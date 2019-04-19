DHA YURT BÜLTENİ -18

Şanlıurfa'da elleri ve ayakları kesilerek yakılmış erkek cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da terk edilmiş metruk evde, elleri ve ayakları kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmış erkek cesedi bulundu. Polis cesedin kimliğini ve olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarındaki Kızıl Koyun Mağaralarının bulunduğu bölgede meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, metruk evde yanmış erkek cesedi bularak ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis yaptığı incelemede 25 yaşlarındaki erkeğe ait olduğu düşünülen cesedin el ve ayaklarının kesildikten sonra üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığını belirledi. Ceset parçaları olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, cesedin kime ait olduğunu ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Metruk yapıdan çıkarılan ceset

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )

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Balık avına gitmek için evden çıkan Ömer, 12 gündür aranıyor



VAN'ın Çaldıran ilçesinde, balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıkan Ömer Topgaç'ı (21) arama çalışmaları sürüyor. Ankara ve Van'dan gelen 12 kişilik ekip, su altında, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri ise karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde oturan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar sabahı balık avlamak amacıyla Kaz Gölü'ne gitmek için evden çıktı. Topgaç akşam eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı, izine rastlamayınca da jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi ile AFAD ekiplerinin de arama çalışmaları sonuç vermeyince, dün Ankara Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 8 kişilik özel dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi.

Dün sonuçsuz kalan çalışmalara bugün de devam edildi. Ankara Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, bugünkü sualtı çalışmalarını Van'dan gelen 4 kişilik bir ekiple birlikte sürdürdü. Yapılan çalışmalarda 5 kilometrelik alan titizlikle tarandı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar ise çalışmalarını karadan sürdürdü. Bugün yapılan çalışmalarda da bir sonuç alınamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Arama çalışmalarından detay

- Ömer Topgaç fotoğraf

VAN, ()-

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Devlet Bahçeli, Antalya'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonu Side Turizm Merkezi'nde düzenlenecek İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından süreci değerlendirmek üzere, 20- 21 Nisan'da Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde düzenlenecek, 81 il başkanı ve 235 belediye başkanıyla bir araya geleceği kamp için Antalya'ya geldi. Bahçeli, Döşemealtı ilçesi Kepezüstü mevkisinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy, partili belediye başkanları ve çok sayıda partili tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada aracından inen Devlet Bahçeli, partililerle selamlaştı. Bazı partililer Bahçeli'nin elini öptü.

Devlet Bahçeli, daha sonra Manavgat'ta konaklayacağı otele gitti.

MHP kampı, 20 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de, Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantı, daha sonra basına kapalı sürdürülecek. Bahçeli, il başkanları ve belediye başkanları ile seçim sürecini değerlendirecek. MHP lideri Bahçeli, 21 Nisan Pazar günü saat 11.00'de ise toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devlet Bahçeli'nin partililer tarafından karşılanması

Partililerin Devlet Bahçelinin elini öpmesi

Araç konvoyunun otele gidişi

Haber: Semih ERSÖZLER-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Şenkaya’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ERZURUM’un Şenkaya ilçesi kara teslim oldu. 19 Nisan’da kar yağışını şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar, “Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi" dedi.

Şenkaya İlçesi’nde bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aniden lapa lapa bastıran kar yağışı ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Baharı beklerken kışın geri geldiğini söyleyen vatandaşlar kar yağışını şaşırdıklarını ifade etti. İlçe merkezinde meraya çıkarılan hayvanlar kar yağışıyla birlikte geri getirildi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zorlandı. İnşaat sektöründe çalışanlar ise “Bu sene bir türlü yaz gelmek bilmedi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaş yoğun kar yağışıyla yürüyüşü

-Caddelerden detaylar

-Vatandaşların yürüyüşleri

-Caddeler

-Şenkayadan görüntü

-Büyükbaş hayvanlar

-Vatandaşlar röp

Murat AYDIN / ŞENKAYA (Erzurum), ()

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Kamyonun çarptığı direkten düşen bayrağı, polis memuru aldı



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan kamyon, önce otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, devrilen direkten düşen bayrağı ise bir polis memuru alıp ekip aracına koydu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Deniz E. yönetimindeki 67 DS 811 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Abdul K. yönetimindeki 67 SK 219 plakalı otomobile ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Abdul K., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada sivil polis memuru, kamyonun çarptığı aydınlatma direğinden düşen Türk bayrağını yerden alıp, katlayarak ekip aracına koydu. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Hurdaya dönen otomobil

-Yıkılan elektrik direği

-Polislerin olaya müdahalesi

-112 ekiplerinin sürücüye müdahalesi

-Polisin bayrağı alması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),()

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Hakkında tutuklama kararı verilen kadın, fare zehri içtiğini iddia etti



