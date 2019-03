DHA YURT BÜLTENİ -18

Tunceli'de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı (3)

BAKIMI YAPILAN HELİKOPTER HAVALANDI

Polis Özel Harekat ekibini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterin bu sabah saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Sap köyünde acil iniş yapmasının ardından helikopterdeki teknik arıza giderildi.

Helikopterin teknik personel tarafından yapılan bakım ve onarımın ardından, havalanarak Diyarbakır'a güvenli bir şekilde ulaştığı öğrenildi.

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Nazimiye ilçemiz yakınlarına teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan polis helikopterimiz yapılan teknik bakım sonucu tekrar güvenli şekilde havalanarak üs bölgesine ulaşmıştır" denildi.

Haber-Kamera: Ferit DEMİR - TUNCELİ,()

Akşener: Sanırsınız savaşa gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sanırsınız savaşa gidiyoruz. Tutturdular bir beka. Elli kere söyledim. Elbette Türkiye'nin düşmanları çok. O düşmanları sevindirmemenin yolu birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Bir belediye kazanabilmek için insanları birbirine düşürmemektir" dedi.

Trabzon'da, Atatürk Alanı Meydan Parkı'nda partililere seslenen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sözlerine Polonya'da bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'a rahmet dileyerek başladı.

31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Akşener, "Sanırsınız savaşa gidiyoruz. Tutturdular bir beka. Elli kere söyledim. Elbette Türkiye'nin düşmanları çok. O düşmanları sevindirmemenin yolu birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Bir belediye kazanabilmek için insanları birbirine düşürmemektir. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Merak etme. Türkiye zora düştüğünde, 'Her Türk asker doğar' gereğini yaparız. Trabzonlu, Karadenizli, yapar. Bu seçimler arkadaşların koltuklarının bekasına döndü. Diyorum ki 'Rahat olun.' Belediye başkanı seçilecek. Bu belediye başkanlarının tamamına ister Cumhur İttifakı ister Millet İttifakı'ndan olsun, başarılar diliyorum. Hayırlı olanı, doğru hizmet yapacak olanı kazansın. Biz CHP ile ittifak kurduk. Adımız 'Terörist, zillet, illet' oldu. Zilletin manası ne? 'Aşağılık insan' demek. İlletin manası ne? 'Hastalıklı insan' demek. Milletine, 11 milyon alan CHP seçmenine, 5 milyon oy alan İyi Parti seçmenine, 1 milyon oy alan Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçmenine 'zillet, illet' dediğin zaman hakaret ediyorsun muhterem. İstediğin kadar inkar et. Biz yuhalamayacağız, 31 Mart'ta şak diye o kulağı çekeceğiz" dedi.

'BANA ÇOK KIZIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine çok kızdığını söyleyen Akşener, "Bana bir kızıyor, bir kızıyor. Ben Karadeniz geliniyim. Kusura bakmasın, dilimi tutamıyorum. Ben dilimi tutmaya kalktığım takdirde 39 yıldır aynı evde yaşadığım kaynanam beni eve almaz. Kafayı eğdiğim gün kapıyı çat diye yüzüme kapatır. Karadeniz gelini olarak ne kafayı eğebilirim ne dilimi tutabilirim. 41 kere kendisini Haliç'te yıkayacağını söyleyen Sayın Bahçeli ile el sıkıştı, yan yana yol yürüyor. Erdoğan'ın kendisine hakaret edenlerle bir derdi yok. Bunları bakan yaptı, başbakan yardımcısı yaptı. Ama ben bugüne kadar kendisini incitici bir tek söz söylemedim. Döndü ne yaptı. Beni mahkemeye verdi. Versen ne olur kardeşim. Mahkemeye de ver, hapis de ettir, hepsi can baş üstüne. Ama öyle bir yanlış işi oldu ki; bari rol icabı 'seni hapsettireceğim' deme. Mahkemeye vereceğim de. Önce parayla korkuttu. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 2,5 milyon almış. Benim çok param olmadığını biliyor. Birbirimizi iyi tanırız. Beni parayla korkutmaya çalıştı. Gittiğim her yerde bana 'Abla sen konuş, biz öderiz' diyorlar. Allah razı olsun. Ne hakaret ederim ne iftira ederim ne de önünde diz çökerim. Allah'ın dışında, milletimin dışında eğileceğim tek bir yer yoktur. Onun için benden hoşlanmıyor. Onun için bana çok kızıyor" diye konuştu.

