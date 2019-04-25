DHA YURT BÜLTENİ-18

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

İZMİR’deki SAT Özel İhtisas Kursu'ndaki tahrip eğitimi sırasında, meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut’un (40) acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.

Merkez Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde yaşayan şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut’un annesi Rabia Bulut, acı haberi sağlık ekipleri ve görevliler verdi. Askerlerde dev bir Türk bayrağı asarken, haberi alan yakınları ise eve akın etti.

Acılı şehit annesi Rabia Bulut, aldığı haberin ardından güçlükle ayakta dururken, sağlık ekipleri müdahale etti. Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un, cenazesinin eşi Sultan Bulut'un memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedilmesi bekleniyor. Zeynep Doğa (10) ve Ahmet (4) adında iki çocuğu bulunan şehit Bulut'un, 2'si kız 4 kardeş olduğu ve babası Ahmet Bulut'un vefat ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şehit evinin görüntüsü

-Evin önünde oturanlar

-Ağlayan kadınlar

-Eve asılan Türk bayrağı

-Ev önünde bekletilen ambulans

-Şehidin kardeşinin görüntüsü

-Dua edilirken

-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Bulut'un sağlık fotoğrafı

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

(BOYUT:216 mb) (SÜRE:1,55 dk)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

================

Furkan'ın gözaltındaki ailesi adliyeye sevk edildi (2)

FURKAN'IN BABASI TUTUKLANDI

Bugün mahkemeye sevkedilen Furkan Yiğit'in ailesinden baba Fehim Yiğit tutuklandı. E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler H.S.Y. ile Y.Y ise ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi.

Konuyla ilgili olarak Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Karaçoban ilçesi kırsalı Budaklı mahallesinde 17 Nisan günü öğleden sonra kaybolan Furkan'ı arama çalışmalarının devam ettirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızda soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda (kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden 21 Nisan tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y., ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y gözaltı sürelerinin bitimine müteakip Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca ifadeleri alınmış, alınan ifadelerde istinaden şüpheli F.Y., tutuklanması istemiyle, şüpheli E.Y. de adli kontrol istemiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilmiş ve hakimlikçe sorgu neticesinde şüpheli F.Y. tutuklanmış, şüpheli E.Y. ise adli kontrol tedbirlerine tabi tutulmak suretiyle serbest bırakılmıştır. Diğer şüpheliler H.S.Y. ve Y.Y. ise Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlik ve gizlilik ile devam etmekte olup, gelişen durumlarla ilgili olarak tekrardan bilgilendirme yapılacaktır."

Bu arada tutuklanan baba F.Y. jandarma aracıyla adliye binasından çıkarılarak Ağrı'nın Patnos ilçesindeki cezaevine götürüldü.

ERZURUM ()

=======================

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJI VE HES PROJESİNİN YÜZDE 65'İ TAMAMLANDI

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin yüzde 65'i tamamlandı. Bittiğinde 100 katlı bir gökdelene eşit olacak baraj inşaatında ise 91 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde, 91 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

GAZETECİLER, BARAJ İNŞAATINI GEZDİ

Artvin’in Yusufeli ilçesinde gazeteciler için baraj inşaatında gezi düzenlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) Artvin 26’ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak'ın eşlik ettiği gazeteciler, yapımı süren baraj inşaatı hakkında bilgilendirildi.

DSİ Artvin 26’ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Barajı’nda 91 metre yüksekliğe ulaşıldığını söyleyerek, 2020 yılının sonunda barajın elektrik üretimine başlayacağını açıkladı. Tokalak, “Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 91 metreye çıktı. Baraj inşaatının genelinde yüzde 65 gerçekleşme sağlandı. Gövde yüksekliğinde ise yüzde 25 seviyelerine ulaştık. 2020 haziran ayında, baraj inşaatı tamamlanmış olacak. 2020’nın sonunda ise elektrik üretimine başlanacak. Şu anda baraj inşaatında, karayolları ekipleri ile birlikte 4 bin 500 kişi ve bin 500 iş makinesi çalışıyor. 24 saat vardiya sistemi ile Yusufeli Barajı’nda yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyorö dedi.

