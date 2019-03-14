DHA YURT BÜLTENİ -18

Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

VAN'ın Muradiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.18'de merkez üssü Muradiye ilçesi Açıkyol Mahallesi olan deprem meydana geldi. Yerin 3,70 kilometre derinliğinde olan deprem, panik yaşattı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4,1 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.

HASAR YOK

Muradiye Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, "Depremin merkez üssü Açıkyol Mahallesi. Muş Kızılay Bölge Başkanımız da bizi aradı. Biz gerekli yerlerle görüşmeler yaptık. İlçe genelinde hiçbir hasarın meydana gelmediğini söyleyebiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlçe merkezinden görüntüler

-Kızılay Şube Başkanının konuşması

-Detaylar

MURADİYE (Van), ()

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DSP Genel Başkanı Aksakal: Dirayetle bir muhalefet yok (2)

AKSAKAL: MECLİSTEN UZAKLAŞTIRILDIK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim çalışmaları kapsamında Marmaris'e geldi. Marmaris Belediye Başkanı ve DSP'nin Marmaris adayı Ali Acar'ın, meclis üyeleri ve proje tanıtım toplantısına katılan Aksakal, siyasi parti ismi vermeden eleştirilerde bulundu. Bir otelde düzenlenen toplantıya, yaklaşık bin partili katıldı.

Sahneden partililere seslenen Aksakal, şöyle dedi:

"Bizler, uzunca bir süre sizlerden ayrı düştük, düşürüldük. 17 yıl önce oynanan oyuna, herkesin bildiği Büyük Ortadoğu Projesi'ne o dönemlerde karşı çıkan merhum Bülent Ecevit, Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne Kıbrıs ve uydu devlet yapılanmasına engel oldu. Emperyalist güçlere karşı olduğu için DSP, parlamentodan uzaklaştırılarak halkla aramıza perde koydular. O günden bugüne, 17 yıldır aynı şeyi söylüyoruz."

Marmaris Belediye Başkanı ve DSP Adayı Ali Acar, sahnede sinevizyon eşliğinde projelerini anlattı. DSP Marmaris belediye meclis üyeleri tanıtıldı. Oteldeki tanıtım toplantısı sonrası partililer, seçim ofisine geçti. Seçim ofisinde bir süre partililerle görüşen Aksakal, seçim otobüsüyle ilçeden ayrılarak Muğla'nın Ortaca ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Salondan görüntü

- DSP Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar salona gelişi ve sahnede konuşması

- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın haberde geçen konuşmaları

- Belediye meclis adayları ile birlikte sahneden genel görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi istikrar vurgusu yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin birçok saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse bunun temelinde güçlü siyasi istikrar vardır" dedi.

Mersin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda vatandaşlar ile buluştu. 31 Mart seçimlerinin önemini vurgulayan Yılmaz, "31 Mart seçimleri sonrasında hükümetimiz, demokrasi konusunda, ekonomide, dış alanda ve birçok konuda çok daha rahat bir ortamda reformlar yapacak, atılımlar yapacak. Bunu Türkiye'yi sevmeyen, hükümetimizi beğenmeyen güçler de biliyorlar. Onlar da 31 Mart'ta bizi zayıflatarak bu yeni fırsat penceresinin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. 31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmememiz lazım" diye konuştu.

Konuşmasında siyasi istikrarın önemine de değinen Yılmaz, "Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelidir. Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse, kendini koruyabildiyse, bunun temelinde güçlü liderlik vardır, siyasi istikrar vardır. Türkiye'ye yapılan saldırıların benzeri bir başka ülkeye yapılsaydı, bugün belki öyle bir ülkeden bahsedemezdik. Büyük saldırılarla karşı karşıya kaldık. Gezi hadiselerinden 17-25 Aralık'a, 15 Temmuz'a varıncaya kadar. Çok şükür başımızda güçlü bir lider var. İstikrarlı bir yönetimimiz var ve böylece bu saldırıları bertaraf ettik, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yılmaz'ın fotoğraf çektirmesi

- Salondan genel görüntü

- Katılımcıların ve bir çocuğun detay görüntüsü

- Yılmaz'ın konuşması

SÜRE: 02'18" BOYUT: 249 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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İntihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar (2)

‘PARA VE İŞ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ’

İntihar etmek için üst geçide çıkan Doğan U. (38), aşağıya inmek için bin 200 lira para istedi. Olay yerinde bulunan Turan Taşköprü üst geçide çıkan Doğan U.'a istediği parayı vereceğini söyledi. Bunun üzerine merdivenli itfaiye ekibi, yardım etmek isteyen kişiyi araca alarak Doğan U.'nun yanına çıkardı. Taşköprü’nün yardım isteğini kabul etmeyen U. aşağı inmedi. Kendisinden bin 200 lira para istediğini belirten Taşköprü, “Vereyim dedim onu da kabul etmiyor. İş de teklif ettim onu da kabul etmedi. Bu adamlar böyle alışmış. Kızım hasta diyor ama yalan mı doğru mu bilmiyorum” dedi.

4 SAAT SONRA ÜST GEÇİTTEN İNDİ

Saat, 13.00 sıralarında Özlüce yaya üst geçidine çıkıp intihar etmek isteyen U. 4 saat sonra köprüden indi. Polis ekipleri, U.’yu aşağıya inmesine ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 4 saatin sonunda ikna olan U., merdivenli itfaiye yardımıyla aşağıya indirildi. Üst geçide hasta çocukları için çıktığını belirten U., “4 çocuğum var. Çocuklarıma bakamıyorum. Bana ekmek vermiyorlar. Burdan Bursalı hayırseverlere sesleniyorum bana yardım edin” dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Üst geçitte olmasından görüntüler

-Yardım etmek isteyen kişiyle U.'nun görüşmesinden görüntüler

-Yardım etmek isteyen Turan Taşköprü'den açıklama

-Merdivenli itfaiye ile aşağı inmesinden görüntüler

-U.'nun açıklaması

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

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Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ilgi görüyor

BALIKESİR Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) açılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu ilgi görüyor. Burhaniye ilçesinde açılan kurstaki eğitimle Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesine ait BAÇEM'de nane ve kekiğin de aralarında bulunduğu 200 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretilirken, bugüne kadar açılan kurslarda da 350 kişi eğitim aldı. Dizi oyuncusundan tıp doktoruna kadar farklı mesleklerden kursiyerler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na katıldı. Kursiyerler soğuk havaya rağmen, fidan dikimine de ilgi gösterdi.

Burhaniye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi haline geldiğini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, üretimin artmasıyla bu alanda dışı bağımlılığın sona ereceğini söyledi. Tanrıkulu, "Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Balıkesir'i merkez yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Balıkesir ve dolayısıyla BAÇEM etrafında biz bu işin gelişmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler konusu, bitkisel ilaçlarla alakalı. Bakanlığın da destekleri var. Kalkınma planı öncelikleri arasında. Bu bitkilerle, ülke ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtarmış olacağız. Çünkü, tıbbi ve aromatik bitkiler sadece ilaçta değil, kozmetikte, boyada ve diğer parfümeri, aromaterapi gibi sektörlerde çok fazla kullanılmaktadır. Bunun için ülke ekonomisinde, pek çok alanda dışa bağımlılıktan kurtaracak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kursiyerler fide dikimi yaparken ve tıbbi ve aromatik bitkilerden görüntü.

- Detay görüntüler.

- Kursiyerler Selin Kayalı, Salih Oba, Şive Şenozan, Davut Tan, İsmail Balat ve Müdür Nazım Tanrıkulu ile röportajlar.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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