'IĞDIR'DA CUMHUR İTTİFAKI ADAYINI DESTEKLİYORUZ'

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayını desteklediklerini belirten Akşener, "Kayyum atanmayan tek il Iğdır. Orada bir oyunu bozduk. Oyun bozuldu. Şimdi MHP adayının üzerinde tekleştik. Şimdi kazanacak bizim oylarımızla, ona bozuluyorlar .Daha ilginci Barzani'nin sinirleri bozulmuş. Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı. Yakında Trump da bana tweet atarsa hiç şaşmayacağım. Trump da başlayabilir. Demek ki doğru yoldayız" İfadelerini kullandı.

'VIZ GELİR, TIRIS GİDER'

Hükümetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şunları söyledi:

"Fındık göçü önler. Fındık Karadeniz'i elinde tutar. Fındık ekonomidir. Fındık zenginliktir. Fındık iştir, istihdamdır. Niçin dünyanın yüzde 70'inin Türkiye'nin ürettiği tekel olduğumuz fındıkla ilgili bu oyunlar oynanıyor. 5 kişinin zenginliği için fındık öldürülüyor. Çikolata fabrikaları ucuza kapatsın diye Karadeniz göç veriyor. Trabzon gibi bir şehir göç alması lazımken göç veriyor. Bütün devlet daireleri, istihdam yaratan özel sektör daireleri Trabzon'dan gitmiş. Sayın Erdoğan harala gürele gezeceğine bak ben doğruları söylüyorum. Dinle be kardeşim. Belki bir hayır çıkar bu millet için. Fındığa 5 dolar ver, dolara bağla. Dünya mecburen satın alacak. Sen bu iradeyi koy. Çikolata fabrikaları fındığı nereden alacak ? Tabii ki Türkiye'den alacak. Ne yaparsanız yapın Anadolu'nun ferasetinin, Anadolu'nun irfanının önüne geçemeyeceksiniz. İster hapis, ister ölüm, ister parayla terbiye etmek, Allah şahidimdir ki; vız gelir tırıs gider. Ama biz bir yangını konuşmaya devam edeceğiz. Başından beri dedik ki: kardeşim şu mazottaki ÖTV'yi kaldır, çiftçi ucuza mazot kullansın ve ona göre ürününü üretsin."

Akşener, konuşmasının ardından kürsüye çıkan Millet İttifakı belediye başkan adaylarına, kalabalıktan destek vermelerini istedi.

Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (YENİDEN)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kadın girişimcilere çok önem verdiklerini belirterek, "Son 10 yılda iş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere gelmiş durumda ama OECD ortalaması yüzde 51,3. Demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Ben bunu her zaman bir avantaj olarak görüyorum. Demek ki bizim kullanılmamış bir potansiyelimiz var, bunun için çok şanslıyız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 'Kadınlar buluşuyor ticareti konuşuyor' programında kadınlarla bir araya geldi. Bakan Ruhsar Pekcan bu sene Birleşmiş Milletler'in temasının 'Eşit düşün, zekice geliştir, bölüşüm için üretim yap' olduğunu belirterek, "Eşitliğe giden yol teknolojiden yenilikten, inovasyondan geçiyor. Biz kadın girişimcilerimize çok önem veriyoruz, bakanlık olarak da hükümet olarak da. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonlarıyla da son 10 yılda iş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere gelmiş durumda ama OECD ortalaması yüzde 51,3. Demek ki daha gidecek çok yolumuz var. Yani benim açımdan, ben bunu her zaman bir avantaj olarak görüyorum. Demek ki bizim kullanılmamış bir potansiyelimiz var, yüzde 15-20'lerde biz bunun için çok şanslıyız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi orta gelir düzeyindeki ülkelerden yüksek gelir düzeyindeki ülkelere geçiş yapmak. Bu doğrultuda biz çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bunu da ancak daha fazla ihracat ve daha fazla katma değerli ihracatla mümkün" dedi.

