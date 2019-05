DHA YURT BÜLTENİ - 18

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA UÇAK FACİASIYLA İLGİLİ BAŞSAĞLIĞI MESAJI



RUSYA'da havalandıktan kısa bir süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü yanan uçakta, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, birçok kişinin de kurtarıldığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili, bir mesaj yayımlayarak Rus halkına, hükümetine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu acı olay nedeniyle Rusya halkının ve Hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kazada yaralanan Suriyeli 2 gün sonra öldü



BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki gün önce otomobilin, farı yanmadığı öne sürülen motosiklete çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden Suriye vatandaşı Muhammed Rasul (26) hayatını kaybetti.

Kaza, 2 gün İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Suriye uyruklu Muhammed Rasul, yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Rasul'un hayatını kaybetmesi üzerine jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Erdem Beyhan'ı gözaltına aldı.

ERBAKAN: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BORÇLU DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ



KAHRAMANMARAŞ'ta partisinin 1'nci olağan kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Bakanı Fatih Erbakan; devletin, belediyelerin, vatandaşların ve özel sektörün borçlu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Fatih Erbakan, devletin birçok asli görevini yerine getiremediğini söyledi. Devletin asli görevlerinden en önemlisinin adaletin tesis edilmesi ve kuvvetin değil, hakkın ve haklılığın üstün tutulduğu bir adalet sisteminin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Erbakan, "Ancak bugün Türkiye'mizde adalet sistemine baktığımızda adalet mekanizmasının Türkiye'de can çekiştiğini görüyoruz. Adaletin karaborsaya düştüğünü görüyorum. Bizler yakinen biliyoruz ki bugün Ankara'da adli mercilerde dosya takibi yaparak milyonlar kazanan hukuk büroları kurulmuş. Bugün artık hukuku iyi bilen değil, ilişkileri iyi olan avukatların revaçta olduğu bir döneme geçilmiş. Hak, hukuk pazara düşmüş, hukuka güven kalmamış, adalet kara borsaya düşmüş. Sadece adalet mekanizmasında değil. Devlette, belediyelerde, bürokraside de adalet kalmamış. Adam kayırma ve torpil had safhada, ehliyet ve liyakat bunlar geçer akçe değil. Dört tane kriter var geçerli olan. Akrabalık, hemşerilik, yandaşlık ve torpil. Adalet yoksa kardeşlik olmaz. Adalet yoksa yaşanabilir bir Türkiye olmaz, adalet yoksa devlet olmaz" diye konuştu.

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Fatih Erbakan; 16 senede hükümetin borcunun 5 misli, özel sektörün 25 misli, vatandaşların bankalara olan borcunun ise 80 misli arttığını ve hepsinin toplam borcunun 1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var. Bu 1 trilyon dolarlık borç dolayısıyla Türkiye olarak devletiyle, milletiyle özel sektörüyle her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyiz. Ne demek bu? Firavunların piramitlerine taş taşıyan kölelerden farkımız kalmadı. Her Allah'ın senesi 100 milyar dolar para bulacak, götürüp borcumuzu kapatmaya değil, borcun sadece bir yıllık faizine vereceğiz. Böyle yeniden büyük Türkiye olur mu? Böyle 2023 hedefi olur mu?"

GENÇLERDEN, SİMİT SATAN KÜÇÜK TAYLAN'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



DİYARBAKIR'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan Taylan bugün 8 yaşına girdi. Bir grup gencin toplanarak sürpriz yaptığı Taylan, ilk kez doğum gününü kutladı.

'Çocuklar üşümesin' adıyla toplanan bir grup genç, hafta sonları okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan'ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi. Bunun üzerine gençler, bir kafede hazırlık yaptı. Kafede süsleme yapıp, palyaço kılığına giren gençler, Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı. İlk kez mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinliği gerçekleştiren gençler, Taylan'a sürpriz yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Gençler, teşvik ve toplumsul duyarlılığı arttırmayı hedeflediklerini belirterek, bu duygu ile sosyal medyadan paylaşımda bulunduklarını söyledi.

İZMİR'DE İLK TERAVİH NAMAZI



RAMAZAN ayının başlangıcı olan ilk teravih namazı nedeniyle İzmirliler bu gece camileri doldurdu.

İslam alemi Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılındı. İlk teravih namazı nedeniyle 7'den 70'e her yaştan İzmirli camilere akın etti. Safları sıklaştıran İzmirliler, Ramazan Ayı'nın sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Yarın ilk orucu tutacak olmanın mutluluğunu yaşayan İzmirliler, teravih namazının ardından evlerine dağılırken, bazı vatandaşların sahura kadar camilerde sabahlayacağı öğrenildi. Ramazan Ayı'nın ilk iftarı yarın saat 20.14'te yapılacak.

MANİSA'DA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

MANİSA'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. On binlerce Manisalı ilk teravih namazına akın etti.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravihi için Manisalılar camileri doldurdu. Kentte en çok ilgi gösterilen camiler arasında tarihi Hatuniye, Sultan ve Muradiye yer aldı. Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri Muradiye Camisi ve Külliyesi'ne ilk teravih namazını kılmak için gelen bazı vatandaşlar, yer kalmadığı için avluda saf tuttu. İlk teravihe kadın, erkek, yaşlı ve genç çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, namaz öncesinde Ramazan ayının fazileti, farz ibadetlerinin önemi, Orucun İslam'daki yeri ve faydaları hakkında vaaz verdi.

GALATASARAY TARAFTARLARI GALİBİYETİ KUTLADI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Galatasaray taraftarları, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutladı. Konvoy oluşturarak ilçede tur atan sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yaktı, konfeti attı.

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Maçın bitmesinin ardından Marmaris İlçesi'nde Galatasaraylı taraftarlar sokaklara döküldü. Takımlarının formalarını giyip ellerinde bayraklarını alan motosiklet ve araçlardan oluşan bin araçlık konvoy ikiye ayrılarak şehir turu attı. Konfeti patlatan ve havai fişek atan taraftarlar, takımlarının marşlarını çalarak tezahürat yaptı. İlçenin ana merkezi olan Ulusal Egemenlik, Atatürk ve Kordon Caddesi'ni trafiği kapatan taraftar grubu, sarı-kırmızı meşaleler yaktı. Bir saat süreyle şehir turu atan grubun bir kısmı 19 Mayıs Gençlik Meydanı bir bölümünde Atatürk Anıtı önünde toplanarak takımlarının marşlarını söyledi. Taraftar grubu kutlamanın ardından araçlarına binerek sessizce dağıldı. Bazı taraftarlar ise yat limanına ellerindeki bayraklarla marş söyleyerek yürüdü.

Ayrıca, kutlamalarda motosiklet sürücülerinin karıştığı 6 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan üç ayrı tartışma ise polisin iknası üzerine büyümeden sonlandırıldı.

