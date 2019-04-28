DHA YURT BÜLTENİ -18

BALIK AVLAMAK İSTEYEN KİŞİ, SUYA DÜŞEREK BOĞULDU



ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki Kahta Çayı'nda balık avlamaya çalışan Davut Karakuş (26), suya düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Erikdere köyü yakınında meydana geldi. Atatürk Barajı'na dökülen Kahta Çayı'nda balık avlamaya giden Davut Karakuş, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Karakuş'un çırpınışlarını görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gözden kaybolan Karakuş, olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Karakuş'un cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Karakuş'un yakınları

- Ekiplerin suda arama yapması

- Ekiplerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI, KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi, Körfez Mahallesi, Hürriyet Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin bulunduğu apartmanın girişinde aniden fenalaşan İYİ Parti Kavak İlçe Başkanı Dursun Sercan, giriş kapısının önünde yere yığıldı. Sercan’ı yerde baygın halde gören apartman görevlisi hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sercan, ambulans ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sercan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan haberi alan İYİ Parti il teşkilatı üyeleri de hastaneye geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanenin acil servisinden detay

Haber-Kamera:Hüseyin KALAY/SAMSUN,()

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