DHA YURT BÜLTENİ -18

MARDİN BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDE 'İSTİKLAL MARŞI' TARTIŞMASI



MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Parti'li ve HDP’li meclis üyeleri arasından saygı duruşu ile İstiklal Marşı tartışması yaşandı. Tartışmalar üzerine verilen aranın ardından AK Parti grubu saygı duruşunda bulununca, Başkan Türk, HDP'li üyeleri de saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okumaları yönünde uyardı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Meclis toplantısı, Ahmet Türk başkanlığında yapıldı. AK Part'li 22, HDP'li 32 meclis üyesinin yer aldığı toplantıda saygı duruşunda bulunulmadı, İstiklal Marşı okunmadı. Doğrudan yoklama yapılıp, gündem maddelerine geçildi. Bu durum üzerine AK Parti Grup Başkanı ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, söz alıp, saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı okunmasını istedi. Başkan Türk’ün itirazı üzerine Demir, kendi gruplarının saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyacağını söyledi. Ahmet Türk, Hayrettin Demir’i 'provokatörlük' ile suçladı ve Meclis açılışı öncesinde bu teklifin gelmesi gerektiğini ifade etti. Türk, teklifin niçin yapılmadığını sordu.

AK Parti grubunun ısrarı üzerine tartışma çıktı. Başkan Ahmet Türk, hazırladıkları gündeme bağlı kaldıklarını, İstiklal Marşı okunmaması ile saygı duruşunda bulunulmamasında kasıt olmadığını kaydederek, oturuma 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından başlayan toplantıda, AK Parti grubu saygı duruşuna başladı. Bunun üzerine Türk, HDP grubunu saygı duruşu için ayağa kalkmaları ve İstiklal Marşı okumaları yönünde uyardı. Başkan Türk, İstiklal Marşı'nın ardından, marşın üçüncü kıtasını okuyarak, İstiklal Marşı'na karşı olmadıklarını söyledi.

Daha sonra oturumun açılış konuşmasını yapan Ahmet Türk, kayyum yönetimine 63 milyon borçla devir ettikleri belediyeyi, 406 milyon borçla geri aldıklarını öne sürdü. Türk, "Yerel seçimlerden yeni çıktık. Yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. İnanıyor ve umut ediyorum ki bütün belediye başkan arkadaşlarımız iktidar ve muhalefetiyle, bu halkın sorunlarını çözmek için ortak bir akıl ve irade ile uzlaşarak, halkımızın yararına olan hizmetleri yürütmüş oluruz. Büyükşehir belediyesi olarak bütün arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde bu dönemi geçirmek için çaba göstereceğiz. Arkadaşlarımızla her zaman açık, şeffaf bir şekilde, birlikte politikalar üreterek, bu halkın hizmetlerini yerine getirmeye çalışacağız. Bizim için önemli olan halkın iradesinin sandığa yansımasıdır. Tartışmalar ne düzeyde olursa olsun, bugün irade tecelli etmiştir. Tartışmaları bir tarafa bırakarak, halkın iradesini esas alan bir yaklaşımla, hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü demokrasilerin tek vazgeçilmezi, demokrasi ve halkın iradesini esas almaktır. Biz bu anlayışla arkadaşlarımızla doğru bir siyaset yapacağımıza, Mardin'imizin ve halkımızın ihtiyaçlarına göre kararlar alacağımıza inanıyorum. Büyükşehir belediyesine kayyum atandığı zaman belediyenin kasasında 95 milyon TL nakit paramız vardı. Kuruluş aşamasında ilçelerin bütün borçları büyükşehre yansıtılmıştı. Sonuç olarak ayrıldığımız gün 63 milyon lira borç ile biz belediyeyi devir ettik. Ancak bugün devir aldığımız gün büyükşehir belediyesinin borcu 406 milyon lira. 63 milyon borç ile devir ettiğimiz belediyeyi 406 milyon borç ile devir aldık" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendileri hakkında yanıltıldığını öne süren Türk, "Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde bir rakam söylemişlerdi, 'Ahmet Türk 690 milyon lira borç bıraktı' diye. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edeceğim ve bu gerçekleri kendisine ileteceğim. Sonuçta ne olursa olsun, biz halkın iradesini temsil ediyoruz. Baskılar ve farklı formüller karşısında da asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bu işi yapanlar, demokrasi adına yola çıkanlar her riski de göze almak zorundalar. İki yıldan fazla bir süre büyükşehir belediye başkanlığını üstlendim. Özel kalemde harcadığım para 2 milyon 870 lira. Benden sonra harcanan para, bu süre içerisinde 9 milyon 406 bin lira, bunun da bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