'2018 YILINI 168 MİLYAR DOLAR GİBİ REKOR İHRACATLA KAPATTIK'

Yılı yüksek bir ihracat oranıyla kapattıklarını söyleyen Bakan Pekcan, "2018 yılını 168 milyar dolar gibi rekor ihracat ile kapattık. Yine bu sene ilk 2 ayda 28 milyar dolar gibi ihracat gerçekleştirdik. En önemlisi de ihracatın ithalatın karşılama oranı geçen sene yüzde 75'lere bu sene de iki ayda yüzde 87'ye geldi. Yani dış finansman ihtiyacımızı biz 2 ayda 10,8 milyar dolar azalttık. Bu demek ki hem dış borçlanmamız azalacak aynı zamanda da ülke büyümesine katkı sağlayacak. 2018'in 3'üncü çeyreğinde dış ticaretin ülke büyümesine katkısı 6,73 oldu son çeyreğinde ise 9,73 oldu. Biz Ticaret Bakanlığı olarak kadınlarımızı, esnafımızı, gençlerimizi, KOBİ'lerimizi merkeze alarak ticaretimizi kolaylaştırmak ve ihracatımızı artırmak yönündeki hedeflerimize çalışıyoruz. Bugün küresel ekonomiye yön veren yenilikçi şirketlerin hemen hepsinin kurucuları genç girişimcilerdir. Bu bir tesadüf değil, dolayısıyla biz gençlerimize de yenilikçi yatırımları için o vizyonlarına destek olmak için kadın girişimcilerimizle beraber destek olmak zorundayız. Biz de bu doğrultuda bakanlığımızda şubat ayı itibariyle İhracat Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bu arada kadınlarımız ve gençlerimiz arasında bir hat oluşturduk. Bir tarafında bakanlık olarak bizler varız her aşamada destekleriyle sizleri hazırlar, sizlerin projelerini dinlemeye ve sizleri yönlendirmeye hazırlar. Bir tarafında da sizler varsınız. Sizlerin daha çok rekabetçi olabileceği alanlarda bizler sizleri yönlendirmek isteriz, sizlerin projelerini dinlemek isteriz" diye konuştu.

'200 MİLYON DOLAR İHRACAT KREDİSİ TAHSİS ETTİK"

Bakanlık olarak yüzde 51'i ve üzeri kadınlara ait olan firmaların kullanımına 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettiklerini ifade eden Bakan Pekcan, şu açıklamada bulundu:

"Aynı zamanda İhracat Destek Ofisleri kurduk şu ana kadar 21 ilde 31 ofis kurduk, yıl sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştıracağız. İhracat Destek Ofisleri'nde ise ihracat ile ilgili her türlü sorununuzun cevabını bulabileceksiniz zaten bunlar da bakanlığımızla birlikte online olarak çalışıyorlar. Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'nı kurarken amacımız bakanlığımızın çok güzel destekleri var. Lütfen sizler de bunları takip edin kolaydestek.gov.tr diye bir web sitesi kurduk. Animasyonlarla bunu en basit şekilde bunları size anlatıyoruz. Mutlaka sizlerin de yararlanacağı bakanlığımızın destekleri vardır. Devlet çok güzel destekler veriyor ihracatçısına. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara biz müjdemiz var yüzde 51'i ve üzeri kadınlara ait olan firmalarımızın kullanımını 200 milyon dolar ihracat kredisi tahsis ettik Eximbank kanalıyla. Artı 100 milyon TL, buyurun güle güle harcayın yeter ki siz ihracat yapın. Hepimizin başımızın tacısınız. "

'İHRACATIMIZI ARTIRMAYI BAŞARDIK'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Bölgesel İstişare Toplantısı' nda iş insanları ile bir araya geldi. İhracatla ve ekonomik verilerle ilgili açıklama yapan Pekcan, "Biz 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru 168 milyar dolar ihracatla kapattık. Ama bu arada bir önemli adım daha vardı ki ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63'ten, yüzde 75'e geldi. Demek ki biz dış finansman ihtiyacımızı bu doğrultuda azalttık. 2019 hedefimiz de bu doğrultuda olacak. Hem dış finansman ihtiyacımızı azaltırken bir taraftan da Türkiye'nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz." dedi.

