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 6'ya yükseldi. Operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "9 Mayıs 2019 Tarihinde Tunceli-merkez Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup, ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Operasyon bölgesinde helikopter hareketliliği

- Kobra halikopteri

- Skorski helikopterlerinin bölgeye asker taşıması

- Karadan Kirpi tipi zırhlı araçlarının operasyon bölgesie dönüşleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

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Bingöl'de dere kenarında şakalaşan 2 genç kız akıntıya kapılarak boğuldu, O ANLAR KAMERADA (2) - Yeniden



BİNGÖL'de Çapakçur Deresi kıyısanda birbirlerine su sıçratarak şaka yapan lise öğrencisi 3 genç kızdan Elif Yılmaz ve Hatun Barca dengelerini kaybedince düşerek akıntıya kapıldı. Birbirlerine sarılarak sürüklenen ve yardım çığlıkları atarak gözden kaybolan iki genç kızın bir süre sonra su kenarında cesetleri bulundu. Olay nedeniyle genç kızların yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ile Karşıyaka mahallelerinin arasında bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca, beraberlerinde bir kız arkadaşlarıyla dere kenarında şakalaştı. Birbirlerine su sıçratan genç kızlardan Yılmaz ve Barca dengelerini kaybetti. Birbirlerine sarılarak destek olmaya çalışan iki genç kız suya düşerek, akıntıya kapıldı. Bir arkadaşlarının cep telefonu ile kaydettiği bu görüntülerden sonra iki genç kız birbirlerine sarılı vaziyette akıntıyla sürüklenirken, yardım çığlıkları arasında gözden kayboldu.

Lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Dere kenarındanda ekiplerin başlattığı arama sonucu Yılmaz ve Barca'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yılmaz ve Barca'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alınca olay yerine gelen yakınları ise genç kızların cesetlerinin sudan çıkartılması sırasında sinir krizleri geçirdiler. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

FACİA ÖNCESİ GENÇ KIZLARIN ŞAKALAŞMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çapakçur Deresi'nde akıntıya kapılarak boğulan lise son sınıf öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barca'nın akıntıya kapılarak boğulma öncesi son görüntüleri ortaya çıktı. Dereye birlikte gittikleri bir arkadaşlarının cep telefonuyla çekilen görüntülerde Elif Yılmaz, Hutun Barca ve ismi öğrenilemeyen genç bir kızla suda şakalaştıkları görülüyor. Bu sırada biraz derenin içine doğru giren Yılmaz ve Hatun, birbirlerine sarılarak destek olmaya çalışırken, suya düşüyorlar. Ardından iyardım çığlıkları atan iki genç kız birbirlerine sarılı bir şekilde akıntıya kapılarak gözden kayboluyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görünütüler

- Görgü tanığı Mesut Çiftçi'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

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- Derede oynamaları

- Şakalaşırken suya kapılamaları

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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Çalıntı araçla polisten kaçan şüpheli kaza yaptı: 1 yaralı



EDİRNE'de çalıntı hafif ticari araçla polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Y.K., başka bir araca çarparak kaza yapması sonucu yakalandı. Şüphelinin çaptığı aracı kullanan ve yaralanan Cevdet Aktürk, tedavi altına alındı.

Edirne'de polis akşam saatlerinde Dilaverbey Mahallesi'nde hafif ticari aracın ters yöne girdiğini fark ederek, 'dur' ihtarında bulundu. Aracın ihtara uymayarak zikzaklar yaparak kaçması üzerine, polis ekipleri de aracı takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında polisten kaçan araç, 25 Kasım Stadı kavşağında kapalı kasa minibüse çarparak durdu. Kazada polisin dur uyarısına uymayarak kaçan Y.K., gözaltına alındı. Y.K.'nın çarptığı minibüsün yaralanan sürücüsü Cevdet Aktürk, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan Y.K.'nın kullandığı aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve bırakıldığı yediemin otoparkından bir süre önce çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