SİVAS'ta, çıkarıldığı mahkemede hakkında tutuklama kararı verilen Rabia Nur A. (26), fare zehri içtiğini iddia edince hastaneye kaldırıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Sivas Adliyesinde meydana geldi. Hakkında 3 ayrı suçtan 3 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan Rabia Nur A. kente gelerek teslim oldu. Polis ekiplerince Sivas Adliyesi'ne götürülen Rabia Nur A. hakkında tutuklama kararı verilince, cezaevine götürüleceği sırada fare zehri içtiğini iddia etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Rabia Nur A. daha sonra ifadesini değiştirerek fare zehri içmediğini söyledi. Cezaevinden gelen jandarma ekipleri gözetiminde müşahede altında bekletilen Rabia Nur A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının cezaevine götürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntü

-Kadın mahkumun ambulansla götürülüşü

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

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Aydın'da UMKE tatbikatı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajının kullanılmayan lojmanlarında gerçekleştirilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tatbikatı, gerçeği aratmadı. Senaryo kapsamında gerçekleşen patlamada ağır yaralanan 2 yaralı, skorsky tipi helikopter ile alandan alınıp, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kemer Mahallesi'nde bulunan Kemer Barajı'nın kullanılmayan lojmanlarında UMKE tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Muğla, Aydın ve Denizli illerinden UMKE mensupları ile jandarmayla birlikte gönüllü görev yapan UMUT, EFAK, TRAC ve TAKED kuruluşlarından toplam 130 kişi katıldı. 2 ambulans, 2 arama kurtarma aracı, jandarma araçları, bir lojistik aracı, bir emir komuta aracı ve bir de helikopterin görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği 2 katlı bir binada patlama oldu. Patlamanın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 12 yaralıya ulaşıldı.

Arama sırasında UMKE bünyesindeki, Golden cinsi 'Charlie' isimli arama kurtarma köpeği de görev aldı. 'Charlie', enkaz altında kalan yaralı bebeği buldu. Acil durum önceliğine göre yaralılar patlama alanından güvenli alana ekiplerce taşındı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede senaryo gereği 2 kişinin hayatını kaybettiği saptandı. Aydın Jandarma Komutanlığı Filosu'na ait Skorsky tipi helikopter, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte alana iniş yaparak durumu ağır olan iki yaralının Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevkini sağladı. Yaralıların tamamı çıkarıldıktan sonra olay yeri inceleme ekipleri binaya girerek fotoğraflama ve kimlik tespit çalışmaları yaptı.

YAVUZYILMAZ: 'BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILMIŞTIR'

Üç günlük çalışmaların ardından tatbikatın başarılı geçtiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, "Ekiplerimizin bölgede 3 gündür çalışmaları devam ediyor. 'Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker' anlayışıyla günümüzün gerçeği olan deprem, sel, yangın ve patlama gibi felaketlerde yaralı kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının eğitimini yaptık. Arama kurtarmaya çok elverişli bu alanı bize açan DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve katkısı olan diğer kurumlara teşekkür ediyorum. 3 günlük emeğimizin karşılığında senaryoda belirlenen hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama bu arkadaşlarımız 7 gün 24 saat vatandaşımızın emrindedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Suni patlamadan görüntü

- Tatbikattan genel ve detay görüntüler

- Yaralıların bağırıp, yardım istemelerinden görüntü

- Helikopterin yaralıları götürüşünden görüntü

- Arama kurtarma köpeğinden görüntü

- Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), ()

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Fakültede mahsur kalan kerkenezi profesör kurtardı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi binasına giren ve dışarı çıkmaya çalışan kerkenez, öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından kurtarıldı.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi binasına öğlen saatlerinde giren kerkenez, içerde mahsur kaldı. Bina içinden çıkamayan kerkenez için Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi ornitolog Prof. Dr. Tamer Albayrak'tan yardım istendi. Kuşlar üzerinde çalışmalar yapan Prof. Dr. Albayrak, öğrencileriyle Eğitim Fakültesine gitti. Prof. Dr. Albayrak ve öğrencileri kurdukları düzenekle kerkenezi yakaladı. Kuşu ornitoloji laboratuvarına götürerek burada inceleme yapan Prof. Dr. Albayrak ve öğrencileri, bilimsel inceleme sonrası ayağına beyaz halka taktıkları kerkenezi doğaya bıraktı.

Kerkenez hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tamer Albayrak, "Kerkenez, doğangiller ailesinden olup en hızlı uçan yırtıcılardandır. Üniversitemiz yerleşkesinde bir çift düzenli olarak görünmekte. Fen-Edebiyat Fakültesi çatı aralığına beş yıl önce yuva yapan kuşları buraya yerleştirdiğimiz online kamera ile izlemiştik. O dönemde yumurtlamasına karşın yavru çıkmamıştı. Muhtemelen aynı çiftin erkek bireyi uygun yuva yeri aramak için bir şekilde Eğitim Fakültesine girmiş. Çıkış yeri bulamadığından mahsur kaldı. Müdahale edip kurtarmasaydık muhtemelen ölecekti. Öğrencilerim Dilek Uysal ve Yüksel Kavgavı ile uzun uğraşlar sonunda yakaladık. Gerekli bilimsel verileri alıp ayağına beyaz halka taktık. Kuşa 'Kuzey' adını verdik ve sonra kampüsümüze saldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurtarılması

- Tedavisi

- Detaylar

Mesut MADAN/BURDUR, ()-