DHA YURT BÜLTENİ -18

Datça'da orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçenin Küçük Çakal Mevkii'ndeki ormanlık alanda, çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Datça Orman İşletme Şefliğine ait 3 arazöz ve 25 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin, 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------

- Yanan ağaçlardan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

Haber: Mehmet ÇİL - Kamera: DATÇA (Muğla), ()

===================

Giresun'da müdahale edilemeyen orman yangını yayılıyor



GİRESUN'un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Araç yolu olmadığı için müdahale edilemeyen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınıyor.

Yangın, öğlen saatlerinde Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ancak, yangının olduğu ormanlık alana araç ulaşımı olmadığı için söndürme çalışması yapılamadı. Ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alarak, çevredekilere uyarılarda bulundu. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, metrelerce yüksekliğe çıkan alevler ilçe merkezinden görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangın detayları

Yangından DRONE detayları

Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,()

==============================================

Öğrencilerden trafik uygulaması

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi öğrencileri, 'Bir Kemer Birden Fazla Hayattı’ projesi kapsamında ilçe girişinde kurulan uygulma noktasında sürücüleri trafik kuralalrını hatırlattı.

İslahiye Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Bir Kemer Birden fazla Hayatı’ projesi kapsamında 1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle polis yelekleri giyerek İslahiye-Hassa Karayolu 4 kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında trafik uygulaması yaptı.

Öğrenciler polislerin uygulama noktasında durdurduğu araçların sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlattı. Sürücülere trafik kazalarının oluşu ve bu kazaların önüne geçilmesi konusunda bilgi veren küçük öğrenciler dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Okul Müdürü Ahmet Karabulut, "Emniyet kemerinin birden fazla hayat kurtardığını öğrencilerimizle birlikte dikkat çekmek istedikö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Uygulama noktası

- Öğrencilerin sürücüleri bilgilendirmesi

- Öğrenci Özlem Ersoy ile röp.

- Okul Müdürü Ahmet Karabulut ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:359 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

==================

Oğul intihara kalkıştı, babası kalp krizi geçirip öldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde A.Ö. (31) tabancayla göğsüne ateş ederek intihar etmek istedi. Olay sırasında evde olan baba İ.Ö. (55), silah sesini duyarak yanına gittiği oğlunu kanlar içinde görünce kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba İ.Ö. hayatını kaybederken, oğlu A.Ö. ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Elbistan'ın Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma giren A.Ö., tabancayla göğsünün sol tarafına ateş ederek intihara kalkıştı. silah sesi üzerine baba İ.Ö., oğlunun odasına koştu. İ.Ö., içeri girdiğinde oğlunu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce kalp krizi geçirdi. Aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı A.Ö. ile kalp krizi geçiren baba İ.Ö., ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan İ.Ö. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan A.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), ()-

==================

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'da



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve NATO üyesi ülkelerin temsilcileri ile gözlemci ülkelerin temsilcilerinden oluşun Heyeti Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve protokol üyeleri karşıladı. Stoltenberg ile beraberindeki heyet, daha sonra Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne geçti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Başkanlığında, Hatay İl AFAD Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantılarda, 'Türkiye Optiğinde Bölgesel Tehditler', 'Türkiye'nin Düzensiz Göçle Mücadelesi', 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekât' bölgelerinde terör örgütleri ile mücadelesi sonrasında terörden arındırılan bölgelere geri dönüşler gibi konu başlıklarının ele alındığı değerlendirme toplantıları yapıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Genel Sekreter ve beraberindeki heyet, kendileri için düzenlenen sosyal program kapsamında ilk olarak Hatay mutfağını denedikten sonra St. Pierre Kilisesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezerek havayolu ile kentten ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

===============================