DHA YURT BÜLTENİ-18

Fosseptik çukuruna düşen Zeynep öldü



KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, fosseptik çukuruna düşen Zeynep Aygördü (2) hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğleden sonra ilçeye bağlı Hurman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Aygördü, kızı Zeynep ile birlikte babasının evine gitti. Bir süre sonra aile, küçük Zeynep'in evde olmadığını fark etti. Yakınları tarafından aranan Zeynep, evin yakınlarında 1.5 metre derinliğindeki içi su dolu fosseptik çukurunun yüzeyinde hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük Zeynep, acil serviste doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zeynep'in cesedi otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Fosseptik çukuru

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Konya'da kayalıklarda erkek cesedi bulundu



KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'ndaki kayalıklarda çürümeye başlamış 30-35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Seydişehir ilçesinde, Küpe Dağı'nın Kalafat mevkisine mantar toplamayan kişi, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Yanına yaklaştığında çürümeye başlamış bir cesedi olduğunu fark eden kişi jandarmaya haber verdi. Arazi şartları nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan jandarma, ayaklarında çorap ve belinde kuşak olan cesedin 30-35 yaşlarında kimliği belirlenemeyen bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Cesedin, AFAD ekiplerinin yardımıyla bulunduğu bölgeden indirilip, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Dağlık arazi ve jandarmadan detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN- Ali SAYLAM SEYDİŞEHİR KONYA ))

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İnekleri aramaya giden Berat, kayboldu (2-ek)

26 SAAT SONRA BULUNDU

Erzurum'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde dün saat 16.30 sıralarında kaybolan Berat Akdemir (10), olaydan 26 saat sonra, bugün saat 18.30'da bulundu.

Yolunu kaybedince geceyi dağlık arazide geçiren Berat'ın meranın bulunduğu dağın arkasındaki Oltu ilçesine bağlı Damarlıtaş köyüne kadar yürüdüğü öğrenildi. Buradaki dağlık alanda Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir Ailesi gelene kadar köylüler, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Haber üzerine arama çalışmalarını yarım bırakan ekipler de, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.

Berat Akdemir jandarma ve arama kurtarma köpekleriyle fotoğraf çektirdi. Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Afat ekiplerinin suyu araması

-Gölün etrafından bakan insanlar

-Bulundu haberinin ardından insanların araçlara koşması

-Çocuk arabanın içersinde annesinin kucağında

-Aracın etrafındaki kalabalık

-Jandarma ve arama köpekleri ile resim çekilmesi

-Babasının oğluna kavuşma anı

-Babasının kucağınca hastaneye girşi

-Doktor muayenesi

-Çocuğu bulan çobanların Narman kaymakamına buldukları araziyi anlatması

-Çoban, baba ve Belediye Başkanı ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ NARMAN, (Erzurum), ()

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Edremit'te işçiler 1 Mayıs'ı Leman Sam konseriyle kutladı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde işçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Leman Sam konseriyle coşkuyla kutladı.

Edremit ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntülere sahne oldu. 1 Mayıs kutlamaları Edremit Baraj Caddesinde başlayıp, Şehit Hamdibey Meydanı'nda kadar süren kortej yürüyüşüyle tamamlandı. Kortej yürüyüşüne sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile işçilerin yanı sıra Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve Ensar Aytekin katıldı. Yürüyüşün ardından Saygı Duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmalar ve çekilen halayların ardından Leman Sam sahne aldı.

İşçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sevilen parçalarını seslendiren Leman Sam konseriyle coşkuyla kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplanma yerinden detay görüntü

-Polis kontrol noktası görüntü

-Kortej yürüyüşünden görüntü

-1 Mayıs etkinliğinin yapıldığı Şehit Hamdibey meydanından detay görüntü

-Halay çekenlerden görüntü

-Leman Sam konserinden görüntü

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), ()

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Dicle'de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi (2)

ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'GRİ' LİSTEDE

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçlerince bugün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle 'Gri' kategoride bulunan 'Viyanpirsus' kod adlı Şehriban Yönten olduğu belirlendi.

Diyarbakır Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, etkisiz hale getirilen kadın teröristler Şehriban Yönten ve İran uyruklu 'Didar Rojhilat' kod adlı Sabriye Reçber'in 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ve polis özel harekat timinin katılımıyla, 30 Nisan 2019 Salı günü saat 21.00’den itibaren Özel birlik 2019-12 müşterek operasyonun icrasına başlanılmıştır. Ergani Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırlarında icra edilen temas araması faaliyetleri esnasında sağlanan temas neticesinde 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesindeki icra edilen operasyonel faaliyette sığınak girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal isimli personelimiz şehit edilmesi olayı, 15 Mayıs 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl Köyünde yol kesme sonucu Ferit Kacar isimli güvenlik korucusunun şehit edilmesi olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dile-Yokuşlu köy yolunun mayın el yapımı patlayıcı araması icra eden unsurların geçişi esnasında Teke mezrası bölgesinde unsurlarının geçişini müteakip mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden fark ederek kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayı, 2 Ağustos 2017 Dicle ilçesi Taşağıl köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birliklerin önceden farkederek kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayı, Görese bölgesinde (Brüsk) bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tamamının hazırlanması ve tuzaklanması olayı faili/planlayıcısı olan ve İçişleri Bakanlığı'nca 'gri' renk kodu ile aranan örgütün sabotajcısı 'Viyanpirsus' kodadlı Şehriban Yönten (Şanlıurfa ili Suruç ilçesi Yönlü Köyü nüfusuna kayıtlı, 2011 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katılım, Silahlı Terör örgütüne üye olma suçu dahil olmak üzere 7ayrı suçtan aranma kaydı bulunmaktadır.) ile 'Didar Rojhilat' kod adlı İran uyruklu Sabriye Reçber (2009 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katılım.) olduğu değerlendirilen 2 terörist, 2 Kalaşnikof tüfek, 4 Kalaşnikof tüfek şarjörü, 31 Kalaşnikof fişeği, 4 el bombası, dijital kamera, 3 hafıza kartı, voltaj ölçüm cihazı, 2 termal şemsiye, sırt çantası, 8 kütüklük, 2 palaska ve yaşamsal malzeme ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

DİYARBAKIR ()

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Hatay’da 1 Mayıs kutlandı

HATAY'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki Sümerler Mahallesi'nde toplanan çeşitli sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında slogan atarak Şükrü Güçlü Bulvarı'na yürüdü. Çeşitli müzik gruplarının konser verdiği etkinlikte belediye işçilerinin de çevrede temizlik yapması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- 1 mayıs kutlamaları

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:48 BOYUT: 202 MB

Haber - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY ()