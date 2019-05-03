DHA YURT BÜLTENİ -18

Kooperatif başkanı şoför, minibüsünde yolcu beklerken öldürüldü

KASTAMONU'da geçen hafta yapılan seçimde kooperatif başkanı seçilen Nejdet Öszoy (50), durakta minibüsünde yolcu beklerken H.C.K.'nın (16), silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. H.C.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Minibüs şoförü olan ve geçen hafta yapılan seçimde, S.S. Öz Taşköprü Minübüscüler ve Otobüscüler Kooperatifi Başkanlığına seçilen Nejdet Özsoy, durakta minibüsün içinde yolcu beklerken saldırıya uğradı. Minibüsün yanına gelen H.C.K., Nejdet Özsoy'a tabanca ile ateş ederek kaçtı. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Özsoy'un cesedi, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan H.C.K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Olay yeri

-Olay yeri inceleme çalışması

-Polisin olay yerinde çalışması

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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Tokat'ta otobüs devrildi; yaralılar var (1)



TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilen kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

TOKAT, ()-

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Engelli işçiden yaya geçidinde kendisine çarpan sürücüye: ‘Hakkımı helal etmiyorum’

KARABÜK'te, inşaat işçisi Mustafa Koraman(45), engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada kendisine çarpan hafif ticari aracın sürücüsüne hakkını helal etmediğini söyledi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Yürüme engelli Mustafa Koraman, engelli aracıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken, yanındaki kişi de yardımcı olup, el hareketleriyle sürücüleri durdurmaya çalıştı. Bu sırada Murat Gül yönetimindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç, hızla gelerek, Koraman'a çarptı. Koraman’a yardım etmek isteyen vatandaş ise son anda kendisini aracın altında kalmaktan kurtardı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koraman, ise yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Koraman’ın tedavisi evinde sürüyor.

Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Murat Gül’e, ışıksız yaya geçidinde yaya öncelikli kurala uymadığından dolayı 488 TL ceza yazıldı. Mustafa Koraman, Murat Gül’den şikayetçi olmadığını ifade ederken kazayı anlattı. Koraman,’’Durmadı. Bana çarpınca her şeyim dağıldı. Omuzum göçtü gitti. Şu anda sarılı. Zedelenme var. İnşaatlarda çalışıyorum. İşimden gücümden, her şeyimden oldum. ’’dedi. Murat Gül’ün hastanede yanına geldiğini belirterek, ’’Bendeydi hata. Arabanı yaptıracağım. Masraflarını karşılayacağım diyerek helallik istedi' dedi. Ben nasıl edeyim ki. Sen normal vatandaşa durmuyorsun, engelliye durmuyorsun. O zaman hiç direksiyona geçmeyeceksin. Ben tekerlekli sandalyem ile duruyorum, vatandaşa yol veriyorum. Ben engelliyken bunu yapıyorsam siz de yapacaksınız. Çık aracın tepesine bas gaza gez. O zaman ben TIR alıp milletin tepesinden geçim. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü beni mağdur etti. Yavaşlasaydı ben bu hallere gelmeyecektim.’’ dedi.

'KAZAYI YAPAN MURAT GÜL BEN DEĞİLİM'

Kazanın meydana geldiği caddenin bir alt tarafındaki caddede ayakkabı mağazası ve otoparkı bulunan Murat Gül, kazaya sebebiyet veren sürücüyle aynı adı taşıdığı için tepkiler aldığını ifade ederek, ’’Hem sosyal medyadan hem de telefonla aranarak geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra engelliye yol vermeme münasebetiyle tepki mesajları gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde gece saat 2-3’e kadar telefondan başımı alamadım. Herkes, ’geçmiş olsun, kaza nasıl oldu, niye bu kadar hızlı gidiyordun?’ diye soruyor ve tepkiler gösteriyor. Ben de isim benzerliğimiz var o Murat Gül ben değilim dedim. Sosyal medya hesabımdan da 'Kazayı yapan Murat Gül ben değilim duyurulur ‘şeklinde yazdım. İsim ve soyisim benzerliği yüzünden beni zannettiler. Buradan da herkese duyurulur. Kazayı yapan ben değilim. Kazaya sebebiyet veren Murat Gül, adaşım diyeyim. Bundan sonra daha dikkatli olur.’’ diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı(Güvenlik kamerası)