- Meclis Toplantısından görüntü

- Ahmet Türk ve Hayrettin Demir’in konuşması

- Demir’in itirazı ve yaşanan tartışmalar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

=============================

Bıçaklandı, 2 gün sonra öldü

ESKİŞEHİR’de bir eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan tartışma sırasında bıçakla yaralanan Nahit Katıoğlu (27) kaldırıldığı hastanedeki 2 günlük yaşam savaşını kaybederek öldü. Katil zanlısı olduğu belirlenen H.Y.A. ise olayın ardından firar etti.

Eskişehir’de bir barda çalışan Nahit Katıoğlu, geçen Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten sonra sabah 05.15 sıralarında eğlence mekanından çıktı. Katıoğlu ve arkadaşları Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde eve gitmek için yürüdükleri sırada arkalarından gelen başka bir grupla tartışma çıktı. H.Y.A. olduğu belirlenen şüpheli bıçakla Nahit Katıoğlu’na saldırıp 3 kez bıçakladı, ardından ise diğer arkadaşlarıyla birlikte otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Nahit Katıoğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki gün yaşam savaşı veren Katıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Nahit Katıoğlu’nun cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi olan İzmit Yenişehir Mahallesi’nde dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda katil zanlısı olduğu belirlenen H.Y.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay anı güvenlik kamerası

-Ölen Nahit Katıoğlu fotosu

Haber-Kamera: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,()-

=========================

Tokat polisinden, silahlı gasp tatbikatı

TOKAT'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı gasp tatbikatı gerçekleştirildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği bir banka önünde bekleyen kadın, silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. Olayın 155'e bildirilmesi üzerine il genelinde tüm polis ekipleri harekete geçirildi. İl merkezi, ilçe giriş ve çıkışlarında kapama noktaları oluşturuldu. Şehirde görev alan tüm polis ekipleri araca ulaşmak için alarma geçirildi. Mobese kameraları yardımıyla aracın kaçış istikameti tespit edildi. Kaçış istikametindeki bölgeyi abluka altına alan ekipler, aracı ve içindeki iki şüpheliyi yakaladı.

Tatbikat ile ilgili bilgi veren Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Cevdet Altıntaş, 'Panter uygulaması' adını verdikleri yöntemi kullandıklarını belirterek, katkıda bulunan ekiplere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Tatbikattan görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

(247 mb)

=====================

Yol için zeytin ağaçlarının köklenmesini koşarak protesto etti



İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal İlkkurşun Mahallesi'nde yeni yol çalışması nedeniyle yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmeye başlanmasını, ilçede doğup büyüyen emekli bankacı ve atletizm ile uğraşan Turan Akın, yaklaşık 9 kilometre koşup, ölçüm yaparak, protesto etti. Yeni yapılacak yolun mevcut yolu sadece 250 metre kısaltacağını belirten Akın, kamu yararı bulunmadığını söyledi.

Ödemiş'e 13 kilometre uzaklıktaki kırsal İlkkurşun Mahallesi'nin 800 metre güneyinden geçen İzmir-Ödemiş karayolunun batı kısmında, tarihi İlkkurşun Tepesi ve hemen yanı başındaki Maraş mevkisinde bulunan Yörük Köprüsü güzergahı üzerinde, 3 kilometrelik yeni yol yapımı için 5 yıl önce proje hazırlandı. Daha sonra, yüklenici firma tarafından bölgede kazılar yapılıp, dolgu malzemeleri alınırken, durum çevrecilerin ve yöre halkının tepkisine neden oldu. Yöre sakinleri eylemler yapıp yetkililerin dikkatini çekmek için çalışırken, geçen 11 Nisan'da yol çalışması için en küçüğü yarım asırlık olan yaklaşık 1000 zeytin ağacının köklenmesine başlanması, tepkileri artırdı. Tepkiler üzerine ve bazı yasal prosedürlerin yerine getirilmesi için ağaçların köklenmesine ara verildi.