Kaza yerinden genel

Yaralı sürücü

Gözatına alınan Y.K.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Malatya'da yol çöktü, taksi çukura düştü

Malatya'da, yeni yapılan cami inşaatı için kazılan kanalizasyon çukuru, hatta boru döşenmesinin ardından kapatıldı. Çukurun üzerinden geçen taksinin arka tekerleri yolda oluşan boşluğa düşerek su borusunun patlamasına neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından mahallede yeni yapılan cami için çukur kazılarak kanalizasyon borusu çekildi. Cadde üzerinde yapılan çalışma sonrasında çukur kapatıldı. Tamamlanan çalışmadan sonra yeniden trafiğe açılan caddede ilerleyen Osman Tokmak yönetimindeki 44 T 0815 plakalı taksinin tekeri bir anda çöken çukura düştü ve su borusunun patlamasına neden oldu. Arka tekerleri çukura giren taksi sürücüsü Tokmak, kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi tek taraflı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Taksi, MASKİ ekiplerinin çalışması sonrasında düştüğü çukurdan çıkarıldı.

‘YOL BİR ANDA ÇÖKTÜ’

Taksi sürücüsü Osman Tokmak, yolun bir anda çöktüğü kaydederek, "Zaten alt zayıfmış ki patladı. Ondan sonra çıkamadım. Belediye ne önlem almış. Böyle bir iş mi olur? Kendim çıkarmaya çalıştım olmadı ama şimdi halatla çekiyorlar" diye konuştu.

‘HAFRİYAT AZALINCA BASINÇTAN DOLAYI SU PATLADI’

Kaza yerinde inceleme yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise yeni yapılan caminin bugün kanalizasyon bağlantı çalışmaları yapıldığını belirterek, "Çalışma yapılırken üzerindeki hafriyat azalınca basınçtan dolayı su patladı. Şimdi arkadaşlar suyu kestiler. İnşallah onu kısa sürede onarıp tekrardan yolu trafiğe açacağız. Sadece bir tane araç geçerken tesadüfen patlama anına denk geldi. şimdi arkadaşlar aracı çekip yoluna devam edecek arkadaş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çöken yola düşen taksi

- Taksiden detaylar

- Yoldan detaylar

- Ekiplerin çalışması

- Sürücü Osman Tokmak röp.

- MASKİ Müdürü Mehmet Yaşar Karataş röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Hakkari'de hükümlüler fidan dikti

HAKKARİ'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonuyla, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler, kent merkezindeki Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki araziye bin fidan dikti.

Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarla hükümlülerin sosyal hayata uyumları, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi ve iş disiplini kazanmaları hedefleniyor. Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol ile denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında okul bahçeleri ve parklarda fidan dikimi yapacak.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler tarafından, Bağlar Mahallesi'nde bulunan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki boş araziye bin çam fidanı dikildi. Fidan dikim programına Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kurum amirleri, öğrenciler ve denetim serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, 'Adalet Ormanı' oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. Başsavcı Balık, “Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince yine Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyette bulunan denetim serbestlikteki hükümlü arkadaşlarımızın katılımı ile yine kamu kurum ve adliyede çalışan meslektaşlarımızın katkılarıyla burada “Adalet Ormanı' oluşturmak için bir araya geldik. Amaç bir arada doğaya katkıda sunup bu faaliyetin yürütülmesine gayret göstermektir. Bu vesile ile burada bulunmaktayız. Emeği geçen denetim serbestlikte bulunan hükümlü kardeşlerimiz emekleri için teşekkür ediyorum. Yine Cezaevi Müdürlüğü’nün Ceza ve Tevkif Genel Müdürlüğü’nün bu konuda ciddi bir katkısı olmuştur."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fidan dikimine gelenler

-Protokolün öğrenci ve hükümlülerle birlikte fidan dikmesi

-Detaylar

-Başsavcı Mustafa Balık'ın açıkalması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ ()-

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