DHA YURT BÜLTENİ-18

Polis memuru, görev yerinde intihar etti- Yeniden



Sayın Haber Müdürleri,

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BURSA Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fatih G. (40), dün öğle saatlerinde bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra tabancasını başına ateşledi. Silah sesini duyan meslektaşları,112 sağlık ekiplerine haber verdi. Evli ve 1 çocuk babası Fatih G., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan Trafik Kontrol Merkezi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin alt katında polis memurlarına tahsis edilen odada bekleyen Fatih G.'nin cep telefonuna bir çağrı geldi. Telefon görüşmesinden sonra tabancasını çıkaran Fatih G., başına dayayıp, ateşledi. Meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatih G.'yi Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası Fatih G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serkan AKKUŞ- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()-

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Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahvehaneye giren aracın altında kalarak öldü (4)

TOPRAĞA VERİLDİLER

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun içine girdiği kahvehanede hayatını kaybeden Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yamanlar Cemevi'ne götürülen kuzenlerin cenazeleri, burada kılınan namazdan sonra Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze töreninden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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Öğrenci servisi kamyona çaptı: 10 öğrenci yaralı(1)

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde öğrencisi servisinin kamyona arkadan çarptığı kazada 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinde özel bir okulda eğitim gören öğrencileri Malkara'daki evlerine getiren 59 LS 644 plakalı okul servisi, ilçe girişinde önünde seyreden 22 UA 285 plakalı kamyona arkadan çarptı,

Kazada, ilk belirlemelere göre serviste bulunan 10 öğrenci yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan minibüs

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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Kamyonet minibüse çarptı: 1 yaralı

İZMİT'te kırmızı ışıkta durduğu iddia edilen minibüse arkadan kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle su kanalına devrilen kamyonet sürücüsü Hulusi Şentürk yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı mevkiinde meydana geldi. Hulusi Şentürk (21) yönetimindeki 34 ZU 2790 plakalı kamyonet iddialara göre kırmızı ışıkta duran Vural Boyal kontrolündeki 26 E 2790 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şentürk'e olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Bir süre önce Hulusi Şentürk'ün ehliyetine el konulduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Su kanalına düşen kamyonet

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Kaza yerinden polis detayları

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Şanlıurfa’da sağanak yağmur

ŞANLIURFA'da, aniden bastıran sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra aniden bastıran sağanak, kent merkezi ile ilçelerde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalışırken, trafikte ise sürücüler zorlandı, Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile zemin katlardaki ev ve işyerleri su altında kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağış nedeniyle sular altında kalan yollar

- Aniden bastıran sağanak yağışı

- Taşan logarlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

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Marmaris'te 'dikkat eksikliği ve hiperaktivite' semineri

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ebeveynlere ve öğretmenlere, 'Dikkat eksikliği ve hiperaktivite' adı altında eğitim semineri düzenlendi.

Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'nda düzenlenen 'Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite' seminerine Hürriyet Gazetesi yazarı, aile ve çift terapisti Şamil Saribaş, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Ayaz ve çocuk psikoloğu Serran Hoşcan Gülseren, ebeveynlere ve öğretmenlere bilgilendirmede bulundu.

Katılımcılara hazırladığı görselleri dev ekranda anlatan Şamil Saribaş, "Hayat, bir çikolata kutusuna benzer. İçinden ne çıkacağını asla bilemezsiniz. Çift bir sorunla karşılaştığında da genellikle ilişkinin işleyişine dair bir durum yaşanıyordur. Ancak çiftler durumu birbirinin yanlışı ve hatası olarak kodladığında durum çoğu kez içinden çıkılmaz bir hale gelmekte. Bu durum da sıkışmışlığı, bunalmışlığı, tıkanmışlığı ve çaresizliği beraberinde getirmekte. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemeyen çiftler, bu sıkışmışlıkla istemeden birbirlerini, kendilerini daha çok sıkmakta" dedi. İlişkilere sistem olarak baktıklarını belirten Saribaş, "İyi işleyen ilişkilerin, iyi sistemlerde olduğu gibi ses çıkarmadığını, tıkır tıkır işlediğini ve sıradanlaşmadığını söyleyebiliriz. Bir ilişki sıradanlaşmışsa ya da ses çıkarmaya başlamışsa, ilişkinin bize bir sinyal verdiğini söyleyebiliriz. Nasıl ki her şeyin bir teknik desteği, uzmanı varsa ilişkilerin de teknik desteğinin ve uzmanının olduğunu hatırımızda tutmalıyız" dedi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Ayaz ve çocuk psikoloğu Serran Hoşcan Gülseren ise gelişmekte olan çocuklara nasıl davranılması gerektiği ve ısrarlı isteklerini üzmeden geri çevirebilme yöntemlerini ekranda grafiklerle anlattı. Yaklaşık 1 saat süren bilgilendirmenin ardından ebeveynlerin soruları yanıtlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hürriyet Gazetesi Yazarı Aile ve Çift Terapisi Psikoterapist Şamil Saribaş,

- Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç Dr.Muhammed Ayaz ve Çocuk Psikologu Serran Hoşcan Gülseren ile röportaj

- Hürriyet Gazetesi Yazarı Aile ve Çift Terapisi Psikoterapist Şamil Saribaş sine vizyon eşliğinde katılımcılara anlatımları.

- Salondan genel-ayrıntılı görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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