'100 KATLI GÖKDELENE EŞİT'

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek olan 270 metrelik gövde inşa edileceğini anlatan Tokalak, şunları kaydetti:

"Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konut inşa edilebilecek. 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek."

ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI

Bayburt ilindeki Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye'nin en hızlı akan nehridir. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yıllık ortalaması ise 6,3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. Çoruh Nehri'nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatt kapasiteyle yılda 8.631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Görüntü Dökümü:

-Baraj inşaatından görüntüler

-Çalışmalardan görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

BOYUT: 239 MB

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-

=======================

Kovandan çıkan arı kolonisi ağaçta toplandı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kovandan çıkan arı kolonisi bir ağaçta toplandı. Yüzlerce arının bulunduğu koloni arıcılıkla uğraşan bir esnafın yardımıyla toplanarak başka bir kovanda uzaklaştırıldı.

Gazipaşa'da bir arı kolonisi Şehit Süleyman Gür Bulvarı'ndaki ağaçta toplandı. Yüzlerce arının bulunduğu ağacı gören ve arıcılıkla da uğraşan esnaf Ali Özçelik, çuval ve kovan yardımıyla arıları yakalamak için harekete geçti. Evinden getirttiği kovana petek yerleştiren Özçelik, arıların kovanda toplanmasını sağladı. Özçelik daha sonra kovanı ve arıları götürdü.

Ali Özçelik, "Arılardan bahsediyorduk. Bir baktık arılar gelip ağaca konmuş. Hemen çuval getirip koyduk, kovanı da getirdik içine kattık. Şu an hepsinin içine girmesini bekliyoruz. Her yıl bu aylarda kovanlar oğul çıkarır. Burada daha önce de böyle bir olay yaşamıştık. Hobi olarak arıcılık yaptığım için dikkatimi çekti ve gelerek oğul arıyı yakaladım. 10 kovanım vardı, bununla birlikte 11 oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Toplanan arı kolonisinden

- Arıların kovana konulması

- Vatandaşın olayı anlatması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (

================================

'Sıfır Atık' projesinde üretilen gübre ile sebze ektiler

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, kompost makinesinde gübre üretildi. Öğrenciler, bu gübreler ile belediyenin serasında sebze tohumu ekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Ankara'da Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahçesine kompost makinesi kuruldu. Projenin tanıtım programına, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri katıldı.

'KOMPOST GÜBRE, PARKLARDA KULLANILACAK'

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Projenin temel amacı, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun olabildiğince engellenmesi ya da minimuma düşürülmesi, israfın önüne geçilmesi, oluşan atık kaynaklarının da ayrı toplanması ve bu atıkların geri dönüşüm ile enerji kaynağı haline getirilmesi ve dolayısıyla çevreye zarar verecek bir durumun engellenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, kurulan kompost makinesi için belediyemiz binasından çıkan çay posası, ilçemiz merkezinde kurulan pazar yerlerinden çıkan sebze atıkları ve parklarımızda biçilen çimler toplanarak kompost üretilmektedir. Üretilen kompost, belediyemiz serasında ve parklarımızda kullanılmaktadır" dedi.

ÖĞRENCİLER, GÜBRE İLE SEBZE TOHUMU EKTİ

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri tarafından, kompost makinesinde üretilen gübreyle sebze fidesi ve tohumu ekildi. Tarım ve Orman Bakanlı'ğından alınan 100 bin adet organik sebze tohumunun belediye serasında yetiştirilip fide haline getirildikten sonra ücretsiz olarak dağıtılacağı öğrenildi. Programda öğrencilere organik sebzenin önemi ve bu fidelerin nasıl yetiştirildiği konusunda bilgiler verildi.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilere Geri Dönüşüm Eğitimi

-Kompost Makinesinin Tanıtımı

-Öğrenciler ile Kompost Makinesinin den gübre yapımın incelenmesi

-İlkokul öğrencilerinin sebze tohumlarını ekme anı

-Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in açıklaması

Haber-Kamera:Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), ()-

==========================