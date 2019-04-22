DHA YURT BÜLTENİ-18

DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 3 Suriyeli adliyeye sevk edildi(2)

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

BOLU'da, polisin DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı operasyonda adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Ahmed Elabdullah (31), Firas Atiye Alabdan (21) ve Avad Cemğan Elabdullah (54) tutuklandı.

BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞLAR

Bu arada Firas Atiye Alabdan ave Avad Cemğan Elabdullah’ın, Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif görevlerde bulunduğu, silah ve bomba yapımı eğitimi aldıkları öğrenildi.

BOLU ()

====================

Bursa'da evli çiftin yaralandığı silahlı çatışma kameralarda

Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K. ve Ali D., arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Süleyman K. ile yanında bulunan eşi Halime K., bacaklarından yaralandı. Çatışma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Hacivat Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali D., aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Süleyman K.'nın evinin önüne geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca evin önünde bekleyen Ali D., husumetli olduğu Süleyman K. ve eşi Halime K.'ya eve girecekleri anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ali D., yanında bulunan tabancayı belinden çıkarınca, Süleyman K.'da eşinin çantasında bulunan tabancayı alarak ateş etmeye başladı. Ali D., yara almazken, Süleyman K.'ya karşılık olarak ateş açtı. Bacağından vurulan Süleyman K., yere yığılırken, Ali D., vurulan eşine yardım etmeye çalışan Halime K.'ya da ateş açtı. Halime K.'da bacağından yaralanırken şüpheli Ali D., olay yerinden kaçtı. Bölgede devriye gezen ve silah seslerini duyan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi. Burada eli silahlı bir şüphelinin kaçtığını gören ekipler kovalamaca sonucunda Ali D.'yi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA ANI KAMERALARDA

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokak ortasındaki çatışma anı, güvenik kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde, Ali D.'nin Süleyman K. ile Halime K.'nın yanına geldiği, bir süre tartıştıkları daha sonra Ali D.'nin ve Süleyman K.'nın silahlarını çekip birbirine ateş açtıkları, Halime ve Süleyman K.'nın vurularak yere yığıldı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Olay yerinden detaylar

-Mermi kovanlarından detaylar

-Süre: 03.24 Boyut: 381 MB

Haber: Serkan AKKUŞ/BURSA,() - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

===========================

İtfaiyeden denizde nefes kesen kurtarma operasyonu

İZMİT'te denizde baygın halde bulunan bir kişi, itfaiyenin operasyonu ile kurtarıldı. İsmi öğrenilemeyen kişinin hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde İzmit Marina Sahili'nde meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta su yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz halde durduğunu gören ilçe sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçlar, denize girerek hareketsiz haldeki kişinin yanına ulaştı. Dalgıçlar, baygın olduğu belirlenen kişiyi, yanlarındaki can simidini kullanarak kıyıya çıkardı. Denize nereden ve nasıl girdiği öğrenilemeyen kişi, ilk müdahale için ambulansa taşındı. Hayati tehlikesi olmadığı belirlenen kişi, ambulans ile İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada çevredekiler kurtarma operasyonunu film izler gibi izledi. Bazı kişilerin aralarında şakalaştıkları görülürken bazıları ise cep telefonları ile olayı kaydetti. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyenin suya girişi

-Suda baygın yatan şahsın görüntüsü

-Şahsın kurtarılması

-Karaya çıkarma anı

-Yaralının ambulansa taşınması

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

========================

Diyarbakır'da yıkım kararı verilen bina boşaltıldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde duvarlarında hasar oluşan 6 katlı binanın yıkımına karar verildi. Kararın ardından tahliye edilen binada oturanlar otele yerleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi 186'ncı Sokak'ta bulunan Güllü Apartmanı için geçen yıl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından taşıyıcı duvarlarında oluşan hasar nedeniyle yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle boşaltma kararı verildi. Kararın ardından boşaltılan 6 katlı apartmana bina sakinleri bir süre sonra geri döndü. Bugün polis eşliğinde gelen zabıta ekipleri, bina sakinlerini evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Maddi durumlarının düşük olduğunu ve gidecek yerleri olmadığını belirten bina sakinleri, evlerini terk etmek istemedi. Polis ve zabıta binanın bulunduğu sokağı giriş ve çıkışa kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bazı bina sakinleri ve yetkililer arasında yapılan görüşmenin ardından binadakiler tahliye edildi, bina sakinleri otele yerleştirildi.

'DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Binanın 3'üncü katında oturan Yaşar Kılıçaslan, geçen yıldan beri yıkım kararı alındığını belirterek, "Geçen seneden bu yana kimse 'bu insanlar öldü mü kaldı mı?' diye gelip kapıyı çalmadı. 'Ne haldesiniz, ne durumdasınız?' diye kimse durumumuzu sormadı. Biz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Dar gelirli insanlar oturuyor burada. Ailemin yanına gidiyorum ailem de dar gelirli. Devir öyle bir devir olmuş ki kimse kimseye borç para da vermiyor. O yüzden sıkıntılar içerisindeyiz. Ben Evli 3 çocuk babasıyım. 2 yıl önce yaklaşık 15- 20 bin TL evin içerisine masraf yaptım. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

------

- Zabıta ekiplerinin aldığı önlem

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Zırhlı araçlar

- Binadan detay

- Ambulans ekipleri

- Bina sahipleri ile yetkililerin konuşması

- Yaşar Kılıçaslan'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

==========================

Plastik fabrikası yangında kül oldu

ANTALYA'da, plastik bidon üretilen fabrika, trafodan çıkan yangında kül oldu. Fabrika sahibi Cem Günöz, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki Marina Plastik Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre elektrik trafosunda başlayan yangın, plastik bidon üretilen fabrikanın idari bölümüne sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm fabrikayı sardı. Fabrikayı kapatmaya hazırlanan 3 işçi yangını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri aynı anda sevk edildi.

Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, 6 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Bu sırada alevler çevredeki seralara da sıçradı. Bazı sera sahipleri itfaiye ekipleri gelene kadar su doldurdukları ilaçlama motorlarıyla alevlere müdahale etti. Zaman zaman içerdeki kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan patlamalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını güçleştirdi. Fabrikadaki yangın, yaklaşık 2.5 saat sonunda kontrol altına alındı. Yangında çatısı çöken 900 metrekarelik fabrika tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle seralarda da maddi hasar oluştu.

Yangını haber alarak gelen fabrika sahibi Cem Günöz, kül haline gelen binanın önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Yangında salatalık serası zarar gören Süleyman Demir, "Seramız fabrikanın tam arkasında. Alevler nedeniyle serada büyük zarar oluştu. İtfaiye ekipleri gelene kadar ilaçlama motoruna su doldurup müdahale ettim. Böylece yangının büyümesini önlemeye çalıştım" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-İtfaiyelerden detay

-Yangının başlama anı cep telefonu görüntüsü

-Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin görüntüsü

-Yanan fabrikanın çevresinden görüntüler

-Yangının sıçradığı seradan görüntüler

-Sera sahibi Süleyman Demir'den Röp.

03.25"/384 MB

Haber-Kamera:Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()

========================

Manisa'da plastik fabrikasında yangın



MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürülürken, hasar oluştu.

Yunusemre ilçesindeki MOSB'da faaliyet gösteren plastik fabrikasında, plastik paletlerin bulunduğu bölümde, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah duman, gökyüzünü kapladı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Söndürme çalışmaları

- Fabrikadan detay

Cemil SEVAL/MANİSA, ()

===========================