DHA YURT BÜLTENİ -18

Sri Lanka'daki saldırıda ölen mühendislerin cenazeleri Adıyaman'da (3)

TERÖR KURBANI MÜHENDİS NARİÇİ, GÖLBAŞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Sri Lanka'daki terör saldırısında yaşamını yitiren mühendislerden Serhan Selçuk Nariçi, için ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet ile anne Gönül Nariçi'ni yakınları teskin etti. Yakınlarının tabutuna çiçekler bıraktığı mühendis Serhan Selçuk Nariçi'nin cenaze namazına; Adıyaman Vali Yardımcıları Adem Kaya, Bedir Deveci, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe protokolü ile vatandaşlar ve yakınları katıldı.

Serhan Selçuk Nariçi’nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yarbaşı Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin camiye getirilmesi

-Ölen mühendisin anne ve babası

-Yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

-Cami avlusundaki toplanan kalabalık

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), ()

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Kayıp Furkan'ın babası, dedesi, babaannesi ve amcanın sorgusu sürüyor (YENİDEN)

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı kırsal Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'in (4) 'kasten öldürme' şüphesi üzerine gözaltına alınan babası, dedesi, babaannesi ve amcasının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Dün gece ara verilen Furkan'ı arama çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak çocukları Furkan'ın kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri ile korucular sevk edildi. Yaklaşık 100 jandarma, 20 köy korucusu ve 6'sı su altı ve su üstü arama olmak üzere 22 AFAD personeli köyde arama yaptı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarılarına kadar sürdürülen çalışmalarda ekipler, iz ve kadavra köpekleriyle arazide ve yaban hayvanların yuvalarında Furkan'ı aradı. İş makineleriyle de arazide oyuklar açıldı. AFAD ekipleri de eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanda hem su altında, hem de su yüzeyinde Furkan'ı aradı. Ancak Furkan’a ulaşılamadı. Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

'BEN ÖLDÜRDÜM'

Furkan'ı arama çalışmaları sürürken, baba Fehim Yiğit 21 Nisan'da jandarma ekiplerine "Çocuğumu öldürüp mezara gömdüm" dedi. Bunun üzerine köye Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi, cenaze aracı sevk edildi. Cumhuriyet savcısı gözetiminde olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüphelenilen bir mezar açıldı. Ancak mezarlıktan 3 yıl önce ölen bir çocuğa ait kemiklere ulaşıldı. Mezar yerinin çocuğun ailesince teşhis edildiği ve bu kemiklerin Furkan'a ait olmadığı belirtildi.

Mezar açıldıktan sonra ise Furkan'ın babası Fehim Yiğit jandarmaya verdiği ifadeyi kabul etmedi. Soruşturma kapsamında şüpheli bulunan ve en son Furkan’ı evin önüne bıraktığını öne süren babası Fehim, dedesi Eset, babaannesi Hatmi Sultan ile zihinsel engelli olduğu belirtilen amca Yusuf Yiğit, 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIK: KASTEN ÖLDÜRME ŞÜPHESİ VAR

Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Budaklı Mahallesi'nde Furkan Yiğit'i arama çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Olayın haber alınmasından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmış ve gelişmeler doğrultusunda 'kasten öldürme' suçu şüphesine istinaden, 21 Nisan 2019 tarihinde şüpheliler E.Y., H.S.Y., Y.Y. ve F.Y. gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma işlemlerine etkin ve hızlı bir şekilde titizlikle devam edilmekte olup, soruşturma kapsamında soruşturmayla ilintili değişen gelişmelerin olması durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

VALİ OKAY MEMİŞ: AİLENİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VAR

Erzurum Valisi Okay Memiş ise dün yaptığı açıklamada ailenin çelişkili beyanları bulunduğunu söyledi. Henüz bulunamayan çocukla ilgili bir istismarın söz konusu olmadığını, ellerinde bu yönde bir bulgu bulunmadığını belirten Vali Memiş, "Ailenin kayıp olup olmadığı konusunda, vefat etmiş olabileceği konusunda ifadeleri oldu. Soruşturma devam ediyor. Bu bizim açımızdan şüphe uyandırır oldu. İnfiale uğratacak bir konu olduğu için suhuletle ve ciddiyetle yürütmek durumundayız. Bütün safahatlarını bizzat kendim takip ediyorum. İl Emniyet Müdürü, Jandarma Alay Komutanlığı, İlçe Kaymakamlığı gibi bütün birimlerle konuyu takip ediyor. Bugün yarın netleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Gözaltına alınan aile bireylerinin İlçe Jandarma Karakolu'ndaki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Köyde dün gece ara verilen Furkan Yiğit'i arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Furkan'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, ()-