İlkkurşun Mahallesi'nde doğup büyüyen ve atletizm ile uğraşan emekli bankacı Turan Akın, yol için ağaç sökülmesini yaklaşık 9 kilometre koşarak protesto etti. Akın, Yunan işgaline karşı Ödemiş'te ilk kurşunun sıkıldığı, İlk Kurşun Anıtı'nın bulunduğu bölgeden başladığı koşusunun ilk etabını, mevcut Ödemiş-İzmir karayolu güzergahını takip ederek Yörük Köprüsü'nde tamamladı. Akın, daha sonra ise Doyranlı Mahallesi yakınlarında yol çalışması için ağaç kesiminin yapıldığı yeni güzergahta sürücülerin şaşkın bakışları arasında koşarak mesafe ölçümü yaptı. Akın'ın, koşusunun ikinci etabında zeytin ağalarının arasında kamulaştırma için işaretleme yapılmış olan ve yol açılacak yerlerden geçti. Bu koşusunu da Yörük Köprüsü'nde tamamlayan Akın, yaptığı açıklamada, yeni yol çalışmasının kamu yararı taşımadığını söyledi.

Turan Akın, "Önce mevcut Ödemiş-İzmir karayolundan koşup, ölçüm yaptım, 4 bin 300 metre çıktı. Ardından da yeni güzergahta koştum, ölçüm yaptım. Burası da 4 bin 50 metre çıktı. Yol aslında sadece 250 metre kısalıyor. Bu uzun süredir takip edilen bir proje. Biz de yakından takip ediyoruz. Kaç defa bilirkişi raporu düzenlendi. Bu bilirkişiler idarenin istediği gibi kalem oynatıyorlar. Köyde hayvan varlığı olmadığından bahsediyorlar. Raporlarında köyde hayvanların sadece iki ay otladığını, meramızın verimsiz olduğunu yazmışlar. Oysa ki ben çocukluğumdan beri bu meralarda hayvancılık yapmış bir aileden geliyorum. Bu meralarda 7 ay hayvancılık yapılır" dedi.

Mevcut karayolu güzergahında kamulaştırmalar yapılıp genişletme için dolgu çalışmaları yapıldığı halde sonradan yeni güzergahın ortaya atıldığını söyleyen Akın, "Kamulaştırılıp dolgusu yapılmış yerler var. Gökçen Kavşağı tarafına giderseniz görürsünüz. Buraların kamulaştırmaları ve dolgu çalışmaları yapıldığına göre, bu yeni güzergah da mesafeyi çok da fazla kısaltmadığına göre, bu yeni yolu açmanın ne anlamı var? 250 metre yol kısalacak diye Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından yol geçirilmesi, ülkemizi bırakın, dünyada hiçbir akla mantığa uymamaktadır. Ankara'ya, Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, 'Lütfen bu projeyi tekrar değerlendirin. Türkiye'nin verimli tarım arazileri böyle bir yol projesiyle heba edilmesin. Bu bölgede yaşayan köylüler uygun bulmuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Turan Akın'ın mevcut yolda ve yeni yapılacak yol güzergahında koşarak ölçüm yapması

-Turan Akın ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

============================

Foça'da kan bağışı şenlik havasında geçti

İZMİR'in Foça ilçesinde Türk Kızılayı'nın mobil ekibi, 60 ünite kan topladı.

Türk Kızılay'ı Foça Şubesi, Demokrasi Meydanı'nda kan bağışı etkinliği düzenledi. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, bazı daire ve şube müdürleri ile vatandaşlar etkinliğe katıldı. Türk Kızılay'ı Foça Şube Başkanı Muharrem Yeşilkaya, Kaymakam Çetin ve Başkan Gürbüz kan bağışının önemine dikkat çekti. Şenlik havasındaki etkinlikte öğrencilerden oluşan dans grubu gösteri sundu. Mobil ekip ise kan bağışlarını topladı. Bir doktor iki flebotomist, 2 destek görevlisinden oluşan ekip, 11.00- 17.00 saatleri arasında 60 ünite kan alımı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Demokrasi meydanından genel ve detay görüntü

- Dans gösterilerinden bölümler

- Konuşmalardan bölümler

- Kızılay araçlarından ve bağışlardan görünümler

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

=======================

Sokakta çırılçıplak yürüdü

OSMANİYE'de sokakta soyunup çırılçıplak yürüyen M.Y. (26) gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen M.Y., yolda yürürken kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Bir süre çırılçıplak yürüyen M.Y., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen M.Y., daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. M.Y., ifadesinin alınmasının ardından çağırılan ailesine teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Gencin çırılçıplak yürümesi, araçların yanından geçişi

-Gencin şortlu yürümesi

-Vatandaşların bakışı

-Gencin şortunu çıkartması, araçların yanından geçmesi

SÜRE: 01'44'' BOYUT: 51 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,()