DHA YURT BÜLTENİ -18

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

GAZİANTEP ile Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, 1 av tüfeği ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde ve Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 692 uyuşturucu hap, 342 gram metamfetamin, 141 gram Jamaika, 40 kök kenevir, 171 gram esrar, 2 gram skunk, uyuşturucu kullanmak için çeşitli malzemeler, 13 plastik pipet, 2 hassas terazi, 2 alüminyum folyo rulosu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 25 mermi, 3 bilgisayar ve 29 cep telefon ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin Jandarma Komutanlığı'ndan çıkarılması

- Şüphelilerin otobüse bindirilmesi

Haber-Kamera: GAZİANTEP - )

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Antalya'da otelde çıkan yangın panik yarattı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıldızlı otelde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Side Turizm Merkezi'nde, 4 yıldızlı bir otelin zemin katındaki hamam ve sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden işletme sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bir yandan oteli tahliye ederken diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tahliye edilen tatilciler ise çevredeki başka otellere yerleştirildi.

İtfaiye ve jandarma, hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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Otelin olduğu sokaktan genel görüntü

Otelin dışında bekleyen personel ve turistler

İtfaiye aracından görüntü

Ambulansın hareketi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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TEM'de intihara kalkıştı, 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki üst geçitte M.Ö.'nün (28) intihara teşebbüs etmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Otoyolun, Ankara ve İstanbul istikametinde 15'er kilometrelik kuyruk oluştu.

Olay, gece saatlerinde TEM yolu Körfez Karayolları Bakım Şefliği üst geçidinde meydana geldi. Üst geçidin demir korkuluklarından sarkarak intihara teşebbüs eden bir kişi olduğunu gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Polis, otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak, araçlar üst geçidin yanındaki yan yollara yönlendirildi. Polis, isminin M.Ö. olduğu ve bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen genci ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altına hava yastığı kurdu. İtfaiyenin merdivenli aracı ile yanına ulaşılmaya çalışılan genç, yanına yaklaşan olursa atlayacağını söyleyerek ekipleri uzaklaştırmaya çalıştı. Ekiplerin intihardan vazgeçirmek için yaklaşık 2 saat boyunca konuştuğu M.Ö., daha sonra ikna edilerek hava yastığına atlatıldı. M.Ö., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

İntihar teşebbüsü nedeniyle TEM yolu yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, her 2 yönde de 15 kilometreye yakın araç kuyrukları oluştu. M.Ö.'nün intihar etmekten vazgeçmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otoyolda drone ile trafik görüntüsü

- Üst geçide çıkan M.Ö.'nün görüntüleri

- Polis ekiplerinin ikna çalışmaları

- M.Ö.'nün hava yastığına atlama anı

- M.Ö.'nün ambulansa götürülmesi

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),()

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Kayseri'de kadınlardan çocuğa yönelik istismara tepki



KAYSERİ’de kadınlar, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına tepki göstererek, ‘Dokunmayın miniklerimize’, ‘Çocuk susar sen susma’ dövizleri taşıdı. Kadınlara çevredekiler de ıslık ve alkış ile destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen kadınlara bazı STK ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Kadınlar adına basın açıklamasını Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elmas Şahin yaptı. Şahin, "Durum vahim. Yaşanan olayların sorumlusu ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenler, çocuk istismarının araştırılmasını reddeden milletvekilleri, altı yaşındaki kız çocuklarıyla evlenilir diyen kişiler, suçlulara iyi hal indirimi uygulayan, onları cezasız bırakan yargı mensuplarıdır" dedi.

'SON 10 YILDA ÇOCUK İSTİSMARI DAVALARI YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI'

Son günlerde yaşanan olayların üzücü olduğunu belirten Şahin, "Uzun süredir gündemden düşmeyen ve her geçen gün artarak devam eden çocuklara yönelik cinsel istismar olayları karşısında çok öfkeliyiz, çocuklarımıza karşı utanç duygusu içindeyiz. Kamuoyuna yansıması nedeniyle haberdar olduğumuz İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması nedeniyle büyük üzüntü ve kaygı içerisindeyiz. Bu meydanda biraz sonra sarf edeceğimiz sözleri daha önce defalarca söyledik. Aynı cümleleri kurmak bizim için artık katlanılamaz bir acıya dönüşmüştür. Bu utanç tablosundan bir an önce kurtulmak için bizler yine buradayız ve tepkimizi ortaya koymak ve çözüm üretilmesini talep etmek üzere yan yanayız. Tablo çok vahim. Son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel olarak istismar ediliyor. Çocuk tecavüzlerinin sadece yüzde 5’i açığa çıkıyor. Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yaklaşık 3 kat arttı, fakat bu davaların yüzde 45 beraatla sonuçlandı. Son 10 yılda 483 bin kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi" ifadelerini kullandı.

'BU HEPİMİZİN SORUMLULUĞU'

Çocukların istismara uğramasını engellemek için etkin politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Çocuklarımız, sokakta, okulda, evde güvende değiller. Çocukların hayatlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Çocukların hayatlarına kast edenlere karşı sesimizi çıkarmak hepimizin sorumluluğudur. Çünkü çocuklara yönelik cinsel istismar artıran nedenlerin kaynağını irdelediğimizde birçok kesimin sorumluluğunu görebiliriz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kalabalığın toplanması slogan atması

- Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elmas Şahin

-Detaylar

Süre: 3 dakika 47 saniye Boyut: 424 MB

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,

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Kayseri'de 100 polisle asayiş uygulaması



KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 30 ayrı ekipten oluşan 100 polis ile asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kocasinan ilçesinde akşam saatlerinde başlattığı asayiş uygulaması çeşitli bölgelerde yapıldı. Uygulamaya 30 ayrı ekipten oluşan 100 emniyet personeli katıldı. Uygulamada polisler tarafından durdurulan otomobiller didik didik arandı. Araç sürücülerinin ehliyetleri kontrol edilerek, alkolmetre ile kontrol yapıldı. Otomobilde bulunan yolcuların ise kimlik kontrolü ile üst araması yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren uygulamada 250'ye yakın araç kontrol edildi. Yapılan çalışma sonucu hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalanırken, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

- Polislerin uygulaması

-Durdurulan araçlarda kontrol edilen vatandaşlar

-Genel detay

Süre:2.26-295 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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