Şu anda küresel ekonominin küçülmekte olduğunu ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Dünyadaki dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye oranı azalmakta. 90'larda küresel ekonominin başına bu oran yüzde 30'larda, 2008'de yüzde 61'de, 2018'de yüzde 58'e gerilemiş. IMF verilerine göre küresel ekonomide ki büyüme beklentisi yüzde 4'ten, 3.9'a, 3.7'ye ve sonra 3.5'e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre de dünya ticaretinin büyümesi 3.9'dan, 3.7'ye revize edildi ama 19 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün açıklaması var, Ocak ayı ön verilerine göre dünya ticaretinin büyümesini 3.7'den aşağı doğru revize edebiliriz. Avrupa Birliği'nin büyümesi revize edildi IMF tarafından. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi 2'den 1.3'e, geriledi. Bizim en büyük ihracat yaptığımız ülke Almanya'nın Aralık ayı ithalatı yüzde 4.7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin aralık ayı ithalatı yüzde 4.2 düştü ama bütün bu koşullara rağmen biz ihracatımızı artırmayı başardık, bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'deki rakamları dinlerken dünya nereye gidiyor ona da bakmamız gerekiyor." dedi.

Kamyon yan yattı, vinç anaokulunun bahçesine devrildi

Bursa'da okul ve bilim sanat merkezinin dış camlarının temizliği için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı. Vinç okulun bahçesine devrilirken, aracı kullanan sürücü hafif yaralandı. Bahçede kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi'nin ve yanında bulunan Beşevler Anaokulu'nun dış camlarını temizlemek için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı. Vinç, anaokulunun bahçesine düşerken, sürücü K.K. hafif yaralandı. Araçta da hasar oluştu. Okul bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

OKUL TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, haber alan veliler kısa sürede okula gelerek çocuklarını aldı. Okuldan çıkarılan çocuklar, vincin devrilme sesini duyduklarını ve çok korktuklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CHP'li Emre: Tarım ve hayvancılıktaki durum yanlış politikaların sonucu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Türkiye'de temel ürünlerin ithal edildiği bir dönemin yaşandığını belirterek, "Bu karşılaştığımız durum tamamen yanlış politikaların, yanlış tercihlerin bir sonucudur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve 11 milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Adapazarı'na geldi. Burada konuşan Emre, Türkiye'de temel ürünlerin ithal edildiği bir dönem yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılıkta karşılaştığımız durum, bir deprem felaketi gibi Allah vergisi bir iş değil. Bu karşılaştığımız durum tamamen yanlış politikaların, yanlış tercihlerin bir sonucudur. Biz Meclis'te uluslararası anlaşmaları değerlendirirken, bu dönem sıklıkla karşılaştığımız anlaşma türü, Türkiye'nin diğer ülkelerden ithal et alabilmesiyle ilgili anlaşmalar, bunlar gerçekten tarım ve hayvancılıkta geldiğimiz noktanın küçük ama önemli bir özetidir. Ülkemizde yem ithali mevzubahis oldu, saman ithali oldu, çok yazık bir durum. Anadolu insanının bu kadar üretimden koparıldığı bir dönem içerisinde bulunuyoruz. Bunun sonucunda da temel ürünlerin ithal edildiği bir dönemi yaşıyoruz."

Basın açıklamasının ardından CHP'li heyet, tarihi Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP’li başkan adayından seçim turu

Mersin’de CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan adayı Seçer, sivil toplum örgütü temsilcilerini ziyaret ederek 31 Mart’taki seçimde seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi veriyor. Mahalle gezisi sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, toplumun her kesimi ile bir araya geldiğini, insanların hizmet beklediğini belirterek, "Vatandaş hizmet beklerken ayrımcılık yapma diyor. Bizi küçük, hakir görme. Senin partinden olalım ya da olmayalım, oy verelim ya da vermeyelim, mahalleden olalım, olmayalım, akranın olalım ya da olmayalım bize eşit davran diyor. Vatandaş bu konuda haksız değil" dedi.

Kazada ölen diyetisyen toprağa verildi

İzmir'in Konak ilçesinde, iki otomobil çarpışması sonucu kaldırımda yürürken hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olan 37 yaşındaki Ferya Bertan, son yolcuğuna uğurlandı.

Dün (pazartesi) akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak kesişiminde meydana gelen kazada iddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü belirsiz otomobil, yol kenarındaki yaya Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada beton direğe çarpan araçtaki 2 kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yapan Ferya Bertan için Urla Carşı Camisi'nde tören düzenledi. Törene diyetisyenin annesi Ayşe Bertan, babası Ali Bertan, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı. Ferya Bertan için helallik alınmasıyla, ikindi vakti cenaze namazı yağmur altında kılındı. Namazın ardından ise Ferya Bertan Urla Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