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Silahlı koca, tartıştığı eşini kafede rehin aldı

Batman'da, Vedat G., kafede tartıştığı eşi Esine G.'yi rehin alıp, başına tabanca dayadı. Polislerin ikna ettiği Vedat G., eşini bırakıp, elinden silahı atarak, teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Adana'da yaşayan ve ziyaret için Batman'a gelen Vedat G., kafede oturduğu eşi Esine G.'yi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Vedat G., üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp, eşinin başına dayadı. Esine G.'yi bırakmayan Vedat G., kafenin boşaltılmasını istedi. İçeridekiler ise panikle dışarı koştu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Vedat G. ile eşini bırakıp, dışarı çıkmaları için görüşmeye başladı. Bir süre direnen Vedat G., ikna edilirken, eşi Esine G.'yi bırakarak, elinden tabancayı attıktan sonra polise teslim oldu. Vedat G., emniyete götürülürken, Esine G. ise sağlık görevlilerince kontrolden geçirildi.

Görüntü Dökümü

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- Eşini rehin alan Vedat G.

- Güvenlik önlemleri

- Kalabalıktan detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN, ()

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Solotürk Mersin'de nefes kesti

Mersin'de gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, heyecanlı anlar yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mersin'de gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda günler öncesinden duyurusu yapılan Solotürk, Mersin'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı Mersin İdmanyurdu Meydanı başta olmak üzere, kordon boyunda bu ana tanıklık etmek isteyenler, saatler öncesinde sahili doldurdu. Büyük heyecanla beklenen gösteride, Solotürk'ün ufukta görünmesi ile heyecan doruğa ulaştı. Binlerce Mersinli gökyüzünde dans eden F- 16 tipi gösteri uçağının akrobatik hareketlerini ilgi ile izleyip telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Bazıları uçuşu dürbün ile takip ederken, özellikle alçak uçuş herkesi heyecanlandırdı. Yaklaşık 20 dakika havada kalıp gösterisini duman ve fişek atışları ile süsleyen Solotürk pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner, düşük irtifa ve hızda halkı selamlayarak Mersin semalarından ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sahilden görüntü

-Vatandaşlardan genel ve detay

-Uçaktan görüntü

SÜRE:04'35" BOYUT: 552 MB

Haber:Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,()

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İzmir'de 23 Nisan'da gülümseten anonslar

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'daki anonslar gün boyunca çocuklar tarafından yapıldı. İZBAN'da çalışan personelin çocukları tarafından yapılan anonsları duyan yolcular, önce şaşırdı ardından ise gülümsedi.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında şehir için toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da, yolcuları uyarmak için yapılan anonsları, 23 Nisan günü çocuklar seslendirdi. İZBAN'da makinist olarak çalışan Mehmet Şerif Gülses'in 3 yaşındaki oğlu Yağız Gülses, Halkla İlişkiler Uzmanı Gökhan Kuran'ın oğlu, 4 yaşındaki oğlu Kaan Kuran, makinist İbrahim Çevirgen'in 9 yaşındaki oğlu Zafer Ateş Çevirgen, araç bakım teknikeri Berkant Arda'nın kızları Ada Duru (7) ile Alya Deniz (3) anons yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, tren istasyonlarında, "Sayın yolcularımız, çıkışta kartınızı artı para cihazlarına okutmayı unutmayınız", "Sayın yolcularımız, kapılar kapatılırken trene binmeye çalışmayınız", "Sayın yolcularımız, iniş ve binişlerde peron ile tren arasındaki boşluklara dikkat ediniz" gibi anonsları yapan çocukların sesini duyan yolcular, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstasyonlarda bekleyen vatandaşlar, çocukların anons yaptığını duyunca, gülümsedi.

Görüntü Dökümü

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-İZBAN'da çocukların anons yapması

-İstasyonlarda bekleyen yolcuların gülümsemesi

-Yolcuların şaşkınlıkla bakışması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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