-Kaza yeri

-Mustafa Koraman’ın ambulansa taşınması

-Mustafa Koraman’ın açıklaması

-Murat Gül’ün açıklaması

Süre:(04.36) Boyutu:(510 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Sarıgöl'de bağ evine uyuşturucu operasyonu

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarmanın bir bağ evine düzenlediği operasyonda iki ayrı sera içerisinde 590 kök Hint keneviri ve 45.70 gram kubar esrar ve ruhsatsız 1'i kurusıkı iki tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Yukarıkoçaklar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki M.B.'nin bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Bunun üzerine bugün saat 13.00 sıralarında Sarıgöl Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararının ardından M.B.'nin bağ evi ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Bağ evindeki iki ayrı serada boyları 40 ile 50 santimetre arasında değişen 590 kök Hint keneviri ile 45.70 gram kubar esrar ele geçirildi. Bağ evinde ise ruhsatsız biri kurusıkı 7.65 milimetre çapında iki tabanca ve bu tabancalara ait toplam 140 fişek bulundu. M.B.'nin ise bağ evinde olmadığı belirlendi. Ele geçirilen Hint kenevirleri jandarma tarafından tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ele geçirilen hintkenevirlerinin imha edilmesinden görüntü

Haber - Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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Edirne'de terör örgütü şüphelilerini yurt dışına kaçıran 10 organizatör tutuklandı



EDİRNE'de, polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütü şüphelileri ile göçmenleri yurt dışına kaçırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 organizatör, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il genelinde göçmen kaçakçılığıyla ilgili yapılan çalışmada, bazı şüpheliler tespit edilerek, takibe alındı. Takipte, FETÖ/PDY başta olmak üzere diğer terör örgütü şüphelileri ile yurda kaçak olarak girip, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenleri para karşılığında Yunanistan ve Bulgaristan'a geçiren organizatörlerin kimlikleri belirlendi. Polis, Edirne ve İstanbul'da belirlediği adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda Y.S., O.D., Ü.D.K., K.Ç., C.M., S.Ş., M.T, S.Ç, B.D. ve B.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 1 lastik bot ve kürek takımı, 3 av tüfeği, tüfeklere ait 1088 fişek, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve 516 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

(Polis kamerası)

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Polis araçlarının emniyetten çıkışı

Evlere baskını

Şüphelilerin kaçması ve yakalanmaları

Şüphelilerin gözaltına alınması

Araçlarda yakalanan göçmenler

Ele geçirilen malzemeler

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

Haber-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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Apartmanın çatısı yandı: 9 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde site içerisinde yer alan 6 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi, Gökküşağı Sokak'ta yer alan site içerisindeki 6 katlı apartmanın çatısında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Alevleri fark eden apartman sakinleri korku ve panik yaşayarak evlerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 9 kişi de sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan binadan detay

-Vatandaşlardan detay

-İtfaiyeden detay

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),()

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Mevlana'nın Konya'ya göç etmesinin 791'inci yılı kutlandı

MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan, Konya'ya göç etmesinin 791'inci yıl dönümü kutlandı. Tören kapsamında Karaman'dan Konya'ya 'Sevgi ve Barış' yürüyüşü yapan Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindeki heyet, protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin yıl dönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda karşılama töreni düzenlendi. Tören öncesi Mevlana Müzesi önündeki meydanda Büyükşehir Belediyesi mehter takımı konser verdi. O sırada Mevlana Müzesi'ni ziyarete gelen, Kemal Hatip İlkokulu 2'nci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu sema grubu, kendi istekleriyle, sema gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

ÇELEBİ AİLESİ KARŞILANDI

Tören kapsamında 27 Nisan günü Karaman'dan yola çıkan ve Konya'ya kadar 'Sevgi ve Barış' yürüyüşünü gerçekleştiren Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindeki heyeti, müze önünde Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay karşıladı. Bayru, kendisi karşılayan Vali Toprak ve Belediye Başkanı Altay'a, Karaman Valiliği ve belediyesi tarafından verilen Türk bayrağını teslim etti.

