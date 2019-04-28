DHA YURT BÜLTENİ - 18

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı



AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, yolcu konumunda bulunan Özge Varlık (31) ise hayatını kaybetti.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Denizli-Aydın Devlet Kara yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Mustafa Demir idaresindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, Aydın yönünden Nazilli ilçesine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen Süleyman A. (Arı) yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobilin sola dönüş yapmak için manevra yapması sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Demir ile arkasında yolcu konumunda bulunan Özge Varlık yola savrularak metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Varlık ile Demir'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazada ağır yaralanan Özge Varlık yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mustafa Demir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Kaza yapan motosiklet

-Kazaya karışan otomobil

-Kaza yerinde polis ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),()

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Akçakale’de, toprağa gömülü patlayıcı ele geçti



ŞANLIURFA’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde jandarma tarafından toprağa gömülü 20 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla Suriye’den getirilen yüklü miktarda patlayıcının sınır bölgesine gömüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada patlayıcının Güvenç Mahallesi kırsalına gömüldüğünü belirledi. Arazide eğitimli köpekle arama yapan ekipler, patlayıcının gömüldüğü alanı saptadı. Arazide bomba imha uzmanlarınca yapılan kazıda, bidon içerisinde 20 kilo patlayıcı bulundu. Jandarma el koyduğu TNT türü parlatıcıyı araziye gönen kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

Haber: Hadi KURT / AKÇAKALE(Şanlıurfa),()

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Top oynayan çocuklara sinirlenip, av tüfeğiyle ateş etti

KÜTAHYA'da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.

Sultanbağı Mahallesi'nde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi. Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı. Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli K.D.'nin çocuklara ateş ettiğini duyan mahalle sakinleri ise evine girmeye çalıştı.

Polis ekipleri mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirerek K.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli K.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı sokak

-Toplanan kalabalık

-Şüphelinin polis aracın binmesi

-Polisin elindeki av tüfeği

-Yaralıların acile girişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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Kazada başında kask bulunmayan anne ağır yaralandı



ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde virajlı yolda kontroldan çıkan motosikler ağaca çarptı. motosikletten savrularn sürücü hafif yaralanırken, yolcu konumunda bulunan ve başında kask bulunmayan annesi ise ağır yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde Başramiç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Daloba Köyü yakınlarındaki Kızıltepe Mevkii'nde meydana geldi. Dolaba Köyü'nde düzenlenen Çiftçi Cemiyeti etkinliğine katılan Kamil Özcan, beraberinde annesi ile Şerife Özcan ile Akpınar köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kamil Özcan yönetiminde 17 TK 247 plakalı motosiklet, Kızıltepe mevkiinde virajda kontraldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza anne ile oğlu metrelerce mesafeye savruldu. Başında kask bulunan Kamil Özcan kazayı vucudunda bazı kırıklarla atlatırken, başında kask bulunmayan annesi Şerife Özcan ise ağır yaralandı. yaralı anne ile oğlu ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anne Şerife Özcan ile oğlu Kamil Özcan Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şerife Özcan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),()

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Serinlemek isteyen 2 Suriyeli’den biri boğuldu, diğeri tedaviye alındı



KİLİS’in Elbeyli ilçesinde, serinlemek için dereye giren Suriye uyruklu 2 kişiden biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Elbeyli Konteyner kentte barınan Suriye uyruklu Abdullah El Hatip (21) ile Hıdır Hasmo (20) öğleden sonra serinlemek için konteyner kent yakınlarından geçen dereye girdi. Bir süre sonra iki gencin suda çırpındığını gören vatandaşlar, Hıdır Hasmo’yu son anda boğulmaktan kurtararak dereden çıkarmayı başarırken, El Hatip ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Hıdır Hasmo, çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri Abdullah El Hatip’i arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekipleri de takviye olarak bölgeye çağırıldı. Dalgıç polislerin çalışmaları sonucu Abdullah El Hatip’in cesedi boğulduğu dereden çıkarıldı. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Suriyeli gencin yakınları cesedin çıkarılmasıyla sinir kirizi geçirdi. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybeden Abdullah El Hatip’in cesedi yapılan inceleme sonrası otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntüler

- Jandarma afat ekipleri

- Elbeyli Konteyner kentin görüntüsü

- Derenin görüntüsü genel ve detaylar

- Ölen şahsın babasının görüntüsü

- Olay yerinde toplananlar

- Dalıçların suya girmesi

- Dalgıçların suda arama yapmaları

- Suriyeli ailelerin görüntüsü

- Ağlayanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,()

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Konya'da başı kesilmiş toprağa gömülü kadın cesedi bulundu



KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde başı kesilmiş toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Cesedin 15-20 gün önce gömülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Olay, bugün Osmancık Mahallesi'nde Osmancık Göledi yakınında meydana geldi. Çiftçi Hacı Mehmet Koç, göletin kenarında mantar topladığı sırada su kenarına 30 metre mesafede bir kafatası buldu. Ardından da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede kafatasının, kadına ait olduğu ve halen saç bulunması nedeniyle gövdesinin de bölgede bulunabileceği üzerine çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma, herhangi bir iz bulamayınca, kafatasının bulunduğu noktada kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucu gövde bölümü de toprağa gömülü olarak bulundu. Başı kesilmiş kadın cesedinin 15-20 gün öncesine ait ve kafatasının köpekler tarafından toprağın altından çıkartılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kesik baş ve cesedin gövdesi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Hatice Ebruk KOYUNCU / KADINHANI(Konya),()

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