Program, yürüyüşün ardından Mevlana Müzesi'nde Mevlana'nın sandukası başında 'Gülbank' (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) duasıyla sona erdi.

Mevlana'nın Konya'ya göç etmesi nedeniyle de 5 Mayıs gününe kadar, paneller, söyleşiler, resim sergileri ile Sufi Sinema Günleri kapsamında film gösterimi yapılacak.

MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın, daveti üzerine 1228 yılında Konya'ya göç etti.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin sema gösterisi yapması

- Esin Çelebi Bayru ve beraberindeki heyetin yürümesi

- Protokol tarafından karşılanması

- Mevlana Müzesi'nde sanduka başında dua okunması

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sivas'ta

AVRUPA Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bir takım temaslarda bulunmak üzere hava yolu ile Sivas'a geldi.

Cristian Berger Sivas temasları kapsamında ilk olarak Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Berger'e Vali Ayhan Sivas Kongresinin 100'üncü yılına özel olarak bastırılan pul hediye etti. Berger'e Sivas hakkında bilgi veren Ayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayhan ziyarette yaptığı konuşmada, "Sivas birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü bir şehirdir. Türkiye'nin coğrafya anlamında 2'nci büyük şehridir. Ayrıca yerleşim alanı bakımında da Türkiye'de birinci sıradadır. 28 bin 400 kilometrekare coğrafya alanına sahiptir ve birçok Avrupa ülkesinden de büyüktür. Buradaki nüfusumuzdan da fazlası İstanbul, Ankara ve İzmir'de vardır. Türkiye genelinde 3 milyona yakın Sivaslı vardır. Sivas halkı üretkendir, çalışkandır. 1930'lardaki havacılık sektöründe nam salmış Nuri Demirağ'dır. Ayrıca Divriği'de UNESCO kültürel listesine Türkiye'den ilk giren eser Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası bulunmaktadır. Sizi ağırlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise Sivas'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak çok güzel. UNESCO kültürel miras listesinden bahsettiniz bu mirasta listeye ilk giren yerin Divriği Ulu Cami olduğunu söylediniz. Bende Türkiye'ye ilk geldiğim günden bu zamana kadar bunu biliyorum ve bu yüzden de oraya gitmek istiyorum. Bizim Sivas'ta yürütmekte olduğumuz çok sayıda proje var. Bizim desteklediğimiz bir kalkınma merkezi var. Destek vermekte olduğumuz eğitim programları var ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan çevre alanında bir proje var. Atık Su Arıtma Tesisine ilişkin bir proje var. Desteklediğimiz projeleri ve halka ne tür yararlar sağladığını görmek bizim için son derece önemlidir. Buraya gelmek için 2019 yılını bekledim, zira 2019 yılı Sivas için önemli bir yıl. Dolayısıyla 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında burada olmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Valilik ziyaretinin ardından AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret ederek Başkan Bilgin ile bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Christian Berger'in valilik ziyareti

-Christian Berger'in konuşması

-Vali Salih Ayhan'ın konuşması

-Genel Detay

-Sivas Belediyesi ziyaret

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()-

(522 MB HD Görüntü)

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Jandarmanın yaralı bulduğu şahine tedavi

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince arazide yaralı bulunan şahin, tedaviye alındı.

Elazığ merkeze bağlı Obuz köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yaralı şahin olduğunu gördü. Jandarmalar, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaralı şahini jandarmadan teslim alıp, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Şahinin tedaviye alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Jandarmanın bulduğu yaralı şahin

- Jandarmanın yaralı şahini ekiplere teslim etmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber:Erkan BAY-Kamera:ELAZIĞ,()

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Elazığ'da yiyecek arayan ayı ve yavrusu görüntülendi

ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güllüce köyü Akdağ mevkiinde çobanlık yapan Mehmet Arıkanoğlu, sürüsünün yakınlarda dişi ayı ve yavrusunu fark etti. Arıkanoğlu, gündüz vakti yiyecek arayan ayı ve yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Uzun süre yiyecek arayan ayı ve yavrusu, görüntülendiklerini fark edince dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Ayı ve yavrusunun yiyecek araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,()

